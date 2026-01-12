Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche

Un weekend perfetto. Non si poteva davvero chiedere di più alle squadre del Settore giovanile maschile granata: solo vittorie nella due giorni che ha segnato il ritorno in campo di tutte le Under. Apre la sfilza di successi la Primavera, vincente a sorpresa sul Milan grazie all'1-0 a firma Zeppieri. Completano le restanti giovanili. L'Under 18 tira fuori il suo carattere in extremis, rimontando il Cesena e issandosi al quarto posto in classifica dopo il successo per 2-1. Stesso risultato contro i bianconeri ma tra le mura amiche per l'Under 17, a cui basta l'1-0 per aggiudicarsi il bottino pieno e la quarta piazza. Festeggiano anche Under 16 e Under 15. I torelli di Corallo vincono di misura sulla Sampdoria e conquistano anche il secondo gradino del podio di categoria; quelli di Catto demoliscono la Sampdoria con un tennistico 6-1 e agganciano la seconda piazza in campionato. Di seguito il resoconto completo del fine settimana delle giovanili granata, segue il punto sul femminile.