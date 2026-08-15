Il Toro non delude alla prima ufficiale in stagione, batte 1-0 la Carrarese al Grande Torino e vola ai sedicesimi di Coppa Italia dove affronterà il Monza. Simeone sblocca la gara al 9' minuto su assist di Pedersen. I granata gestiscono la gara e sul finale la squadra toscana resta anche in 10 uomini per la doppia ammonizione rimediata da Oliana. Buona la prima per Abate e per il Toro. Ecco il tabellino della gara.

Il tabellino

Marcatori: 9' Simeone (T)

TORINO (3-4-2-1): Mascardi; Comuzzo (68' Ismajli), Coco, Cömert (93' Biraghi); Pedersen (68' Aboukhlal), Fitz-jim (93' Luongo), Gineitis, Cacciamani, Casadei; Vlasic, Simeone (78' Kulenovic). A disposizione: Paleari, Siviero, Dembele, Pellini, Ilkhan, Oristanio, Adams. Allenatore: Abate.

CARRARESE (3-5-2): Garofani; Ruggeri, Oliana, Romani; Belloni, Parlanti (76' Pinelli), Khafi, Rubino (76' Baroncelli), Rouhi (64' Guercio); Abiuso (64' Marconi), Cissé (82' Finotto). A disposizione: Fiorillo, Bencaster, Liberati, Romagnoli. Allenatore: Cioffi.

Ammoniti: 38' Oliana (C), 81' Oliana (C)