Dopo una stagione in Italia, Kyriakos Tounousidis fa ritorno in Grecia. Il giovane esterno classe 2009 ha scelto di interrompere l’esperienza al Torino e ripartire dall’Olympiacos, che ha deciso di puntare su di lui. Il 17enne ha firmato un contratto professionistico con il club greco e sarà aggregato inizialmente alla formazione Under 19, con l’obiettivo di avvicinarsi progressivamente alla prima squadra.

Tounousidis è cresciuto nel settore giovanile del Panathinaikos, arrivando anche a vestire la maglia della Grecia nelle selezioni Under 16 e Under 17. Nell’estate 2025 aveva scelto di trasferirsi al Torino, iniziando così la sua prima esperienza lontano dalla Grecia. Per lui 11 presenze e 1 gol in Under 17 e 5 presenze in Under 18. Un'avventura che, però, non ha avuto lo sviluppo sperato e che ha portato il giovane esterno a decidere di rientrare in patria. L’Olympiacos ha quindi colto l’occasione per assicurarsi un giovane talento da far crescere internamente. Tounousidis ripartirà dall’Under 19, dove avrà l'opportunità di ritrovare continuità e proseguire il proprio percorso di formazione, con l’ambizione di arrivare presto a misurarsi con il calcio dei grandi.