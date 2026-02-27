Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

Tutti gli occhi sono sul Robaldo: Under 16 e Under 15 si preparano al derby

Irene Nicola Redattore 27 febbraio - 11:48

Weekend ad alta tensione per il Torino. Tutti gli occhi sono inevitabilmente puntati sul derby della Mole, che vedrà impegnate Under 16 e Under 15 al Robaldo. Entrambe le formazioni hanno voglia di riscatto dopo l'andata ed entrambe cercheranno di ottenerlo tra le mura amiche del Robaldo nella partita più sentita. In campo anche l'Under 17 in trasferta in Emilia Romagna per la gara con il Sassuolo, sulla carta agevole e quindi occasione per mettere in difficoltà le dirette concorrenti in zona playoff. Riposa invece l'Under 18. Di seguito il programma completo delle giovanili granata, segue a sua volta il punto sul femminile.

UNDER 17 Dopo aver osservato la sosta, l'Under 17 torna in pista per riprendere la corsa playoff. I granata di Rebuffi occupano la quarta posizione in campionato, ma si trovano in una piazza dove urge cercare più stabilità. A oggi il Toro sarebbe tra le squadre ad accedere alla lotta scudetto, ma le distanze risicate impongono attenzione. Da un lato i granata possono guardare avanti perché il terzo posto del Bologna dista un solo punto e il secondo del Genoa appena due. Dietro però devono monitorare l'operato di Parma e Sampdoria, distanti rispettivamente 2 e 4 lunghezze. Il prossimo passo per il Torino è la sfida in programma domenica alle 15.30 al Mapei Football Center contro il Sassuolo, terz'ultima forza del campionato. I granata partono dunque con i favori del pronostico, ma dovranno essere bravi a farli valere in campo anche perché nel frattempo il Bologna se la dovrà vedere con la Juventus (zero sconfitte quest'anno per i bianconeri) e il Genoa avrà un derby non semplice con la Sampdoria. Entrambe le dirette concorrenti quindi potrebbero lasciare qualche punto per strada, la squadra di Rebuffi deve essere pronta eventualmente ad approfittarne.

Torino-Sassuolo, domenica 1 marzo, ore 15.30, c.s. "Mapei Football Center", Sassuolo (Mo)

UNDER 16 Scatta l'ora zero per la partita più attesa della stagione. Domenica alle 15 al Robaldo l'avversario dell'Under 16 granata sarà la rivale di sempre, la Juventus. Il derby della Mole è il piatto forte di giornata. I granata vi arrivano nel momento forse più complicato della stagione, reduci da una striscia di tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro uscite. Per contro i bianconeri, primi della classe, continuano a veleggiare in vetta con una run di 18 vittorie, 0 pari e 1 sola sconfitta. Non sarà una partita semplice. La Juventus fino a questo momento ha sempre fatto gara a sé nel girone, tant'è vero che sono 14 i punti di distacco dalla seconda della classe, il Cesena. Il Torino è stato autore per contro di un ottimo campionato, come dimostra la quarta posizione a 2 punti di distanza dalla terza piazza del Bologna e a 4 dalla seconda del Cesena. I granata sono quindi in lotta per le zone d'altissima classifica, il primato bianconero tuttavia sembra inattaccabile. All'andata il derby era finito 5-2 in favore della Juventus, al ritorno il Toro punta al riscatto.

Torino-Juventus, domenica 1 marzo, ore 15.00, c.s. "Robaldo", Torino (To)

UNDER 15 Anche per l'Under 15 è tempo del riscatto. Il derby della Mole rievoca ricordi poco felici per la squadra di Catto, risalenti all'andata quando la Juventus si era imposta per 4-1. Il Toro era uscito sconfitto e sicuramente deluso, ma non scalfito nelle certezze che comunque la stagione sta dando. I torelli infatti sono sempre stati in lotta per le prime posizioni, solo di recente hanno arrestato la corsa per il terzo posto complici i tre pari e una sconfitta nelle ultime quattro uscite. La squadra di Catto è comunque quarta, saldamente all'interno della zona playoff a 7 punti dal Cesena terzo. La Juventus si presenta alla stracittadina da seconda forza del campionato, in piena lotta per la vetta che al momento è occupata dal Parma con 2 punti di margine. I bianconeri hanno più urgenza dei granata di non arrestare la propria corsa, i granata hanno più motivazioni dettate dalla voglia di riscatto. Domenica alle 15 il fischio d'inizio al Robaldo.

Juventus-Torino, domenica 1 marzo, ore 15.00, c.s. "Robaldo", Torino (To)

FEMMINILE L'area femminile sarà impegnata su tre fronti. Quello più importante vede in trincea l'Under 15, alle prese con il proseguimento della fase interregionale. Le torelle affronteranno sabato alle 15 tra le mura del campo sportivo Passo Buole, il Genoa: l'obiettivo è provare a tornare ai tre punti in uno scontro diretto non semplice. Alle 17 scenderà in campo nello stesso impianto l'Under 17, impegnata contro il Venaria in una gara dove le granata si presentano con l'obiettivo di consolidare la vetta condivisa con il Cit Turin. Domenica chiude il programma l'Under 19, a cui spetta la sfida con l'Independiente: la Juniores granata è intoccata in vetta e ha una striscia di risultati utili da confermare per restare indomabile. Di seguito il programma del fine settimana.

Femminile, il programma del fine settimana — UNDER 19 (Regionali Piemonte, Under 19 Juniores Femminile, girone unico): Torino-Independiente, domenica 1 marzo, ore 17.30, c.s. "Passo Buole", Torino (To)

UNDER 17 (Regionali Piemonte, Under 17, fase 2): Torino-Venaria, sabato 28 febbraio, ore 17.00, c.s. "Passo Buole", Torino (To)

UNDER 15 (Fase Interregionale, girone 1): Torino-Genoa, sabato 28 febbraio, ore 15.00, c.s. "Passo Buole", Torino (To)