Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

Torino-Monza, sabato 7 marzo, ore 15.00, stadio "Valentino Mazzola", Orbassano (To)
UNDER 17
Dopo la convincente vittoria con il Sassuolo, l'Under 17 di Rebuffi si presenta alla sfida con il Pisa con nuove certezze. I granata di Rebuffi stanno facendo un girone di ritorno molto costante, che al momento vale il terzo posto in classifica dove c'è una lotta serrata in zona playoff. Il Toro occupa il gradino più basso del podio, ma ha solo 2 lunghezze di ritardo dal Genoa e quindi è in piena lotta per l'argento. Deve fare i conti allo stesso tempo con il Bologna, quarto a -2 dai granata. La lotta tra granata e felsinei prosegue a distanza. La squadra di Rebuffi affronterà tra le mura amiche il Pisa, ottava forza del campionato, nella giornata di domenica con un monito in testa visto che all'andata erano stati i toscani a vincere. Il Bologna nel mentre se la vedrà con la Reggia, in una sfida sulla carta più semplice.
Torino-Pisa, domenica 8 marzo, ore 12.00, stadio "Valentino Mazzola", Orbassano (To)
UNDER 16
Dopo la sconfitta nel derby, l'Under 16 lascia Torino per andare in Toscana in cerca di nuova linfa. I granata di Corallo hanno avuto un girone di ritorno altalenante fino a questo momento, ma restano tra le squadre in lotta per i playoff essendo al quarto posto. Dopo quattro ko e un pari nelle ultime cinque, serve però una risposta per correre ai ripari e rimandare al mittente i tentativi di assalto delle inseguitrici. L'occasione per farlo arriva dalla sfida con il Pisa, in programma domenica a Peccioli. I toscani sono attualmente decimi in classifica, quindi partono sfavoriti, ma all'andata avevano dato grande battaglia pur perdendo. Il Toro cerca quindi il bis e sarà chiamato a tenere d'occhio Genoa e Parma, rispettivamente a -3 e -4.
Pisa-Torino, domenica 8 marzo, ore 13.00, c.s. "Alfredo Pagni", Peccioli (Pi)
UNDER 15
Anche per l'Under 15 la vittoria manca da tempo ed è ora l'obiettivo principale. La squadra di Catto resta nelle squadre di vertice in una posizione di sostanziale stabilità. Il podio ormai è troppo distante con il Cesena terzo distante 10 punti e il Parma in vetta a +16. La quarta piazza garantisce di accedere alle fasi finali e in questo momento è contesa con il Bologna, quinto ma a soli tre punti. Il Genoa invece ha 13 punti di ritardo sul Toro quindi resta ben confinato. Di fatto i granata si devono preoccupare della lotta a due con i felsinei. La squadra di Catto sfiderà questo weekend il Pisa, ottavo, a Peccioli; il Bologna invece se la vedrà con la Virtus Entella in una sfida sulla carta più agevole.
Pisa-Torino, domenica 8 marzo, ore 11.00, c.s. "Alfredo Pagni", Peccioli (Pi)
FEMMINILE
Nel Femminile il piatto forte è l'Under 19, alle prese con lo scontro con l'Accademia Torino la squadra che lo scorso anno ebbe la meglio e che quest'anno resta la seconda forza del campionato. L'Under 17 prosegue invece la seconda fase del campionato regionale: sfida al Borgo Vittoria per confermarsi in vetta. Chiude l'Under 15, in corsa nella Fase Interregionale: le granata scendono in campo con il Como per continuare a fare bene.
Femminile, il programma del weekend—
UNDER 19 (Regionali Piemonte, Under 19 Juniores Femminile, girone unico): Accademia Torino-Torino, sabato 7 marzo, ore 18.00, c.s. "Ati Cus", Grugliasco (To)
UNDER 17 (Regionali Piemonte, Under 17 Femminile, fase 2, girone A): Borgo Vittoria-Torino, sabato 7 marzo, ore 17.30, c.s. "Ivest", Torin (To)
UNDER 15 (Fase Interregionale, girone 1): Como-Torino, domenica 8 marzo, ore 15.00, c.s. "Eracle", Casnate con Bernate (Co)
