Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche

Under 16 e Under 15 ancora a mille, Under 17 e Under 18 tra i rammarichi. Nel Femminile l'Under 15 si conferma, l'Under 17 deve sperare

Irene Nicola Redattore 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 22:32)

Il weekend del Settore giovanile si chiude con due promozioni a pieni voti. Under 16 e Under 15 vincono con risultato fotocopia, 3-0, i rispettivi scontri con la Carrarese in trasferta. Due vittorie importanti per i gruppi di Corallo e Catto, che hanno il merito di aver difficilmente perso punti in gare sulle carta agevoli: i classe 2010 e 2011 sono secondi nei rispettivi gironi. Rammarico invece per quanto riguarda Under 17 e Under 18. I torelli di Rebuffi si fanno raggiungere dallo Spezia allo scadere in uno scontro diretto che sembrava quasi aggiudicato: il pari impedisce comunque il sorpasso ai liguri, con i granata che restano quarti. La squadra di Vegliato invece cade in un altro scontro diretto con il Genoa. La gara si sblocca nel finale e alla fine premia il Grifone, che aggancia così i granata al terzo posto. Di seguito il resoconto completo del fine settimana delle giovanili maschili del Toro. Segue a sua volta il punto sul femminile.

UNDER 18 Si interrompe la lunga striscia di undici risultati utili consecutivi dell'Under 18 di Vegliato nell'ultimo match del girone d'andata. L'imbattibilità dei granata cade nella sfida casalinga con il Genoa, uno scontro diretto tra formazioni protagoniste della lotta per la zona playoff. La partita con il Grifone a lungo resta bloccata su uno 0-0 che sembra inscalfibile, poi però si accende nell'ultimo quarto d'ora. Dobrescu e Traversa gelano i granata nel giro di quattro minuti portando il risultato sullo 0-2. Il Toro incassa il colpo e si rimbocca le maniche. Reynheim si sblocca in campionato siglando il suo primo gol e accorcia le distanze, regalando una speranza alla squadra di Vegliato. La speranza però non si concretizza perché il recupero scorre senza che il risultato vari: la partita finisce 1-2. La sconfitta tra le mura amiche non toglie comunque il Torino dalla zona playoff. I granata vengono agganciati dal Grifone e gli lasciano anche il quarto posto, visto lo scontro diretto perso, piazzandosi al quinto. Nel frattempo il Bologna batte l'Inter e si porta a -1 da Cereser e compagni. I classe 2008 raggiungono così il giro di boa, chiudendo con un tonfo ma anche con la consapevolezza di essere in piena lotta per la raggiungere le fasi finali. La lotta sarà soprattutto con Genoa e Bologna, considerando che in questo momento il podio conserva 5 punti di margine: liguri e felsinei sono attaccate ai granata ma devono ancora recuperare lo scontro diretto tra loro.

Under 18, il tabellino di Torino-Genoa — Marcatori: 76’ Dobrescu (G), 80’ Traversa (G), 88’ Reynheim (T)

Torino: Cereser, Davia (77’ Gori), Barranco, Cekrezi, Cantarella, Roda (77’ Juhasz), Turola (60’ Reynheim), Kirilov, Falasca, Odendo (83’ Tounousidis), Amisano (83’ Penkov). A disposizione: Martena, Bianchi, Moretti, Ramondetti. Allenatore: Vegliato.

Genoa: Bergamino, Calabrese, Gecaj (59’ Toscano), Parodi, Fazio, Salvano, Giangreco (74’ Tesoro), Mariotti, Bellone (74’ Dobrescu), Traversa (83’ Ganduglia), Skraburski (59’ Pellegrini). A disposizione: Castellano, Specker, Calitoiu, Delgrado De Albuquerque. Allenatore: Moretti.

Ammoniti: 90’ Pellegrini (G)

Under 18, la classifica — Atalanta 37 (18), Inter 36 (18), Roma 36 (18), Genoa 31 (17), Torino 31 (18), Bologna 30 (17), Cesena 30 (18), Napoli 29 (17), Fiorentina 26 (18), Lazio 25 (18), Monza 24 (18), Milan 20 (17), Parma 20 (18), Verona 20 (18), Lecce 19 (18), Sassuolo 18 (17), Cremonese 16 (18), Frosinone 13 (17), Cagliari 4 (18)

UNDER 17 Sfuma all'ultimo secondo la vittoria in terra ligure per l'Under 17. La squadra di Rebuffi va a un passo dal bottino pieno contro lo Spezia in una gara che si accende sul piano dell'agonismo e si risolve allo scoccare del 90'. I torelli riescono a sbloccare la contesa al 19' con la terza rete in campionato di Scibilia. Lo Spezia però risponde colpo su colpo, siglando meno di dieci minuti dopo il pari con Berti. Nessun problema per il Toro, che accetta la sfida: 2-1 al 36' con Boulifi, anche lui a quota 3 nella classifica marcatori. Tutto si decide nella ripresa, bloccata fino a quando si entra nell'ultima parte, frammentata da molti gialli. La beffa arriva al 90' quando Carbone trova la via della rete, costringendo il Torino ad accontentarsi di un solo punto. In termini di classifica, il pari non smuove troppo le acque per nessuna delle due contendenti. Entrambe erano e restano in zona playoff con la squadra di Rebuffi che mantiene il quarto posto e un punto di margine su quella di Alessi. Il terzo posto del Bologna è distante soli tre punti.

