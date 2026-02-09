Torino Primavera, il peso degli scontri diretti e una battuta d’arresto da assorbire

Torino Primavera, che il passo falso non condizioni quanto costruito

Prendiamo in considerazione le squadre attualmente in zona playout o retrocessione: Cagliari, Frosinone, Torino e Cremonese. I granata nel girone d'andata hanno portato a casa due scontri diretti su tre, vincendo contro il Cagliari (primo successo per Baldini) e contro la Cremonese; pari in rimonta invece contro il Frosinone. Nel girone di ritorno si è giocata solo la gara con i ciociari, costata una sconfitta che ha un peso specifico perché dà al Frosinone il vantaggio dello scontro diretto a favore, motivo per cui a oggi a pari punti il Toro non sarebbe diciottesimo ma diciannovesimo, ovvero virtualmente in zona retrocessione. Le sfide con il Cagliari a marzo e con la Cremonese ad aprile saranno quindi crocevia da non sbagliare, perché il jolly è già stato speso. Nel frattempo sono tante le opportunità che la squadra di Baldini dovrà provare a cogliere, proprio perché ha dimostrato di potersela giocare anche con formazioni che navigano in tutt'altre acque. Ridurre gli errori al minimo nel girone di ritorno sarà fondamentale, ma non farsi condizionare da un passo falso ancora di più.