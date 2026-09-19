Dal 2-0 al 2-2: il Torino si fa rimontare dal Verona nella ripresa e deve accontentarsi di un punto nella quinta giornata di Primavera 1. La squadra di Baldini aveva dominato il primo tempo, imponendo un ritmo altissimo e costruendo un doppio vantaggio. Dopo l'intervallo, però, i granata hanno pagato le energie spese nella prima frazione di gioco, gli scaligeri hanno cambiato passo e riaperto la partita fino a completare la rimonta. Il Verona sale così a quota 7, mentre il Torino raggiunge i 5 punti e si porta al dodicesimo posto.

Primavera 1, la classifica

Inter 13 Parma 10 Lazio 10 Roma 8 Empoli 8 Hellas Verona 7 Milan 7 Bologna 6 Cesena 6 Cagliari 6 Como 5 Torino 5 Genoa 4 Lecce 4 Monza 4 Sassuolo 4 AlbinoLeffe 4 Fiorentina 3 Juventus 3 Atalanta 2

Primavera, i risultati della quinta giornata di campionato

Albino Leffe-Cesena: 0-0Lazio-Juventus: 1-1Lecce-Fiorentina: 1-1Monza-Inter: 2-3Empoli-Sassuolo: 2-1Como-Bologna: 20 settembre, ore 11Milan-Roma: 20 settembre, ore 11Parma-Cagliari: 20 settembre, ore 13Genoa-Atalanta: 20 settembre, ore 15