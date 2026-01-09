Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

Terminano le festività, ricominciano i campionati. L'Under 18 ha fatto da apripista con il turno dell'Epifania chiuso con il 2-2 nella sfida al Parma, dal fine settimana però torneranno in campo tutte le formazioni. La squadra di Vegliato sfiderà in trasferta il Cesena domenica alle ore 15. Invece tutte le altre formazioni giocheranno tra le mura amiche. Domenica tutta da seguire al Robaldo dove per la prima volta scenderà in campo anche l'Under 17, impegnata nella sfida al Cesena alle 14. La precede l'Under 15 alle 13 e la segue l'Under 16 alle 15.30, entrambe alle prese con i rispettivi match contro la Sampdoria. Sabato non sarà ad ogni modo una giornata vuota. In campo la Primavera di Baldini: alle 13 è sfida al Milan nel lunch match. Di seguito il programma completo del fine settimana.