Toro beffato sul finale, eppure sembrava pronto a intascarsi i tre punti. Finisce 2-2 tra Toro ed Hellas Verona

Andrea Croveri
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Come mai il Torino non passa mai in vantaggio? (VIDEO)

Dal 2-0 al 2-2: il Torino si fa rimontare dal Verona nella ripresa e deve accontentarsi di un punto nella quinta giornata di Primavera 1. La squadra di Baldini aveva dominato il primo tempo, imponendo un ritmo altissimo e costruendo un doppio vantaggio. Dopo l'intervallo, però, i granata hanno pagato le energie spese nella prima frazione di gioco, gli scaligeri hanno cambiato passo e riaperto la partita fino a completare la rimonta. Il Verona sale così a quota 7, mentre il Torino raggiunge i 5 punti e si porta al dodicesimo posto.

Primavera 1, la classifica

  1. Inter 13
  2. Parma 10
  3. Lazio 10
  4. Roma 8
  5. Empoli 8
  6. Hellas Verona 7
  7. Milan 7
  8. Bologna 6
  9. Cesena 6
  10. Cagliari 6
  11. Como 5
  12. Torino 5
  13. Genoa 4
  14. Lecce 4
  15. Monza 4
  16. Sassuolo 4
  17. AlbinoLeffe 4
  18. Fiorentina 3
  19. Juventus 3
  20. Atalanta 2

Primavera, i risultati della quinta giornata di campionato

Albino Leffe-Cesena: 0-0
Lazio-Juventus: 1-1
Lecce-Fiorentina: 1-1
Monza-Inter: 2-3
Empoli-Sassuolo: 2-1Torino-Verona: 2-2Como-Bologna: 20 settembre, ore 11
Milan-Roma: 20 settembre, ore 11
Parma-Cagliari: 20 settembre, ore 13
Genoa-Atalanta: 20 settembre, ore 15
Primavera 1 classifica 2024-2025

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