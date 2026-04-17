Si tirano le fila nel Settore giovanile maschile granata. Under 16 e Under 15, già qualificate ai playoff, chiudono la fase a gironi del campionato con la doppia sfida allo Spezia. Weekend cruciale anche per l'Under 17, alla penultima giornata di campionato: i granata hanno la possibilità di chiudere il discorso qualificazione alle fasi finali escludendo dai giochi il Pisa. L'Under 18 è l'unica tra le formazioni a non essere ancora nel rettilineo finale con otto giornate da giocare prima delle fasi finali. La squadra di Vegliato però è nel pieno della lotta per accedere ai playoff e quindi si gioca tutto, a partire dalla sfida con il Lecce che potrebbe valere il ritorno in top 6. Di seguito il programma sul weekend delle giovanili maschili granata, segue quello relativo al femminile.

UNDER 18

ORBASSANO, ITALY - Gabriele Falasca of Torino Primavera in action during the Primavera 1 match between Torino U20 and Roma U20 at Stadio on January 22, 2026, at stadium Valentino Mazzola in Orbassano, Italy. Photo: Alberto Girardi for Toro News

L'acquolina vien mangiando, l'Under 18 ne è l'esempio. La squadra di Vegliato ha dovuto rincorrere a lungo la possibilità di tornare dentro ai playoff e ora si trova a ridosso della top 6 dove ambisce a stare. Ogni partita di questo finale di stagione deve essere un assalto. Il primo i granata lo condurranno in casa contro il Lecce, sapendo di avere una freccia al proprio arco da non dover sprecare. I salentini sono la terz'ultima forza del campionato, c'è un divario quindi che andrà confermato in campo. L'obiettivo del Toro sono chiaramente i tre punti per mettere pressione a Cesena e Napoli, che se la dovranno vedere con Lazio e Atalanta. I granata hanno solo una lunghezza di ritardo rispetto al duo che lo precedente, appaiato a quinto e sesto posto. Cercare il sorpasso fa gola a Vegliato e al gruppo, che prima di tutto dovranno ben comportarsi con il Lecce nell'anticipo di sabato al Mazzola di Orbassano.

Torino-Lecce, sabato 18 aprile, ore 11.00, c.s. "Valentino Mazzola", Orbassano (To)

UNDER 17

ORBASSANO, ITALY - APRIL 2: Torino U17 and Juventus U17 on April 2, 2026 in Orbassano, Italy. (Photo by Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

Penultimo sforzo, con tutto ancora da decidere. Il campionato Under 17 è a due gare dal termine con diversi verdetti ancora da assegnare. Aver vinto lo scontro diretto con la Sampdoria, ha messo il Toro di Rebuffi in una posizione di maggior certezza. I granata, sempre quarti in classifica, hanno un margine di 4 punti con 6 da assegnare sul Pisa, attualmente prima delle escluse dalle fasi finali. La matematica certezza dei playoff potrebbe quindi arrivare già in questa giornata considerando anche che il Pisa dovrà affrontare una Juventus con zero sconfitte all'attivo in campionato. Nel frattempo il Toro dovrà pensare al proprio orticello perché per sfruttare al meglio eventuali scivoloni altrui servirà comunque una prova di forza non da poco visto che il prossimo avversario è il Genoa, seconda forza del campionato. Il Grifone si era imposto a Orbassano per 2-0 all'andata e ora avrà il vantaggio territoriale da provare a sfruttare contro i granata, che però saranno più motivati dalla volontà di chiudere il discorso playoff. Il Torino prima dovrà assicurarsi di esserci dentro, poi avrà ancora un discorso da decidere: la lotta per il terzo posto con Bologna e Parma.

Genoa-Torino, domenica 19 aprile, ore 15.00, c.s. "Begato", Genova (Ge)

UNDER 16

L'ultimo canto prima delle fasi finali. L'Under 16, già certa di qualificazione ai playoff, si gode il saluto del Robaldo alla fase a gironi. I granata ospiteranno lo Spezia nell'ultima giornata di campionato, prima delle squadre escluse dalle fasi finali. I liguri si presenteranno a Torino senza obiettivi di classifica, visto che non possono agganciare matematicamente i granata al sesto posto. La squadra di Corallo invece ha ancora un discorso aperto, provare a raggiungere la quarta piazza per godere sulla carta di un accoppiamento più semplice ai playoff. In lizza Parma e Genoa, su cui i granata devono recuperare un punto.

Torino-Spezia, domenica 19 aprile, ore 15.00, c.s. "Robaldo", Torino (To)

UNDER 15

Ultima gara anche per l'Under 15, già proiettata con la testa alle fasi finali e autrice di un cammino virtuoso nell'ultima parte di campionato, dove i granata hanno ritrovato risultati e serenità. La squadra di Catto ha le sorti decise da parecchio tempo, sa di essere quarto e non si gioca più nulla. Il tecnico granata ha approfittato dell'ultimo periodo per lavorare sulle rotazioni, ha dato spazio a tanti e confermato di avere un gruppo solido su cui contare. Ora l'ultimo sforzo in campionato, la sfida contro lo Spezia, penultima forza del girone. Per i granata un altro avvicinamento alla corsa scudetto, la fase più attesa.

Torino-Spezia, domenica 19 aprile, ore 13.00, c.s. "Robaldo", Torino (To)

FEMMINILE

Per quanto riguarda il Femminile, saranno due le squadre in campo. L'Under 17 cerca riscatto contro la Caronnese Women dopo aver perso a sorpresa nell'ultimo turno di campionato. Proverà a farlo in un incrocio non così semplice con la quarta forza del campionato. L'Under 15 invece scenderà in campo contro il Como Women in quello che è uno scontro diretto in piena regola per il terzo posto visto che solo due punti separano le granata dal gradino più basso del podio. Di seguito il programma completo.

UNDER 17 (Regionali, Fase 2): Torino-Caronnese Women, domenica 19 aprile, ore 15.00, c.s. "Passo Buole", Torino (To)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Torino-Como Women, sabato 18 aprile, ore 16.00, c.s. "Passo Buole", Torino (To)