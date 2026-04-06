Con il Cesena, il Torino Primavera è incappato nella sconfitta. La squadra di Baldini si era quasi dimenticata il sapore di un ko, considerando che solo due volte era stata costretta ad abdicare da dicembre ad aprile. Tra il primo scivolone e il secondo c'è però un abisso, aspetto che va tenuto in conto analizzando una sconfitta che deve assumere per il gruppo i contorni di uno scivolone in un percorso diventato virtuoso da quattro mesi a questa parte.

Torino Primavera, tra il ko contro il Cesena e quello contro il Frosinone c'è un abisso

Torino Primavera, sbagliano tutte le dirette concorrenti: salvo il +4 sui playout

Da dicembre a oggi, solo in un'occasione il Torino ha avuto da recriminare contro se stesso per un vero passaggio a vuoto: la trasferta in casa del Frosinone. In un delicato scontro diretto per non retrocedere, i granata non erano riusciti a farsi valere come avevano già iniziato a fare, esprimendo poco del loro potenziale per farsi poi beffare al 90'. Con il Cesena il copione è stato diverso. Il Torino ha fatto la partita e ne ha dettato i ritmi, ma ha avuto una risposta poco efficace alle incursioni bianconere con le due leggerezze in contenimento costate caro. Gli errori ci sono stati e andranno analizzati, ma nel quadro generale resta l'impressione di una squadra che ancora una volta se l'è giocata contro una delle formazioni che sta lottando per accedere alle fasi finali. Una sconfitta bugiarda, parafrasando Baldini, dove insieme alla consapevolezza di dove si è sbagliato si mischia quella di poter dire la propria con chiunque.La miglior notizia per il Torino arriva dagli altri campi nel weekend di Pasqua. I granata erano usciti dal Mazzola di Orbassano con il rammarico di non aver allungato sulle concorrenti, ma soprattutto con la preoccupazione di poter vedere una delle avversarie a cui prestare più attenzione avvicinarsi. La sconfitta del Sassuolo, sedicesima e ultima squadra salva a oggi, contro l'Inter aveva permesso di tirare un sospiro di sollievo con gli emiliani ancora con 3 lunghezze di ritardo rispetto ai granata. Il Napoli però aveva la possibilità di rifarsi sotto a Pasquetta sfidando la Lazio. In caso di vittoria i partenopei avrebbero sorpassato il Sassuolo togliendosi dalla zona playout e si sarebbero portati a -1 dal Torino quindicesimo. La Lazio però ha vinto 1-0, risultato che fa gioco alla squadra di Baldini perché restano intatti i 4 punti di margine sulla zona playout. La classifica peraltro è molto corta: con una vittoria, il Toro potrebbe agganciare il prossimo turno il dodicesimo posto, trovando più tranquillità.