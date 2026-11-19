C'è spazio quasi per tutti nella sosta. I giocatori del vivaio granata rientrano alla base, chi con più soddisfazioni e chi dopo aver raccolto le prime certezze. Tra tutti a mettersi in mostra è l'attaccante lettone Mogilevics, autore di un gol e di un assist nelle qualificazioni agli Europei della categoria Under 17. Centrale anche il ruolo di Ballanti per l'Italia Under 19, in Under 20 invece Conzato timbra il suo debutto e gioca i primi minuti. Di seguito il resoconto completo con tutti i sette granata impegnati nella sosta.

La prima chiamata di Boerleider tra i grandi

Under 21, sgambate per Tonica. Kugyela raggiunge l'Ungheria ma poi rientra

Under 20, Conzato debutta con l'Italia in Élite League

Under 19, Ballanti è un perno del centrocampo azzurro. E l'Italia va al terzo round di qualificazione per gli Europei

Under 17, gol e assist per Mogilevics, già qualificato agli Europei. Hadzhiev fa gli straordinari

Yannick Boerleider ha raccolto la prima chiamata in nazionale maggiore dal Suriname nella sosta di novembre. Per il portiere granata (terzo in Primavera e in rotazione nell'Under 18) di passaporto anche olandese è stato un passo importante iniziare a respirare la stessa aria dei più grandi. Due le amichevoli giocate dal Suriname, 0-0 con la Lituania e 4-0 su Eswatini. Boerleider non è entrato in nessuna delle due gare, ma ha raccolto comunque esperienza nel corso della settimana nelle sessioni di allenamento.Daniel, da tempo un perno della Moldavia, si è presentato al raduno di allenamento della sua nazionale. Nessun impegno ufficiale, ma solo due amichevoli contro due squadre della prima divisione, Real Sireti e Milsami, a porte chiuse. Zalan, convocato dall'Ungheria per la sosta, ha risposto alla convocazione raggiungendo i compagni di nazionale. Una volta arrivato però si è ammalato ed è stato costretto a tornare a Torino, non partecipando quindi all'amichevole vinta 5-3 contro Cipro.Lavora nelle retrovie Filippo Conzato, alla prima chiamata con l'Italia. L'esterno alto granata, capocannoniere in Primavera 1, si è messo all'opera per entrare nei meccanismi del gruppo azzurro a prescindere dallo spazio ottenuto nelle gare ufficiali. Rimasto in panchina nella vittoria per 1-0 contro il Portogallo, nella prima delle due gare con cui è proseguita la corsa in Élite League, Conzato ha trovato i primi minuti nel finale della gara con la Svizzera, vinta ancora per 1-0. Poco meno di dieci minuti per l'italo-brasiliano, che intanto ha comunque potuto festeggiare il suo debutto.Si è alzata l'asticella per Andrea Ballanti, impegnato con l'Italia nel secondo round di qualificazione per i prossimi Europei di categoria. Il centrocampista granata è stato schierato titolare come mezzala sinistra nel 3-4-1-2 di Favo al debutto contro la Romania, gara vinta 2-0 in cui ha disputato tutti e novanta i minuti incaricandosi delle punizioni dirette e risultando bersaglio di numerosi interventi fallosi. Spostato a vertice basso, Ballanti è stato riconfermato anche per la sfida all'Ucraina, battuta d'arresto per l'Italia, che viene sconfitta 0-1 ma riesce comunque a strappare l'aritmetica qualificazione al turno successivo, quello decisivo per il pass alle fasi finali. Per l'ultima gara Ballanti, rispostato a mezzala sinistra, è stato ancora confermato titolare. Contro Israele solo cinquanta minuti per uno dei perni della Primavera granata, a mezzo servizio in una gara ininfluente, terminata sullo 0-0, dopo aver speso tanto nelle prime due uscite.La Lettonia di Miroslavs, già virtualmente alle fasi finali dell'Europeo in quanto paese ospitante, è scesa comunque in campo per il primo turno di qualificazione alla rassegna continentale. Tre le gare, con Mogilevics sempre titolare nel 3-5-2 lettone e riferimento offensivo. Con la Croazia l'attaccante granata gioca un primo tempo di duelli fisici e una ripresa più tecnica in cui alza il livello e fornisce al 65' l'assist per il gol di Holtoms (momentaneo 1-1). Troppa la differenza tecnica con il Belgio (che si impone invece 4-1), mentre Mogilevics torna è di nuovo protagonista con il Kosovo segnando dopo soli 2' il gol del vantaggio, poi ribaltato dagli avversari per l'1-3 finale. Sul lato opposto del campo, con la maglia della Bulgaria, ha trovato spazio invece Tomi, braccetto sinistro in nazionale. Tornata di qualificazione positiva per il difensore, che ha giocato da titolare due gare su tre. È in campo nella sconfitta per 1-3 con la Serbia, fa gli straordinari nell'insperato 1-1 con il Portogallo dove stringe i denti insieme al suo reparto (ridisegnata la squadra, da 3-4-3 a 5-4-1) e strappa un pari prezioso, resta in panchina nel successo per 4-1 contro Andorra. Nel secondo turno, qualora venissero ancora chiamati, Mogilevics e Hadzhiev gareggerebbero in Lega B.