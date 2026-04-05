Deve alzare bandiera bianca a Orbassano il Torino Primavera, dopo una partita gestita e controllata a larghi tratti in cui pesano però due imprecisioni sui gol incassati sulle ripartenze di Zamagni nel primo tempo e Tosku nel secondo. Il Toro prova ad accorciare dopo lo 0-2, ci riesce solo all'81' con il gol di Gabellini, arrivato dopo una conclusione dal limite di Perciun deviata ma non allontanata da Fontana. Nel finale i granata tentano l'assalto, ma non si concretizza. Seconda sconfitta da dicembre a oggi per la squadra granata, che mette fine a un filotto di sette risultati utili consecutivi. La squadra di Baldini resta comunque fuori dalla zona rossa, ma deve guardare cosa farà il Napoli contro la Lazio: in caso di vittoria i partenopei si porterebbero a -1 dal Torino.

Le scelte: Pellini rientra, Liema Olinga in panchina

Il primo tempo: Zamagni sfila ad Acquah e Carrascosa, poi punisce i granata dopo un primo tempo propositivo

Il secondo tempo: Perciun e Gabellini alimentano la rimonta, ma non basta

Il tabellino

Baldini resta fermo sul 4-3-3, facendo solo due cambi rispetto alla formazione vista a Verona. In difesa la buona notizia è il rientro di Pellini, assente dall'ultima trasferta causa infortunio. Il centrale granata fa coppia con Carrascosa davanti a Santer, sulle fasce ancora Zaia e Kugyela. A centrocampo cambia la mezz'ala destra: Ballanti scala nello slot di Liema Olinga, in panchina, il play è sempre Acquah con Perciun confermato sulla sinistra. Nessuna sorpresa in attacco: Sandrucci e Bonacina agiscono ai lati di Gabellini.Inizio aggressivo del Torino, che si riversa nell'area del Cesena in cerca di un varco e dopo cinque minuti spaventa i bianconeri con la conclusione a rimorchio di Ballanti. I romagnoli si affacciano nella metà campo granata al quarto d'ora con un colpo di testa Domeniconi, Santer in tuffo evita pericoli e risponde presente anche su Galvagno poco dopo. Con il passare dei minuti si crea equilibrio in campo fino al 23' quando Perciun con il destro bacia il palo alla sinistra di Fontana. Gabellini, murato sulla ribattuta, crea poco dopo un'occasione ghiotta per il Toro con un contropiede a tutto campo in tandem con Bonacina, ma il capitano granata arriva poi stanco alla conclusione e calcia centrale. Dopo aver passato gran parte della frazione all'attacco, la squadra di Baldini si incespica da sola al 31'. Acquah non riesce a chiudere su Zamagni sulla trequarti, Carrascosa scivola nel tentativo di andare a contrasto e così l'8 bianconero ha campo libero per battere Santer. La risposta granata non si fa attendere con Bonacina che viene murato di testa a un passo dalla linea di porta, con proteste non accolte per un possibile tocco di mano sulla respinta. Sul finale l'occasione più ghiotta con lo specialista Sandrucci su punizione: Fontana si allunga e protegge lo specchio.Alla ripresa Baldini si gioca subito il primo cambio: fuori Ballanti, dentro Ferraris. Il Torino continua ad attaccare in cerca del pari, anche se lo fa con un po' di fretta e un po' di imprecisione. Gli episodi colpiscono ancora una volta la squadra di Baldini, che si fa trovare impreparata al 59' su un contropiede lampo del Cesena. Il contenimento a centrocampo non è efficace, Mattioli quindi si lancia e poi trova un'imbucata perfetta per Tosku, lasciato scoperto da Carrascosa. Santer esce ma non riesce a limitarlo ed è 0-2 a Orbassano. Subito dopo il raddoppio bianconero, Baldini mette mano alla formazione con tre cambi ruolo su ruolo: Gatto, Nascimento ed Ewurum prendono il posto di Zaia, Acquah e Bonacina. Nonostante la nuova linfa, i granata faticano a invertire la rotta e sembrano accusare il colpo del doppio svantaggio, con il cronometro che scorre e lascia sempre meno possibilità di recupero. Serve un guizzo ai granata. Lo cerca Perciun dalla distanza, con una conclusione rasoterra alla sinistra di Fontana che si allunga e devia il pallone, ma lo lascia lì nelle sue vicinanze dove c'è Gabellini a imbucare il gol dell'1-2. Si riaccende la speranza per il Torino, a cui si aggiunge anche Conzato all'85'. I granata poco prima del novantesimo restano senza Baldini in panchina, espulso per doppia ammonizione. Continua nel frattempo la caccia alla rimonta, che però sfuma al triplice fischio con il Cesena che si arrocca e protegge la vittoria.

Marcatori: 31' Zamagni (C), 59' Tosku (C), 80' Gabellini (T)

TORINO (4-3-3): Santer; Zaia (66' Gatto), Pellini, Carrascosa, Kugyela; Ballanti (46' Ferraris), Acquah (66' Nascimento), Perciun; Sandrucci, Bonacina (66' Ewurum), Gabellini. A disposizione: Cereser, Gallo, Zeppieri, Conzato, Manzi, Tonica, Liema Olinga. Allenatore: Baldini.

CESENA: Fontana, Domeniconi, Zamagni (82' Berti), Galvagno (82' Rossetti), Tosku (91' Carbone), Ridolfi (72' Amadori), Mattioli (72' Baletta), Poletti, Kebbeh, Ribello, Abbondanza. A disposizione: Gianfanti, Dorigo, Zaghini, Marini, Lantignotti, Ricci. Allenatore: Campedelli.