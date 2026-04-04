Il Torino Primavera torna in campo dopo la sosta nazionali, lo fa a Pasqua con una partita di cartello che vedrà i granata opporsi al Cesena, tra le squadre in lizza per la lotta scudetto. La squadra di Baldini scenderà in campo domani alle 11, con la voglia di dare continuità al percorso positivo intrapreso negli ultimi quattro mesi e continuare a mettere distanza dalla zona rossa.

Cesena era stato l'ago della bilancia all'andata, la gara in cui il Toro scelse Baldini

Ora c'è un piccolo margine sui playout, tre punti aprono scenari nuovi. Il Cesena è un ostacolo impegnativo

È passata tanta acqua sotto i ponti dalla partita d'andata con il Cesena. Era stata proprio la gara con i bianconeri, giocata a fine settembre, a spingere il Torino a cambiare guida in panchina. L'anonima prestazione dei granata e il pesante 0-3 incassato in trasferta erano stati l'ago della bilancia che aveva fatto propendere il club granata a cambiare guida tecnica, esonerando Fioratti. In tribuna a Cesena c'era anche Francesco Baldini, sugli spalti per assistere alla partita: "È stato tutto casuale: ho ricevuto una telefonata da un mio collaboratore, preparatore dei portieri - che ha il figlio che gioca al Cesena - per andare a vedere la partita del Toro. Mi sono trovato a vedere questo match, mi hanno visto e a fine partita sono stato contattato" aveva spiegato l'attuale tecnico granata subito dopo essere approdato sotto la Mole raccontando il suo ingaggio. Così Baldini si è insediato sulla panchina e da allora ha vissuto una stagione certo non semplice, ma ora diventata più tranquilla visto che in tutto il 2026 il Toro è stato un altro Toro, dimostrando di valere più di quanto dica la classifica.A proposito di classifica, la Primavera granata ha risalito la china e ora si trova nella posizione più tranquilla che abbia mai occupato in stagione. Il Toro, seconda squadra per rendimento in Primavera 1 da metà dicembre a oggi, ora è 14esimo. Per la prima volta inoltre ha un vantaggio di sicurezza dalla zona playout, con 4 punti di margine dal 17esimo posto. Non bastano per tirare definitivamente un sospiro di sollievo, ma intanto danno più respiro a una classifica molto corta che ora vede i granata parallelamente a -7 dalla zona playoff. La priorità è mettersi al sicuro, il prima possibile. In quest'ottica il Cesena rappresenta un ostacolo non di poco conto. I bianconeri infatti sono la quarta forza del campionato, lottano per la zona playoff ma anche per qualcosa in più essendo a un solo punto dalla vetta della Roma. Il Cesena è una squadra in salute, il Torino lo è altrettanto anche se la classifica è ben diversa. Un elemento questo che porta a pensare a una sfida equilibrata, considerando anche le difficoltà che tutte le big del campionato hanno avuto al ritorno ad affrontare la squadra di Baldini (costrette al pari Roma, Parma, Fiorentina e Lecce). La sosta ha portato via tanti uomini ai granata, complicanza con cui fare i conti in vista della gara con il Cesena. L'obiettivo però per il Toro è ripartire da dove si era interrotto il campionato, con la stessa serenità trovata e la stessa capacità di esprimersi. Farà la differenza per il finale di stagione.