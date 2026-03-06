Toro News
Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

Le partite dei granata nel weekend di campionato
Irene Nicola
Irene Nicola Redattore 

La settimana del Settore giovanile maschile granata è già iniziata mercoledì con la vittoria della Primavera nell'infrasettimanale con il Napoli, valsa l'uscita dalla zona playout. Il resto delle partite si concentra nel weekend. L'Under 18 torna in campo dopo il riposo per cercare di ridurre il gap dalla zona playoff: proverà a farlo sfidando il Monza. Under 17, Under 16 e Under 15 sfideranno tutte il Pisa. I granata di Rebuffi, terzi, lo faranno in casa. Quelli di Vegliato e Catto, a caccia di vittoria, saranno impegnati in trasferta. Di seguito il programma completo.

UNDER 18

ORBASSANO, ITALY - Gabriele Falasca of Torino Primavera in action during the Primavera 1 match between Torino U20 and Roma U20 at Stadio on January 22, 2026, at stadium Valentino Mazzola in Orbassano, Italy. Photo: Alberto Girardi for Toro News
Osservato il turno di riposo, l'Under 18 granata torna in campo. Reduce dalla vittoria di misura con il Sassuolo, il Torino è chiamato a dare continuità. Questa volta dovrà farlo tra le mura amiche del Valentino Mazzola di Orbassano, dove l'avversario sarà il Monza. I biancorossi sono una squadra da non sottovalutare. Il Monza infatti è undicesimo in campionato, a 6 punti di distanza dal Toro che è nono. I brianzoli non hanno grosse ambizioni di playoff, accusando ormai una distanza di undici punti ma non hanno nulla da perdere nel provare a ricucire il gap. Diverso è per la squadra di Vegliato: sono 5 i punti che la separano dal sesto posto dal Napoli, ma con qualche accorgimento da fare. Davanti ai granata c'è la Fiorentina, che ha 1 punto di margine, non ha ancora riposato e ha già giocato il turno del weekend in largo anticipo. I calcoli vanno fatti quindi su Cesena, distante 3 punti, e Napoli, 5 con riposo ancora da osservare. Insomma, c'è corsa e il Toro vuole iscrivercisi riscattando il ko con il Monza nell'andata.

Torino-Monza, sabato 7 marzo, ore 15.00, stadio "Valentino Mazzola", Orbassano (To)

UNDER 17

TORINO, ITALY - APRIL 6: Riccardo Marangon of Torino Under 16 in action during the Under 16 A-B match between Torino U16 and Juventus U16 at Cit Turin Sports Center on April 6, 2025 in Torino, Italy. Photo: Nderim Kaceli
Dopo la convincente vittoria con il Sassuolo, l'Under 17 di Rebuffi si presenta alla sfida con il Pisa con nuove certezze. I granata di Rebuffi stanno facendo un girone di ritorno molto costante, che al momento vale il terzo posto in classifica dove c'è una lotta serrata in zona playoff. Il Toro occupa il gradino più basso del podio, ma ha solo 2 lunghezze di ritardo dal Genoa e quindi è in piena lotta per l'argento. Deve fare i conti allo stesso tempo con il Bologna, quarto a -2 dai granata. La lotta tra granata e felsinei prosegue a distanza. La squadra di Rebuffi affronterà tra le mura amiche il Pisa, ottava forza del campionato, nella giornata di domenica con un monito in testa visto che all'andata erano stati i toscani a vincere. Il Bologna nel mentre se la vedrà con la Reggia, in una sfida sulla carta più semplice.

Torino-Pisa, domenica 8 marzo, ore 12.00, stadio "Valentino Mazzola", Orbassano (To)

UNDER 16

Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata
Dopo la sconfitta nel derby, l'Under 16 lascia Torino per andare in Toscana in cerca di nuova linfa. I granata di Corallo hanno avuto un girone di ritorno altalenante fino a questo momento, ma restano tra le squadre in lotta per i playoff essendo al quarto posto. Dopo quattro ko e un pari nelle ultime cinque, serve però una risposta per correre ai ripari e rimandare al mittente i tentativi di assalto delle inseguitrici. L'occasione per farlo arriva dalla sfida con il Pisa, in programma domenica a Peccioli. I toscani sono attualmente decimi in classifica, quindi partono sfavoriti, ma all'andata avevano dato grande battaglia pur perdendo. Il Toro cerca quindi il bis e sarà chiamato a tenere d'occhio Genoa e Parma, rispettivamente a -3 e -4.

Pisa-Torino, domenica 8 marzo, ore 13.00, c.s. "Alfredo Pagni", Peccioli (Pi)

UNDER 15

Anche per l'Under 15 la vittoria manca da tempo ed è ora l'obiettivo principale. La squadra di Catto resta nelle squadre di vertice in una posizione di sostanziale stabilità. Il podio ormai è troppo distante con il Cesena terzo distante 10 punti e il Parma in vetta a +16. La quarta piazza garantisce di accedere alle fasi finali e in questo momento è contesa con il Bologna, quinto ma a soli tre punti. Il Genoa invece ha 13 punti di ritardo sul Toro quindi resta ben confinato. Di fatto i granata si devono preoccupare della lotta a due con i felsinei. La squadra di Catto sfiderà questo weekend il Pisa, ottavo, a Peccioli; il Bologna invece se la vedrà con la Virtus Entella in una sfida sulla carta più agevole.

Pisa-Torino, domenica 8 marzo, ore 11.00, c.s. "Alfredo Pagni", Peccioli (Pi)

FEMMINILE

Nel Femminile il piatto forte è l'Under 19, alle prese con lo scontro con l'Accademia Torino la squadra che lo scorso anno ebbe la meglio e che quest'anno resta la seconda forza del campionato. L'Under 17 prosegue invece la seconda fase del campionato regionale: sfida al Borgo Vittoria per confermarsi in vetta. Chiude l'Under 15, in corsa nella Fase Interregionale: le granata scendono in campo con il Como per continuare a fare bene.

Femminile, il programma del weekend

UNDER 19 (Regionali Piemonte, Under 19 Juniores Femminile, girone unico): Accademia Torino-Torino, sabato 7 marzo, ore 18.00, c.s. "Ati Cus", Grugliasco (To)

UNDER 17 (Regionali Piemonte, Under 17 Femminile, fase 2, girone A): Borgo Vittoria-Torino, sabato 7 marzo, ore 17.30, c.s. "Ivest", Torin (To)

UNDER 15 (Fase Interregionale, girone 1): Como-Torino, domenica 8 marzo, ore 15.00, c.s. "Eracle", Casnate con Bernate (Co)

