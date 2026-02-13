Torino Primavera, a caccia di riscatto con il Bologna per risalire la china

Torino Primavera, con il Bologna c'è un'andata da riscattare

La squadra di Baldini è in piena lotta per risollevare la stagione, il cui obiettivo è il raggiungimento della salvezza diretta. Con il Bologna c'è una gara d'andata da riscattare perché tra le mura amiche di Orbassano era arrivata una beffa. I granata erano riusciti a rimontare a inizio ripresa lo svantaggio incassato nel finale di primo tempo con il gol di Armanini, a cui aveva risposto Pellini su assist di Zaia. Il pareggio sembrava un risultato acquisito, ma all'89' c'era stata la doccia fredda, la rete di Lo Monaco valsa il bottino pieno per i felsinei. Il copione è molto simile a quanto andato in scena appena una settimana fa con il Frosinone, quando il colpo del ko era arrivato all'88'. Occhio quindi a finali di gara in cui il Toro deve trovare maggiore attenzione per non dilapidare quanto fatto nei primi terzi di gara.