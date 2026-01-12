Un weekend perfetto. Non si poteva davvero chiedere di più alle squadre del Settore giovanile maschile granata: solo vittorie nella due giorni che ha segnato il ritorno in campo di tutte le Under. Apre la sfilza di successi la Primavera, vincente a sorpresa sul Milan grazie all'1-0 a firma Zeppieri. Completano le restanti giovanili. L'Under 18 tira fuori il suo carattere in extremis, rimontando il Cesena e issandosi al quarto posto in classifica dopo il successo per 2-1. Stesso risultato contro i bianconeri ma tra le mura amiche per l'Under 17, a cui basta l'1-0 per aggiudicarsi il bottino pieno e la quarta piazza. Festeggiano anche Under 16 e Under 15. I torelli di Corallo vincono di misura sulla Sampdoria e conquistano anche il secondo gradino del podio di categoria; quelli di Catto demoliscono la Sampdoria con un tennistico 6-1 e agganciano la seconda piazza in campionato. Di seguito il resoconto completo del fine settimana delle giovanili granata, segue il punto sul femminile.
tor giovanili news under Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche
giovanili
Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche
Solo vittorie da Primavera a U15 per il Settore giovanile maschile, nel Femminile l'Under 15 inizia i playoff nel modo giusto