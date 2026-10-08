C'è una macchina da gol nel settore giovanile granata. È l'Under 16 di Michele Vegliato, la più prolifica di tutte le squadre di cui il Toro dispone. Non è una sorpresa, considerando che è forse il gruppo più esplosivo costruito da Ludergnani, ma piuttosto una conferma.

Under 16, macchina da gol tra i granata: i numeri

Under 16, non solo Portuondo: sono già dieci i giocatori andati in rete