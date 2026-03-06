Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

La settimana del Settore giovanile maschile granata è già iniziata mercoledì con la vittoria della Primavera nell'infrasettimanale con il Napoli, valsa l'uscita dalla zona playout. Il resto delle partite si concentra nel weekend. L'Under 18 torna in campo dopo il riposo per cercare di ridurre il gap dalla zona playoff: proverà a farlo sfidando il Monza. Under 17, Under 16 e Under 15 sfideranno tutte il Pisa. I granata di Rebuffi, terzi, lo faranno in casa. Quelli di Vegliato e Catto, a caccia di vittoria, saranno impegnati in trasferta. Di seguito il programma completo.

UNDER 18

Osservato il turno di riposo, l'Under 18 granata torna in campo. Reduce dalla vittoria di misura con il Sassuolo, il Torino è chiamato a dare continuità. Questa volta dovrà farlo tra le mura amiche del Valentino Mazzola di Orbassano, dove l'avversario sarà il Monza. I biancorossi sono una squadra da non sottovalutare. Il Monza infatti è undicesimo in campionato, a 6 punti di distanza dal Toro che è nono. I brianzoli non hanno grosse ambizioni di playoff, accusando ormai una distanza di undici punti ma non hanno nulla da perdere nel provare a ricucire il gap. Diverso è per la squadra di Vegliato: sono 5 i punti che la separano dal sesto posto dal Napoli, ma con qualche accorgimento da fare. Davanti ai granata c'è la Fiorentina, che ha 1 punto di margine, non ha ancora riposato e ha già giocato il turno del weekend in largo anticipo. I calcoli vanno fatti quindi su Cesena, distante 3 punti, e Napoli, 5 con riposo ancora da osservare. Insomma, c'è corsa e il Toro vuole iscrivercisi riscattando il ko con il Monza nell'andata.