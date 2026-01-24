Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor giovanili news under Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

giovanili

Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata - immagine 1
Si fermano U16 e U15, occhi quindi su U18 e U17. Nel femminile primi verdetti e torna l'U19 dopo la sosta invernale
Irene Nicola
Irene Nicola Redattore 

Weekend a ranghi ridotti per il Settore giovanile maschile granata. Under 16 e Under 15 si fermano per una settimana, restano quindi solo Under 17, Under 18 e Primavera. I torelli di Rebuffi se la vedranno con la Virtus Entella nel secondo scontro consecutivo in Liguria, in una gara che mette in palio punti importanti per tentare l'aggancio al terzo posto. Quelli di Vegliato invece hanno uno scontro diretto in piena regola con il Bologna: l'obiettivo è riscattare il ko con il Genoa e riprendere la corsa per consolidare il proprio posizionamento in zona playoff, meno stabile essendo i granata sesti. Di seguito il programma completo, a cui segue a sua volta quello relativo al femminile.

UNDER 18

Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata- immagine 2
ORBASSANO, ITALY - NOVEMBER 3: Martin Kirilov of Torino Primavera in action during the Primavera 1 match between Torino U20 and Verona U20 at stadio Valentino Mazzola on November 3, 2025 in Orbassano, Italy. Photo: Alberto Girardi for Toro News
—  

Inizia il girone di ritorno per l'Under 18. La squadra di Vegliato, reduce dalla sconfitta con il Genoa nello scontro diretto, riparte dalla sfida al Bologna. Si tratta di un altro scontro diretto, di una partita tra concorrenti dirette per la zona playoff. Il Toro è sesto a quota 31 punti e occupa l'ultimo posto che garantirebbe l'accesso alle fasi finali a fine stagione. Il Bologna è il primo inseguitore dei granata, a quota 30. Va da sé che la partita sia cruciale per le due formazioni. Vegliato con una vittoria staccherebbe i felsinei e lancerebbe l'assalto a Genoa e Roma, essendo entrambe a portata di sorpasso. D'altra parte i tre punti farebbero comodo anche al Bologna che li userebbe per sorpassare il Toro e tentare anch'essa il sorpasso al Grifone e ai giallorossi. Le distanze risicate in classifica consentono insomma numerosi scenari. L'Under 18 granata sa quanto siano importanti gli scontri diretti oltre alla continuità e vuole portarne uno a casa al più presto. Non sarà semplice, con il Bologna che potrà sfruttare il fattore casa al campo sportivo Enrico Filippetti di Zola Predosa, dove domenica alle 15 si disputerà il match. All'andata vinse il Toro per 1-0 con gol di Conzato.

LEGGI ANCHE

Bologna-Torino, domenica 25 gennaio, ore 15.00, c.s. "Enrico Filippetti", Zola Predosa (Bo)

UNDER 17

Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata- immagine 3
TORINO, ITALY - APRIL 6: Dylan Scibilia of Torino Under 16 in action during the Under 16 A-B match between Torino U16 and Juventus U16 at Cit Turin Sports Center on April 6, 2025 in Torino, Italy. Photo: Nderim Kaceli
—  

L'Under 17 mira a tornare al bottino pieno. Dopo essere stata raggiunta sul pari dallo Spezia in trasferta, la squadra di Rebuffi vuole rifarsi. I torelli restano in Liguria ma si spostano a Chiavari dove oggi, sabato 24 gennaio, alle ore 15 andrà in scena la sfida contro la Virtus Entella. Il Torino parte con i favori del pronostico, essendo la quarta forza del campionato, e vuole ribadirlo in campo dove i tre punti potrebbero valere l'aggancio al Bologna sul gradino più basso del podio. La Virtus Entella però non sarà da sottovalutare, perché non è solo una formazione di metà classifica ma una squadra che con una vittoria potrebbe portarsi anche alle soglie della zona playoff. L'appetito vien mangiando, vale sia per il Torino sia per l'avversaria, che vorrà anche riscattarsi dopo aver perso il confronto d'andata con un netto 0-4.

Virtus Entella-Torino, sabato 24 gennaio, ore 15.00, c.s. "Angelo Daneri", Chiavari (Ge)

FEMMINILE

Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata- immagine 4
—  

Per quanto riguarda il Settore giovanile femminile, gli occhi sono puntati principalmente su Under 17 e Under 15. Le due formazioni, impegnate nei playoff d'accesso alla fase regionale, sono a un punto nella stagione in cui vengono decretati i primi verdetti. L'Under 17 sfortunatamente è appesa al risultato della Rhodense: le granata hanno terminato il proprio triangolare, ma sono seconde e devono sperare che le milanesi perdano contro l'Ovadese per strappare l'unico pass in palio; altrimenti saranno eliminate. L'Under 15 invece è già certa del proprio posizionamento, trovandosi in vetta con margine sulle prime inseguitrici, Ivrea Women e Alba Bra, già sconfitte negli scontri diretti. Solo una partita separa il Toro dall'Interregionale: il Borgo Vittoria è l'ultimo ostacolo. Infine torna in campo l'Under 19 dopo la sosta invernale. Il primo impegno è agevole, mettendo di fronte la capolista contro la Pro Vercelli ultima della classe. La Juniores granata però non può concedersi passi falsi perché solo il primo posto consentirà di proseguire la stagione fuori dai confini regionali e l'Accademia Torino resta seconda a -2. Di seguito il programma completo del fine settimana.

Femminile, il programma del weekend

—  

UNDER 19 (Regionali Piemonte, Under 19 Juniores Femminile, girone unico): Torino-Pro Vercelli, domenica 25 gennaio, ore 17.30, c.s. "Passo Buole", Torino (To)

UNDER 15 (Playoff interregionali): Borgo Vittoria-Torino, sabato 24 gennaio, ore 15.00, c.s. "Victoria Ivest", Torino (To)

Leggi anche
Torino Primavera, resiste il filotto di imbattibilità: quasi 50 giorni senza ko
Primavera, Baldini post Torino-Roma 1-1: “Avremmo meritato qualcosa in più”

© RIPRODUZIONE RISERVATA