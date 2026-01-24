Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

L'Under 17 mira a tornare al bottino pieno. Dopo essere stata raggiunta sul pari dallo Spezia in trasferta, la squadra di Rebuffi vuole rifarsi. I torelli restano in Liguria ma si spostano a Chiavari dove oggi, sabato 24 gennaio, alle ore 15 andrà in scena la sfida contro la Virtus Entella. Il Torino parte con i favori del pronostico, essendo la quarta forza del campionato, e vuole ribadirlo in campo dove i tre punti potrebbero valere l'aggancio al Bologna sul gradino più basso del podio. La Virtus Entella però non sarà da sottovalutare, perché non è solo una formazione di metà classifica ma una squadra che con una vittoria potrebbe portarsi anche alle soglie della zona playoff. L'appetito vien mangiando, vale sia per il Torino sia per l'avversaria, che vorrà anche riscattarsi dopo aver perso il confronto d'andata con un netto 0-4.

FEMMINILE

Per quanto riguarda il Settore giovanile femminile, gli occhi sono puntati principalmente su Under 17 e Under 15. Le due formazioni, impegnate nei playoff d'accesso alla fase regionale, sono a un punto nella stagione in cui vengono decretati i primi verdetti. L'Under 17 sfortunatamente è appesa al risultato della Rhodense: le granata hanno terminato il proprio triangolare, ma sono seconde e devono sperare che le milanesi perdano contro l'Ovadese per strappare l'unico pass in palio; altrimenti saranno eliminate. L'Under 15 invece è già certa del proprio posizionamento, trovandosi in vetta con margine sulle prime inseguitrici, Ivrea Women e Alba Bra, già sconfitte negli scontri diretti. Solo una partita separa il Toro dall'Interregionale: il Borgo Vittoria è l'ultimo ostacolo. Infine torna in campo l'Under 19 dopo la sosta invernale. Il primo impegno è agevole, mettendo di fronte la capolista contro la Pro Vercelli ultima della classe. La Juniores granata però non può concedersi passi falsi perché solo il primo posto consentirà di proseguire la stagione fuori dai confini regionali e l'Accademia Torino resta seconda a -2. Di seguito il programma completo del fine settimana.