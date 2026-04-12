Il Torino Primavera scende domani in campo a Orbassano portando con sé il ricordo di Ismael, piccolo calciatore dell'Under 8 granata scomparso tragicamente a Pasqua. La squadra di Baldini si presenterà con il lutto al braccio alle 15 contro la Cremonese e osserverà un minuto di silenzio prima del via, come già la prima squadra contro il Verona. Seguirà il fischio d'inizio e lì si aprirà una partita chiave per il Torino.

Torino Primavera, con la Cremonese i granata hanno l'obbligo di risposta

Torino Primavera, Napoli e Sassuolo bussano alla porta

La gara con la Cremonese può valere un pezzo importante di salvezza per Gabellini e compagni. La squadra di Baldini si presenta alla sfida con l'ultima della classe con il fiato sul collo di Napoli e Sassuolo. Le due avversarie più immediate per la salvezza, persa la chance di mettere pressione ai granata settimana scorsa, non hanno commesso lo stesso errore pur contro avversarie molto difficili. Gli emiliani hanno battuto la Fiorentina, agganciato il quindicesimo posto del Toro e restano con lo scontro diretto d'andata a favore in caso di arrivo a pari merito con i granata (in attesa del ritorno, ancora da giocare). I partenopei hanno costretto la Roma al pari e così ora il diciassettesimo posto, primo che condanna ai playout, è a 3 lunghezze dalla squadra di Baldini.La Cremonese è un'occasione da non perdere per rialzarsi dopo il passo falso con il Cesena. Il Torino si presenta alla sfida sì con un ko alle spalle ma anche con molta più consapevolezza rispetto a quanta ne aveva nell'incrocio d'andata. Lì la squadra di Baldini si era presentata con l'obbligo di vincere per dimostrare in primis a se stessa di non valere la retrocessione diretta, posto che in quel momento occupava e che la Cremonese ancora occupa. Ora la crescita del gruppo e i risultati che ne sono derivati sono invece dalla parte del Toro, chiamato a vincere ugualmente non per dimostrare il proprio valore ma per non ritrovarsi a vivere situazioni di potenziale affanno dopo aver fatto tanto per iniziare a mettersi in una condizione di maggior stabilità.