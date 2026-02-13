Torino Primavera, a caccia di riscatto con il Bologna per risalire la china

Torino Primavera, si accende la lotta salvezza—
La lotta salvezza è entrata nel vivo. Il Torino, causa sconfitta con il Frosinone, si ritrova fermo a quota 22 punti a pari punti proprio con i ciociari, che però strapperebbero virtualmente la zona playout in virtù dello scontro diretto a favore. La priorità è ora abbandonare il diciannovesimo posto, posizione che condannerebbe alla retrocessione diretta. Un solo punto separa il Toro dal diciassettesimo posto del Cagliari, impegnato con la Lazio nel weekend. Cinque invece le lunghezze dal Sassuolo, attuale prima salva, che se la vedrà con l'Atalanta nello scontro diretto. Non perdere il treno per la salvezza è la prima preoccupazione dei granata, che devono ritrovare la via positiva imboccata due mesi fa e reagire all'ultima sconfitta. Non compromettere il percorso da qui in avanti sarà fondamentale, farlo anche quando si è reduci da scottature ancor di più. Il Toro proverà a mettere in campo la voglia di rivalsa, con due buone notizie dalla sua in ottica futuro: Acquah ha firmato il primo contratto da professionista firmando fino al 2029 con opzione per la stagione successiva; Kugyela ha rinnovato fino al 2028 con la possibilità di estendere la permanenza in granata anche per il 2029.
