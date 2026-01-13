Torino, la giornata: questa sera la squadra di Baroni gioca la Coppa Italia

L'ultimo incontro con la Roma all'Olimpico ha sorpreso e reso felici i tifosi granata, dato che il Torino è uscito dal campo vincitore e con tre punti in più. Questa sera, alle ore 21, la squadra di Baroni si ripresenta a Roma per sfidare i padroni di casa giallorossi: in programma la partita di Coppa Italia, valida per gli ottavi di finale. Si tratta di un incontro che, da un lato, potrebbe mettere in luce chi finora ha visto poco il campo, complici anche i molti incontri che il Toro ha disputato negli ultimi giorni - la bella vittoria con il Verona e le brutte sconfitte consecutive con Udinese e Atalanta - e che, dall'altro, non è affatto da sottovalutare. La Coppa Italia, infatti, potrebbe essere un'occasione per dare rilancio a una stagione che per i granata sembra avere ancora pochissimo da offrire. Come di consueto, potrete seguire la gara in diretta testuale sulle nostre colonne, dove troverete anche tutti i contenuti del pre e del post partita.