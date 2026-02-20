Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

Nel maschile Under 16 e Under 15 affrontano scontri diretti con il Bologna, nel Femminile avanti su tre fronti

Irene Nicola Redattore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 13:47)

Weekend a ranghi ridotti per il Settore giovanile maschile granata. L'Under 17 osserva la sosta del campionato, tutte le altre squadre però scenderanno in campo e nelle maggior parte dei casi per partite dalla difficoltà elevata. Sulla carta il cammino più semplice spetta all'Under 18, impegnata domenica in trasferta contro un Sassuolo non in gran forma. Under 16 e Under 15 affrontano invece due gare contro dirette concorrenti in zona playoff: trasferta in casa felsinea contro il Bologna. Sabato invece occhi puntati sulla Primavera: alle 13 c'è il derby a Orbassano. Di seguito il programma completo del fine settimana delle giovanili maschile granata, a seguire a sua volta il punto sul femminile.

UNDER 18 Dopo aver costretto la capolista Inter a un pareggio a reti bianche settimana scorsa, l'Under 18 di Vegliato ha acquisito linfa che un po' era andata scemando sulla scia degli ultimi risultati negativi e ora vuole riportarla in campo per ritrovare anche la vittoria, mai assaporata nelle prime quattro giornate del girone di ritorno. In questo quadro si inserisce la sfida con il Sassuolo, in programma domenica alle ore 15, una partita che per il Toro può avere il sapore di crocevia. Il ritmo lento tenuto fin qui nel girone di ritorno ha fatto sì che i granata scivolassero in ottava posizione a 6 lunghezze del Cesena sesto, ultima piazza per i playoff. Il gap è colmabile, ma non deve aumentare per far sì che la rincorsa non si faccia accidentata. Il Sassuolo attualmente è quart'ultimo in classifica e molto lontano dalla lotta per le prime. Può però spingersi verso metà graduatoria e vorrà farlo. Il Torino invece ha più da perdere sul piatto della bilancia perché si trova in una situazione in cui deve dare una sterzata. Cogliere l'occasione di una sfida agevole sul calendario sarà fondamentale.

Torino-Sassuolo, domenica 22 febbraio, ore 15, c.s. "Mapei Football Center", Sassuolo (Mo)

UNDER 16 Dopo lo scontro diretto perso con il Cesena, l'Under 16 riparte da un altro scontro di alta classifica. La squadra di Corallo, superata in graduatoria proprio dai bianconeri e scalata ora al terzo posto, ha tutte le carte per cercare di riprendersi la seconda piazza. Soprattutto però deve rialzarsi per evitare che Bologna e Genoa, prime inseguitrici, possano avvicinarsi e tentare una il sorpasso e l'altra l'aggancio. In quest'ottica lo scontro diretto con il Bologna, in programma domenica alle 16 sul campo di Zola Predosa, assume una certa importanza. I rossoblù sono la quarta forza del campionato e accusano solo un punto di distanza dall'Under 16 granata. Il Grifone invece assisterà alla sfida tra le due litiganti sperando di poter diventare il terzo che gode. C'è tanto quindi in gioco in una partita che può ridisegnare gli equilibri dell'alta classifica e che il Toro non vuole sbagliare.

Bologna-Torino, domenica 22 febbraio, ore 16.00, c.s. "Enrico Filippetti", Zola Predosa (Bo)

UNDER 15 Essendosi fermata sul pari nello scontro diretto con il Cesena, l'Under 15 non è riuscita a ridurre le distanze dal terzo posto bianconero, ancora a 5 punti. La quarta piazza alla squadra di Catto non va male, garantendo i playoff, ma guardare in alto permetterebbe di avere abbinamenti sulla carta più agevoli nelle fasi finali. Intanto c'è da guardarsi anche indietro perché il Torino ha sei punti di vantaggio dal Bologna, che però è il prossimo avversario nella gara in programma a Zola Predosa domenica alle 14, appena prima del via all'Under 16. I felsinei vogliono dimezzare la distanza dai piedi del podio e mirano a farlo sfruttando lo scontro diretto. I granata d'altro canto vogliono la vittoria dopo tre gare senza bottino pieno e restano il più possibile in scia al Cesena.

Bologna-Torino, domenica 22 febbraio, ore 14.00, c.s. "Enrico Filippetti", Zola Predosa (Bo)

FEMMINILE L'area femminile sarà impegnata su tutti i fronti. Nei campionati regionali l'Under 19 sta affrontando la prima fase del campionato ed è in vetta in solitaria dopo aver dominato il girone unico: ora c'è il Cit Turin per continuare a confermarsi e chiudere il prima possibile i conti per avere la certezza d'accesso allo step nazionale. L'Under 17 invece si è rimessa in gioco nei regionali dopo aver mancato l'accesso alla Fase Interregionale: vinto con l'Aosta all'esordio, lo scontro del weekend sarà con l'Independiente per continuare a imporsi. Infine l'Under 15 nella Fase Interregionale. Perso il derby con la Juventus, si avvicina un altro scontro non semplice, la sfida al Como Women in cui andrà in scena uno scontro diretto per il terzo posto nel girone.

UNDER 19 (Regionali Piemonte, Under 19 Juniores Femminile, girone unico): Cit Turin-Torino, domenica 22 febbraio, ore 13.00, c.s. "Cit Turin", Torino (To)

UNDER 17 (Regionali Piemonte, Under 17 Femminile, fase 2, girone A): Independiente-Torino, domenica 22 febbraio, ore 14.30, c.s. "Comunale", Cascinette d'Ivrea (To)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Como Women-Torino, sabato 21 febbraio, ore 16.00, c.s. "Comunale", Bregnano (Co)