Nazionale Under 19, Dellavalle convocato per lo stage pre-Europeo

Il CT dell'Italia Under 19 ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per lo stage pre-Europeo: c'è Dellavalle

Il CT dell'Italia Under 19, Alberto Bollini, ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per lo stage pre-Europeo che si terrà dal 26 al 29 giugno. In questa lista è stato inserito anche il granata Alessandro Dellavalle. Terminato lo stage, il commissario tecnico dovrà poi diramare la lista definitiva dei giocatori che prenderanno parte all'Europeo Under 19, in programma dal 3 al 16 luglio. Gli azzurrini sono nel Gruppo A, insieme a Malta, Polonia e Portogallo. Il giocatore del Torino avrà dunque tempo quattro giorni per convincere il CT Alberto Bollini a contare su di lui.