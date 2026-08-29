Nuova uscita dal settore giovanile del Torino. Alessandro Leonori, difensore centrale classe 2009, saluta il club granata e si trasferisce all’Ascoli. Il centrale cambia così squadra dopo l’esperienza vissuta a Torino e si prepara ad affrontare una nuova tappa della sua carriera. L’Ascoli ha scelto di puntare sul giovane difensore, che avrà ora l’opportunità di misurarsi con un contesto diverso e accumulare ulteriore esperienza. Un’operazione che rientra nel movimento in uscita del vivaio granata in questa fase finale del mercato e che arriva dopo la partenza di Borislav Penkov, centrocampista bulgaro classe 2008 trasferitosi alla Reggiana. Due partenze ravvicinate per il settore giovanile granata in vista della nuova stagione.