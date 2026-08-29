Nuova uscita dal settore giovanile del Torino. Borislav Penkov, centrocampista bulgaro classe 2008, lascia il vivaio granata e si trasferisce alla Reggiana. Arrivato nell’estate 2024 dallo Zvezdenburg, il giocatore ha trascorso due stagioni a Torino, completando una parte importante della propria formazione. Mancino e dotato di buona tecnica, oltre che di una buona stazza, Penkov è un centrocampista offensivo capace di muoversi tra le linee e creare gioco. Ora cambia maglia e ambiente: la Reggiana ha scelto di puntare su di lui per il proprio settore giovanile, offrendogli una nuova opportunità per mettersi alla prova e continuare a maturare. Il trasferimento segna così la fine dell’esperienza in granata e l’inizio di un nuovo capitolo per il giovane bulgaro.