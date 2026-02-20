Primavera, il derby vale doppio: Juve lanciata, Toro a caccia di punti salvezza

La Juventus è appena entrata in zona playoff e ora sogna un posto alle fasi finali, il Torino è in zona playout e ha l'urgenza di accelerare per la salvezza

Irene Nicola Redattore 20 febbraio - 14:32

Meno di ventiquattro ore separano il Torino Primavera dal derby della Mole. Negli ultimi anni, come dicevamo, la stracittadina è stata difficile da pronosticare perché spesso granata e bianconeri si sono passati lo scettro. Domani, sabato 21 febbraio alle ore 13 a Orbassano, le due rivali di sempre torneranno a contenderselo nella cornice di un campionato che per entrambe ha tutto ancora da dire.

Primavera, come arriva la Juventus al derby — La Juventus ha una rosa giovane ma non priva di qualità, anzi. Il campionato Primavera non è semplice e la squadra di Padoin ha patito un po' di inesperienza nella prima parte di stagione, dove sembrava che i bianconeri non avessero le carte o non riuscissero a usarle bene per poter lottare tra le prime. L'età media di 18.4 anni, la più bassa del campionato insieme a quella del Milan, ammette d'altronde qualche passo falso che la Juventus si è concessa. Poi però è arrivata la risalita e ora alle soglie del derby la Vecchia Signora è la terza squadra più in forma del campionato con 10 punti nelle ultime 5 partite. Dopo la vittoria con il Monza, i bianconeri sono entrati per la prima volta in stagione in zona playoff occupando il quinto posto a -3 dal quarto del Cesena. Ora c'è il derby con il Toro, la prima occasione per consolidare un piazzamento tra le favorite per la lotta scudetto. E non potrebbe arrivare in un momento di miglior smalto per i bianconeri, aspetto a cui la squadra di Baldini dovrà fare molta attenzione.

Primavera, come arriva il Torino al derby — Diversa la situazione in casa Torino. Il ko con il Frosinone e un pari con pochi spunti contro il Bologna hanno impedito ai granata di trovare slancio dopo tre risultati utili contro le prime tre della classe. La squadra di Baldini però non si può permettere di fermarsi perché la lotta salvezza è nel clou e ogni punto conterà nel conteggio finale. Tante delle formazioni in zona rossa hanno sbagliato, così il Torino è tornato in zona playout a -1 dal Cagliari e a +1 sulla retrocessione diretta. Non c'è margine di fatto e il primo obiettivo dei granata è crearlo per stabilizzarsi. L'occhio resta alla salvezza diretta, la cui distanza è di 6 punti e che al momento spetterebbe al Sassuolo. Insomma, il Torino ha urgenza di far bene anche in sfide che sulla carta lo vedono come sfavorito. E il derby potrebbe essere la partita giusta per tirare fuori quello spunto in più contro la rivale di sempre. Non ci sarà tuttavia Perciun, il giallo rimediato contro il Bologna da diffidato gli costa la squalifica.