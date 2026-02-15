Torino Primavera, con il Bologna uno slancio a metà. Ora il derby

Torino Primavera, con il Bologna arriva l'undicesimo pareggio stagionale: il dato

Il Torino è la squadra nel campionato che ha ottenuto il maggior numero di pareggi in stagione, complessivamente 11. Troppi per essere davvero competitivi? In realtà no, se si confronta il dato con le altre squadre affette da pareggite. Genoa e Milan ne hanno dieci a testa per esempio ma navigano stabilmente a metà classifica, Atalanta e Sassuolo invece sono ai limiti della zona salvezza diretta con lo stesso score. Il Toro piuttosto si porta dietro le scorie, anche tangibili lato classifica, delle dieci sconfitte ottenute in campionato nei primi mesi di stagione. Ed è per questo che un pareggio può restare buono, a seconda della partita e della caratura dell'avversario, ma non è detto che sia abbastanza. Il gap di 5 punti dalla salvezza diretta chiama il ritorno alla vittoria, che manca da un mese (difficilissimo a livello di incroci) ma che potrebbe dare una spallata alla classifica.