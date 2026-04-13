Torna a esultare il Torino, dopo una gara non semplice contro la Cremonese ma portata a casa con astuzia e stringendo i denti quando necessario. Il diluvio di Orbassano costringe entrambe le formazioni a una partita sporca, che la squadra granata sblocca su rigore allo scadere del primo tempo con Gabellini dopo il tocco con il braccio di Paganotti in area. Il primo sigillo di Conzato dà margine al Toro, costretto però a soffrire per l'ultima mezz'ora dopo il rosso diretto ad Acquah. La squadra di Baldini stringe i denti e porta a casa il risultato, prova di maturità superata con tris di Kugyela all'81' che chiude definitivamente i giochi per il 3-0.

SANTER 7: In larga parte deve limitarsi a fare da guardia all'area, senza intervenire. In due occasioni però è determinante sull'economia del risultato con interventi provvidenziali. Poco prima della mezz'ora è un gatto nel coprire lo specchio sul colpo di testa di Lickunas, a un quarto d'ora dalla fine si riconferma tale con un'altra parata monstre su Murante che impedisce alla Cremonese di accorciare le distanze in superiorità numerica.

ZAIA 6.5: Dalle sue parti gli sfugge davvero poco in contenimento. Quando gli spazi si allargano, sale e inventa come fa vedere al 38' con un cross al bacio per Bonacina. Nell'ultima parte di gara fa valere la sua grinta.

PELLINI 7: Prova ineccepibile in difesa. Alza i toni quando la partita lo costringe, stringe i denti quando è obbligatorio farlo. Ma soprattutto incide quanto un marcatore salvando subito dopo la mezz'ora sulla linea un gol già fatto di Marino.

TONICA 6.5: Dopo la panchina con il Cesena, torna titolare in mezzo alla difesa e dà buone risposte a Baldini, confermandosi all'altezza. Attento quando deve coprire, entra anche nell'azione del raddoppio con il lancio lungo che innesca Bonacina.

CARRASCOSA 6.5: Slitta a sinistra nel ruolo di terzino, ricoperto già tante volte nel corso della stagione. Rispetto ad altre partite lo si vede meno in avanti, ma dietro è granitico e si fa valere anche con l'inferiorità numerica.

LIEMA OLINGA 7: Dopo il turno di riposo con il Cesena, si riprende lo slot da mezzala. Un minuto prima del duplice fischio un suo cross in mezzo all'area viene intercettato dal braccio di Paganotti, si procura il rigore. Dirige con intelligenza le operazioni in regia, facendo bene da diga quando serve (85' NASCIMENTO sv)

ACQUAH 4: Avrebbe meritato un voto diverso per quanto fatto vedere in campo vista la solita sostanza, al 54' però rovina la sua partita e complica quella del Toro con la gomitata a palla lontana ai danni di Pavesi. Rosso diretto inevitabile per il gesto del capitano.

BALLANTI 6.5: Torna da mezzala sinistra, dopo essere scalato a destra con il Cesena. Si muove molto, alzandosi anche sulla trequarti. Si accende a rimorchio su scarico di Gabellini al 18' con un mancino che dà l'illusione ottica del gol. In dieci aumenta ancora i giri, fino a quando è in campo lotta su tutti i palloni (68' FERRARIS 6: Lavora sulla conduzione, cercando un filo da cui ripartire quando il Toro è costretto a schiacciarsi per difendersi: resta sempre concentrato)

CONZATO 7: L'assenza di Sandrucci lo riporta titolare in attacco. Parte con la giusta intenzione, cercando spunti in velocità e provando più volte con le sue finte a saltare gli avversari. Resta sempre nel vivo e firma meritatamente il raddoppio al 49' con un mancino chirurgico. Primo gol in Primavera 1 per l'italo-brasiliano, sempre più inserito nelle rotazioni di Baldini (68' GATTO 6: Sale in trincea per il finale, partecipa alla causa senza tirarsi indietro)

GABELLINI 7: Costretto a fare a sportellate su un campo non semplice, usa la fisicità per passare e firma la prima conclusione granata al quarto d'ora. Si presenta dal dischetto allo scadere del primo tempo e si conferma una sentenza: spiazzato Cassin e dodicesimo gol in campionato. Tanto lavoro anche quando non è l'attore protagonista (85' ZEPPIERI sv)

BONACINA 6.5: Sfiora il gol al 38' svettando di testa sul cross di Zaia, ma trova la risposta ineccepibile di Cassin a sbarrargli la porta. Si prende una rivincita a inizio ripresa con il suggerimento rasoterra che viene raccolto da Conzato per il 2-0. Esce dopo l'espulsione di Acquah per far largo a un assetto d'emergenza (58' KUGYELA 6.5: Si posiziona come esterno di centrocampo nel 4-4-1 con cui si risistema il Toro dopo l'espulsione. Poi spazia, rendendosi utile dove può. Intelligente all'81' sul punto di battuta di una punizione dalla trequarti: non cerca l'angolino, ma va dritto contro Cassin con il pallone che rimbalza davanti al portiere grigiorosso, prima di scivolargli tra le mani. Ritrova il gol, il secondo dopo quello con il Napoli a fine agosto)

ALL. MULARONI 7: Si siede in panchina al posto dello squalificato Baldini. Vive una partita non semplice per le condizioni a contorno, diluvio con sintetico scivoloso per tutta la gara, e perché si complica nettamente con l'espulsione di Acquah. Bravo a gestire le rotazioni, si risistema ogni volta che la squadra inizia a soffrire e dalla panchina pesca anche il gol di Kugyela che chiude il match. Vittoria importante anche per la classifica, un altro passo verso la salvezza.