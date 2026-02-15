Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor giovanili news primavera Torino Primavera, con il Bologna uno slancio a metà. Ora il derby

primavera

Torino Primavera, con il Bologna uno slancio a metà. Ora il derby

Torino Primavera, con il Bologna uno slancio a metà. Ora il derby - immagine 1
L'undicesimo pareggio stagionale è figlio di un Toro ordinato ma poco coraggioso. Sabato il ritorno del derby con la Juventus
Irene Nicola
Irene Nicola Redattore 

La priorità era ritrovare slancio e far sì che l'inciampo pesante con il Frosinone non minasse la fiducia costruita pazientemente nelle scorse settimane. Il Toro l'ha fatto in parte in una partita che si porta dietro lati positivi, su tutti la rimonta immediata dopo aver incassato uno svantaggio che poteva tagliare le gambe, ma anche qualche aspetto su cui ragionare in ottica derby, come la fatica nel trovare spunti davvero concreti quando si è trattato di provare a lottare per la vittoria.

Torino Primavera, con il Bologna arriva l'undicesimo pareggio stagionale: il dato

—  

Il Torino è la squadra nel campionato che ha ottenuto il maggior numero di pareggi in stagione, complessivamente 11. Troppi per essere davvero competitivi? In realtà no, se si confronta il dato con le altre squadre affette da pareggite. Genoa e Milan ne hanno dieci a testa per esempio ma navigano stabilmente a metà classifica, Atalanta e Sassuolo invece sono ai limiti della zona salvezza diretta con lo stesso score. Il Toro piuttosto si porta dietro le scorie, anche tangibili lato classifica, delle dieci sconfitte ottenute in campionato nei primi mesi di stagione. Ed è per questo che un pareggio può restare buono, a seconda della partita e della caratura dell'avversario, ma non è detto che sia abbastanza. Il gap di 5 punti dalla salvezza diretta chiama il ritorno alla vittoria, che manca da un mese (difficilissimo a livello di incroci) ma che potrebbe dare una spallata alla classifica.

LEGGI ANCHE

Torino Primavera, più slancio per il derby

—  

L'aspetto meno esaltante della partita con il Bologna è stato il poco slancio una volta recuperata la partita con la giusta ferocia. Trasferire quel carattere anche nella seconda parte di gara avrebbe potuto fare la differenza, così come rischiare qualcosa in più in termini di iniziative e giocate. Non è stato un brutto Toro nel complesso, ma un Toro poco coraggioso come invece è stato altre volte in partite sulla carta anche più proibitive. E questo riporta al derby, una gara che per storia e per rivalità porta spesso - anche in situazioni di grande difficoltà come quella dei granata all'andata - a giocarsi tutte le carte e a osare. In casa del Bologna non è riuscito, ma contro la Juventus tra le mura amiche di Orbassano sabato alle 13 dovrà essere un ingrediente chiave.

Leggi anche
Calciomercato Torino, Galantai passa al Diosgyor Futball Club Kft – UFFICIALE
Primavera, le pagelle di Bologna-Torino 1-1: granata ordinati, ma con pochi spunti

© RIPRODUZIONE RISERVATA