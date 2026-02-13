Toro News
Torino Primavera, a caccia di riscatto con il Bologna per risalire la china

La delusione con il Frosinone, la lotta salvezza per cui servono punti: il Bologna per rialzarsi
Irene Nicola
Irene Nicola 

Dopo la sconfitta nello scontro diretto con il Frosinone, il Torino Primavera va in cerca di riscatto. Restano in trasferta i granata, che dopo essere andati a Ferentino ora sono attesi in casa del Bologna per la gara valevole per la 25esima giornata del campionato Primavera 1, in programma sabato 14 febbraio alle ore 15.

Torino Primavera, con il Bologna c'è un'andata da riscattare

La squadra di Baldini è in piena lotta per risollevare la stagione, il cui obiettivo è il raggiungimento della salvezza diretta. Con il Bologna c'è una gara d'andata da riscattare perché tra le mura amiche di Orbassano era arrivata una beffa. I granata erano riusciti a rimontare a inizio ripresa lo svantaggio incassato nel finale di primo tempo con il gol di Armanini, a cui aveva risposto Pellini su assist di Zaia. Il pareggio sembrava un risultato acquisito, ma all'89' c'era stata la doccia fredda, la rete di Lo Monaco valsa il bottino pieno per i felsinei. Il copione è molto simile a quanto andato in scena appena una settimana fa con il Frosinone, quando il colpo del ko era arrivato all'88'. Occhio quindi a finali di gara in cui il Toro deve trovare maggiore attenzione per non dilapidare quanto fatto nei primi terzi di gara.

Torino Primavera, si accende la lotta salvezza

La lotta salvezza è entrata nel vivo. Il Torino, causa sconfitta con il Frosinone, si ritrova fermo a quota 22 punti a pari punti proprio con i ciociari, che però strapperebbero virtualmente la zona playout in virtù dello scontro diretto a favore. La priorità è ora abbandonare il diciannovesimo posto, posizione che condannerebbe alla retrocessione diretta. Un solo punto separa il Toro dal diciassettesimo posto del Cagliari, impegnato con la Lazio nel weekend. Cinque invece le lunghezze dal Sassuolo, attuale prima salva, che se la vedrà con l'Atalanta nello scontro diretto. Non perdere il treno per la salvezza è la prima preoccupazione dei granata, che devono ritrovare la via positiva imboccata due mesi fa e reagire all'ultima sconfitta. Non compromettere il percorso da qui in avanti sarà fondamentale, farlo anche quando si è reduci da scottature ancor di più. Il Toro proverà a mettere in campo la voglia di rivalsa, con due buone notizie dalla sua in ottica futuro: Acquah ha firmato il primo contratto da professionista firmando fino al 2029 con opzione per la stagione successiva; Kugyela ha rinnovato fino al 2028 con la possibilità di estendere la permanenza in granata anche per il 2029.

