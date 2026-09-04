Nuova esperienza lontano dal Torino per Alex Roda. Il difensore centrale classe 2008 è stato ceduto in prestito al Legnago Salus, che ha ufficializzato l'acquisizione temporanea del giocatore. Per Roda si tratta di un passaggio importante nel percorso di crescita, visto che per la prima volta si affaccia al calcio delle prime squadre e sarà a disposizione di mister Luca Rigoni. Roda è cresciuto nei settori giovanili di SPAL e Torino, mettendosi in mostra soprattutto nella scorsa stagione con l'Under 18 granata. Il classe 2008 ha infatti collezionato 33 presenze e 4 gol, numeri che gli hanno permesso di guadagnarsi anche il salto in Primavera.

Proprio in questa stagione è arrivato il debutto nella categoria, seppur per pochi minuti: Roda ha giocato 6 minuti contro il Lecce. Ora per il giovane difensore arriva il momento di misurarsi con un calcio completamente diverso. Il Legnago punta su di lui per rinforzare il reparto degli under e offrirgli soprattutto minuti ed esperienza tra i grandi. Per il Torino, invece, un altro giovane del vivaio mandato a farsi le ossa lontano dalla Mole, con l'obiettivo di farlo tornare più pronto e formato.