La squadra di Vegliato fa dell'offensiva un suo punto di grande forza: dai goleador alla squadra, cosa c'è dietro ai numeri
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C'è una macchina da gol nel settore giovanile granata. È l'Under 16 di Michele Vegliato, la più prolifica di tutte le squadre di cui il Toro dispone. Non è una sorpresa, considerando che è forse il gruppo più esplosivo costruito da Ludergnani, ma piuttosto una conferma.
Under 16, macchina da gol tra i granata: i numeriSono passate appena cinque giornate di campionato, ma i gol messi a referto dall'Under 16 sono già 17. Nessuno in tutto il girone A ha saputo fare di meglio, si è avvicinata solo la Juventus (in questo momento capolista) con 16 reti all'attivo. E anche allargando il discorso agli altri due gironi, il rendimento dei granata resta impressionante. Solo Roma, Lazio e Fiorentina hanno saputo fare di meglio (rispettivamente 18, 21 e 17 gol), tutte nel gruppo C. Lato attacco, il Toro è in cima con le squadre più competitive, su un campione non indifferente di 40 formazioni sul territorio nazionale. Ciò che i numeri non raccontano è la facilità con cui l'Under 16 granata si cerca, si trova, si mette nelle migliori condizioni per segnare. Una vera macchina da gol appunto, ma meglio ancora un gruppo che sembra capirsi con grande armonia in campo e che sa sfruttare le caratteristiche dei singoli per farne un vantaggio del collettivo.
Under 16, non solo Portuondo: sono già dieci i giocatori andati in reteUn altro dato che sicuramente fa piacere a Michele Vegliato e rafforza la pericolosità della rosa è dato dal numero di giocatori già capaci di sbloccarsi sottorete. Il più prolifico finora è Gian Michael Portuondo, l'attaccante granata che si ispira a Malen e che come l'olandese sta tenendo un ritmo da rullo compressore in questo avvio di campionato con 4 gol nelle prime 4 partite, di cui le ultime tre tutte a segno, e un apprendistato già avviato con l'Under 17 (e tanto di rete anche qui). Portuondo però è in ottima compagnia, visto che con lui si sono sbloccati altri nove calciatori. Il compagno di reparto Panfilo Partemi, più decentrato sulla destra e già a quota 3, ma anche, a proposito di ali, Tiziano Dassi, arrivato a quota 2. A loro si aggiunge in cima alla classifica dei marcatori granata un centrocampista con il vizio del gol, Cristian Bitto, sempre a 2. Completano il bottino tanti interpreti di diversi reparti, con un gol a testa: il difensore centrale Filippo Gaido, i centrocampisti Daniele Graci e Giacomo Fiore, ma anche Tommaso Martina, Andrea Tozzo e il goleador della scorsa stagione, Riccardo Martellini. La stagione è solo all'inizio e quanto di buono il Toro sta seminando andrà poi raccolto, ma intanto le note liete sono più di una. E con questo ritmo i granata daranno fastidio a tanti.
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