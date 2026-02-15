Torino Primavera, con il Bologna uno slancio a metà. Ora il derby

Torino Primavera, più slancio per il derby—
L'aspetto meno esaltante della partita con il Bologna è stato il poco slancio una volta recuperata la partita con la giusta ferocia. Trasferire quel carattere anche nella seconda parte di gara avrebbe potuto fare la differenza, così come rischiare qualcosa in più in termini di iniziative e giocate. Non è stato un brutto Toro nel complesso, ma un Toro poco coraggioso come invece è stato altre volte in partite sulla carta anche più proibitive. E questo riporta al derby, una gara che per storia e per rivalità porta spesso - anche in situazioni di grande difficoltà come quella dei granata all'andata - a giocarsi tutte le carte e a osare. In casa del Bologna non è riuscito, ma contro la Juventus tra le mura amiche di Orbassano sabato alle 13 dovrà essere un ingrediente chiave.
© RIPRODUZIONE RISERVATA