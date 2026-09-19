Toro beffato sul finale, eppure sembrava pronto a intascarsi i tre punti. Finisce 2-2 tra Toro ed Hellas Verona
Come mai il Torino non passa mai in vantaggio? (VIDEO)
Dal 2-0 al 2-2: il Torino si fa rimontare dal Verona nella ripresa e deve accontentarsi di un punto nella quinta giornata di Primavera 1. La squadra di Baldini aveva dominato il primo tempo, imponendo un ritmo altissimo e costruendo un doppio vantaggio. Dopo l'intervallo, però, i granata hanno pagato le energie spese nella prima frazione di gioco, gli scaligeri hanno cambiato passo e riaperto la partita fino a completare la rimonta. Il Verona sale così a quota 7, mentre il Torino raggiunge i 5 punti e si porta al dodicesimo posto.
Primavera 1, la classifica
- Inter 13
- Parma 10
- Lazio 10
- Roma 8
- Empoli 8
- Hellas Verona 7
- Milan 7
- Bologna 6
- Cesena 6
- Cagliari 6
- Como 5
- Torino 5
- Genoa 4
- Lecce 4
- Monza 4
- Sassuolo 4
- AlbinoLeffe 4
- Fiorentina 3
- Juventus 3
- Atalanta 2
Primavera, i risultati della quinta giornata di campionatoAlbino Leffe-Cesena: 0-0
Lazio-Juventus: 1-1
Lecce-Fiorentina: 1-1
Monza-Inter: 2-3
Empoli-Sassuolo: 2-1Torino-Verona: 2-2Como-Bologna: 20 settembre, ore 11
Milan-Roma: 20 settembre, ore 11
Parma-Cagliari: 20 settembre, ore 13
Genoa-Atalanta: 20 settembre, ore 15
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