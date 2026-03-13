Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

Le partite delle Under granata nel fine settimana

Irene Nicola Redattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 13:09)

Si ferma il campionato Under 18 per una settimana, va avanti invece il calendario delle altre selezioni. L'Under 17 sarà l'unica formazione in granata ad andare in trasferta per sfidare il Bologna nello scontro diretto per il terzo posto che il Toro è chiamato a difendere. L'Under 16 e l'Under 15 resteranno invece al Robaldo dove arriverà il Sassuolo: i torelli di Corallo cercano una sterzata, quelli di Catto vogliono continuità dopo aver ritrovato la vittoria. Di seguito il programma del weekend del Settore giovanile maschile granata, segue a sua volta punto sul Femminile.

UNDER 17 Dopo essere incappata nel pari a reti bianche contro il Pisa, l'Under 17 cerca il bottino pieno in una partita che è a tutti gli effetti uno scontro diretto. I granata di Rebuffi, ancora imbattuti nel girone di ritorno, si ritroveranno infatti ad affrontare il Bologna in una gara che vale il podio del girone. Al momento sul gradino più basso c'è il Toro, terzo a quattro punti di distanza dal Genoa secondo. Al quarto invece si piazza il Bologna con 35 punti, solo due in meno rispetto ai granata. I felsinei quindi, tra le mura amiche, avranno domenica la possibilità di cercare il sorpasso ai danni della squadra di Rebuffi, chiamata per contro a fare il massimo per allontanare la diretta concorrente.

Bologna-Torino, domenica 15 marzo, ore 15.00, stadio "Pietro Zucchini", Budrio (Bo)

UNDER 16 Dare una sterzata per lasciarsi alle spalle il periodo difficile in campionato. Questo è l'obiettivo dell'Under 16 di Corallo, reduce da quattro sconfitte consecutive e a secco di successi da sei uscite. Nonostante l'emorragia di punti il Toro è ancora quarto, trascinato dal rendimento nel girone d'andata. Ora però ne servono di nuovi. L'incontro con il Sassuolo nella giornata di domenica non è un'occasione semplice in cui farlo. Sulla carta dovrebbe essere una sfida equilibrata, tra squadre che ambiscono a competere ai playoff scudetto. I granata hanno necessità di respingere gli assalti delle squadre inseguitrici, con Parma e Genoa che ora possono pensare al sorpasso. Gli emiliani invece sarebbero a oggi la prima squadra fuori dai playoff e mirano a ridurre il gap di sei punti per rientrare in corsa.

Torino-Sassuolo, domenica 15 marzo, ore 15.30, c.s. "Robaldo", Torino (To)

UNDER 15 L'Under 15 è galvanizzata dopo aver ritrovato la vittoria che mancava da cinque uscite e non ha nessuna intenzione di fermarsi. I torelli di Catto, saldi in classifica al quarto posto a distanza proibitiva di 10 punti dal terzo ma anche sicuri di essere in zona playoff con quasi 20 punti di margine sul settimo posto. I granata ora affronteranno proprio la settima forza del campionato, il Sassuolo. Gli emiliani stanno facendo la corsa sulla zona fasi finali e hanno intenzione di giocarsi l'ultimo slot con il Genoa, distante 5 punti. Per questo i neroverdi hanno bisogno di punti, più di un Toro che però deve lavorare sulla continuità e continuare a ritrovarsi per arrivare il più pronto possibile a fine campionato.

Torino-Sassuolo, domenica 15 marzo, ore 13.30, c.s. "Robaldo", Torino (To)

FEMMINILE Due giornate a fine campionato regionale per l'Under 19, rimasta sempre al primo posto e reduce dal successo sulla rivale più agguerrita, l'Accademia Torino. La sfida al Moncalieri è un altro tassello sulla via della fase nazionale, da anni banco di prova su cui le granata si mettono alla prova. L'Under 17 è attesa invece dallo scontro diretto con il Cit Turin: le granata sono in testa nel girone regionale A, con l'avversaria dietro di 3 punti ma a riposo già effettuato. Di fatto quindi è uno scontro per la vetta con il Toro che ha il chiaro obiettivo di imporsi. L'Under 15 invece ha l'occasione di prendersi ancora spazio nella fase interregionale: la sfida al Sedriano può essere una rampa di lancio nella giornata in cui si sfidano Como Women, appaiato con le granata al terzo posto, e Sampdoria, seconda con un margine di 4 punti.

Femminile, il programma del weekend — UNDER 19 (Regionali Piemonte): Torino-Moncalieri, sabato 14 marzo, ore 14.30, c.s. "Passo Buole", Torino (To)

UNDER 17 (Regionali Piemonte, Fase 2): Torino-Cit Turin, sabato 14 marzo, ore 11.00, c.s. "Passo Buole", Torino (To)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Torino-Sedriano, sabato 14 marzo, ore 17.00, c.s. "Passo Buole", Torino (To)