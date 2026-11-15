Prima vittoria stagionale dell’Under 17 in casa contro la Carrarese. I granata si rialzano dall’ultimo posto in classifica con una prestazione da squadra, da vera squadra, confermando la crescita già vista nel derby. Ecco i cinque giocatori che si sono contraddistinti di più nel poker rifilato ai toscani.

Rua 7.5

Portuondo 7.5

Vuckovic 7

Pellicanò 6.5

Fitzsimons 6.5

Solita gara di garra e intelligenza interpretando benissimo il ruolo da mezzala. Lotta fino all’ultimo secondo che rimane in campo e conquista falli importanti quando c’è da far risalire la squadra. Non si può, però, non parlare della magia che apre e decide la partita: recupera palla sulla trequarti, vede che Mercurio è fuori dai pali e inventa un tocco sotto col sinistro. La palla è perfetta, scavalca il portiere e si deposita in rete: è una prodezza, quella che serviva ai granata per sbloccare la gara e passare in vantaggio.Sembra proprio quello che manca a questa squadra, un punta pura. Benissimo il lavoro sporco, ha sempre difeso palla spalle alla porta, bene nelle sponde, bene nel pressing, bene anche nell’attacco della profondità. Poi c’è quel vizio che non si toglie mai, quello di segnare. Prima dimostra di avere gamba e scappa in mezzo a due per poi entrare in area e conquistare un rigore. Dopo con tutta la grinta che ha pressa fortissimo, ruba palla, si invola in solitaria, salta il portiere e segna il gol del 3-0 che chiude la gara, subito prima del poker di Danilowski.Ancora di testa su piazzato, sta diventando la specialità della casa dei ragazzi di Ledesma. Nel gol legge benissimo la traiettoria, va ad anticipare tutti, salta con il tempo giusto e impatta perfettamente in girata. Per il resto grande prestazione da centrale moderno, un mix tra libero e stopper. Riesce anche a oscurare Friddini.Deve fare gli straordinari su un tiro da fuori Delbello, ma poi per il resto tra i pali è poco impegnato. La vera differenza la fa nelle uscite alte, dove domina per tutta la partita scacciando ogni cross gialloblù, e sono stati diversi. Prestazione solidissima.A parte un’incomprensione con Pellicanò, sulla quale poi riesce e salvarsi, prova di alto livello. Rompe bene la linea anticipando, domina di testa e ripulisce l’area innumerevoli volte. Quello che era mancato ai granata fino adesso in stagione, saper difendere il risultato, contro la Carrarese è riuscito soprattutto grazie a lui.