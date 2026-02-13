Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

Nel maschile big match per Under 18, Under 16 e Under 15. Nel femminile derby per l'Under 15

Irene Nicola Redattore 13 febbraio - 12:41

Tutto il Settore giovanile maschile granata scenderà in campo nella giornata di domenica su due fronti, Mazzola e Robaldo. A Orbassano l'antipasto è il big match dell'Under 18, impegnata contro la capolista Inter alle ore 12. In coda toccherà all'Under 17, padrona di casa contro la Reggiana fanalino di coda. Contemporaneamente al Robaldo andranno in scena le partite del biennio Giovanissimi, concentrate nella mattinata. L'avversario è lo stesso per Under 16 e Under 15: il Cesena. Alle ore 11 in campo la squadra di Catto, alle ore 13 chiude invece il team di Corallo. Di seguito il programma completo delle giovanili maschili granata, segue quello relativo all'area femminile.

UNDER 18 Reduce dal pareggio allo scadere contro l'Atalanta, l'Under 18 di Vegliato si prepara a un altro big match di altissimo livello. Nel lunch match di domenica allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano si presenta l'Inter, una delle squadre più accreditate per lo scudetto di categoria. I nerazzurri sono in vetta al campionato e hanno staccato la Roma, ora distante 3 lunghezze al secondo posto. I granata invece sono settimi e devono accelerare il ritmo perché ora l'ultimo posto per la zona playoff è distante 5 punti. Non un gap impossibile da colmare, anzi, ma comunque un distacco con cui fare i conti per non dare modo alle dirette concorrenti di tentare l'allungo. A Orbassano l'Inter parte favorito, classifica alla mano, e vorrà confermarsi in campo per continuare a veleggiare. Il Toro però deve far leva su due elementi: la voglia di rialzarsi dopo un periodo altalenante e la necessità di fare punti per continuare a inseguire la corsa verso le fasi finali.

Torino-Inter, domenica 15 febbraio, ore 12.00, stadio "Valentino Mazzola", Orbassano (Torino)

UNDER 17 Ritrovata la vittoria, l'Under 17 ha la possibilità di dare continuità e avviare un nuovo filotto. I torelli di Rebuffi arrivavano da tre pareggi consecutivi alla sfida con la Carrarese, in cui è stato ottenuto il punteggio pieno. Domenica al Mazzola di Orbassano, in coda alla partita dell'Under 18, il Toro vuole ripetersi in un'altra gara che sulla carta si presenta agevole, la sfida con la Reggiana fanalino di coda. Per i granata l'andata, in cui era arrivato solo un pareggio, deve essere da monito: serve concretezza. Il ritorno arriva in un momento in cui l'Under 17 ha bisogno di consolidare il proprio posizionamento in classifica. Il Torino è quarto a quota 30 punti e deve guardarsi da entrambi i lati. Da un lato i granata hanno la possibilità con tre punti di andare a prendersi il secondo posto, dall'altro una sconfitta potrebbe costare il gradino ai piedi del podio e avvicinare le inseguitrici. La parola chiave sarà quindi equilibrio.

Torino-Reggiana, domenica 15 febbraio, ore 15.00, stadio "Valentino Mazzola", Orbassano (To)

UNDER 16 Scontro diretto per l'Under 16. La squadra di Corallo, reduce dal pirotecnico 3-3 con la Virtus Entella, alza l'asticella della difficoltà nel weekend con la sfida al Cesena. Domenica alle ore 13 la squadra bianconera si presenterà al Robaldo per affrontare una partita dal sapore di fasi finali. Il Toro è la seconda forza del campionato con 36 punti all'attivo, il Cesena è invece quarto a quota 34. Il ritorno quindi mette in palio per i bianconeri la possibilità di sorpasso e per i granata l'occasione di respingere un assalto e prendere un po' di margine sulle inseguitrici in lizza per il podio. All'andata lo scontro non aveva avuto vincitori e si era fermato sulla perfetta parità, senza gol a smuoverne l'equilibrio. Al ritorno è tutto da decidere con i granata che dovranno del vantaggio territoriale.

Torino-Cesena, domenica 15 febbraio, ore 13, c.s. "Robaldo", Torino (To)

UNDER 15 Apre la domenica del Robaldo l'Under 15, impegnata come la squadra di Corallo nella sfida al Cesena. Si tratta di un altra partita da copertina per i granata, alle prese con uno scontro diretto in ottica fasi finali. I bianconeri sono infatti la seconda forza del girone a quota 43 punti, i granata la quarta a 38. Il largo distacco dal quinto posto mette il Toro in una condizione di stabilità in zona playoff, l'obiettivo è quindi guardarsi avanti e provare a scalare una posizione provando a ridurre il gap di 4 lunghezze dalla Juventus terza. C'è voglia di replicare in casa granata l'ottima prova d'andata contro il Cesena, quando era arrivata una netta vittoria per 3-0.

Torino-Cesena, domenica 15 febbraio, ore 11, c.s. "Robaldo", Torino (To)

FEMMINILE Dopo aver aumentato il proprio vantaggio in vetta, l'Under 19 vuole continuare a darsi conferme. Le granata affronteranno domenica alle 18 la Buttiglierese, penultima nel girone regionale, con un solo obiettivo: continuare a vincere per chiudere il prima possibile i giochi. L'Under 15 invece tornerà in campo per la seconda giornata della fase interregionale. Dopo aver battuto all'esordio il Venaria, le torelle se la vedranno con la Juventus in un derby d'alto tasso di difficoltà in cui le granata vogliono dare tutto. Ricomincia infine la stagione dell'Under 17, che dopo non essersi qualificata alla fase interregionale dopo i playoff riparte ora dalla fase 2 del campionato regionale con la gara contro l'Aosta.

Femminile, il programma del weekend — UNDER 19 (Regionali Piemonte, Under 19 Juniores Femminile, girone unico): Torino-Buttiglierese, domenica 15 febbraio, ore 18.00, c.s. "Passo Buole", Torino (To)

UNDER 17 (Regionali Piemonte, fase 2, girone A): Torino-Aosta, sabato 14 febbraio, ore 17.30, c.s. "Passo Buole", Torino (To)

UNDER 15 (Fase Interregionale, girone A): Torino-Juventus, sabato 14 febbraio ore 17.00, c.s. "Passo Buole", Torino (To)