Under 17, il tabellino di Spezia-Torino — SPEZIA-TORINO 2-2

Marcatori: 19’ Scibilia (T), 28’ Berti (S), 36’ Boulifi (T), 90’ Carbone (S)

Spezia: Lleshi, Bertolone (82’ Enriquez), Michelotti, Longhi, Battistoni, D’Auria (46’ Mazzanti), Berti (82’ D’Ambrosio), Ghetti, Chira (67’ Di Emidio), Carbone, Maggiore (82’ Ceccarelli). A disposizione: De Vita, Lorè, Bertoncini, Deiana. Allenatore: Alessi.

Torino: Salaroglio, Houser, Antonelli, Cigaina (83’ Mukerjee), Gaffurini, Pierro, Di Rienzo (83’ Savant Ros), Boulifi, Jawo Danso (62’ Pagliano), Scibilia, Soye (46’ Marangon). A disposizione: Goralcyk, Leonori. Allenatore: Rebuffi.

Ammoniti: 4’ Antonelli (T), 32’ Longhi (S), 34’ Soye (T), 79’ Pagliano (T), 82’ Cigaina (T), 87’ Scibilia (T), 94’ Michelotti (S)

Under 17, la classifica — Juventus 37 (15), Genoa 31 (15), Bologna 28 (15), Torino 25 (15), Spezia 24 (15), Sampdoria 22 (15), Parma 21 (15), Modena 21 (15), Virtus Entella 18 (15), Pisa 16 (15), Cesena 16 (15), Sassuolo 13 (15), Carrarese 13 (15), Reggiana 5 (15)

UNDER 16 Basta un tempo, anzi bastano poco più di venti minuti all'Under 16 per conquistare i tre punti in trasferta contro la Carrarese. Tutto facile per la squadra di Corallo, che si porta in vantaggio dopo appena due giri d'orologio con Velaj, che infila la quinta rete della sua stagione sbloccando il match. I granata sono in buona forma e lo dimostrano poco dopo quando, poco prima del quarto d'ora, Rua, ex Pro Eureka, firma il suo secondo sigillo. La parola fine al match viene messa al 22': Bottone finalizza, esulta per la prima volta in campionato e fa 0-3. La Carrarese, rimasta in dieci uomini poco prima di subire il terzo gol, non riesce mai a rispondere in inferiorità numerica e così i tre punti vanno agevolmente al Toro, che si sfrega le mani ulteriormente perché il Bologna si ferma sul pari con il Modena e quindi si ritrova terzo con 3 punti di ritardo dai granata.

Under 16, il tabellino di Carrarese-Torino — CARRARESE-TORINO 0-3

Marcatori: 2’ Velaj (T), 12’ Rua (T), 22’ Bottone (T)

Carrarese: Mercurio, Rossetti, Bignami (st 1’ Tidu), Montagnani (st 11’ Carloni Reda), Calugi, Delbello, Pierotti (st 11’ Riani), Gattuso (st 32’ Musetti), Bianchi (st 11’ Reali), Lemmetti (st 16’ Locorotondo), Venturelli (st 1’ Annicchiarico). A disposizione: Bruno, Tartarelli. Allenatore: Creanza.

Torino: Pellicanò, Pipino, Bottone (74’ Cantella), Piro, Raiola (35’ Condello), Gambino (59’ Cattaneo), Castrignano (41’ Vagnati), Rua, Velaj (59’ Pautassi), Amico (74’ Cacucciolo), Freguglia. A disposizione: Agosto, Musso. Allenatore: Corallo.

Ammoniti: 10’ Velaj (T), 38’ Gambino (T), 65’ Carloni Reda (C), 77’ Vagnati (T), 83’ Musso (T)

Espulsi: 20’ Calugi (C)

Under 16, la classifica — Juventus 42 (15), Torino 35 (15), Bologna 32 (15), Cesena 28 (15), Genoa 26 (15), Sassuolo 22 (15), Parma 21 (15), Modena 20 (15), Spezia 16 (15), Pisa 13 (15), Sampdoria 13 (15), Reggiana 12 (15), Virtus Entella 11 (15), Carrarese 4 (15)

UNDER 15 Vince anche l'Under 15, con risultato fotocopia dell'Under 16 anche se con una maggior attesa per vedere il risultato concretizzato. Il primo tempo con la Carrarese infatti è d'equilibrio e non si sblocca. Negli ultimi 40' è però il Toro a fare la differenza. Il solito Martellini apre i giochi con l'11esimo gol del suo sfavillante campionato. La Carrarese incassa ma resta comunque in partita ed è così che il Toro deve alzare i giri nel finale. Lo fa affidandosi all'altro cecchino a disposizione di Catto, Catania: la doppietta nel giro di otto minuti negli istanti finali di partita vale il 3-0 e il raggiungimento di 10 gol in campionato. La classifica continua a confermare l'Under 15 granata come una delle formazioni più pericolose. Il Torino è secondo a tre punti di distanza dal Parma capolista e affiancato dal Cesena sulla terza piazza. Da considerare anche un fattore: il girone è spaccato in due, i granata hanno 17 punti di margine sull'ultima posizione che garantirà l'accesso alle fasi finali e quindi ora può guardare sempre più in alto consapevole di potersi concedere anche qualche rischio.

Under 15, il tabellino di Carrarese-Torino — CARRARESE-TORINO 0-3

Marcatori: 43’ Martellini (T), 72’ Catania (T), 81’ Catania (T)

Carrarese: Prandina, Simonelli (47’ Liao), Bellettini (70’ Santoro), Di Gregorio, Mannella (70’ Guidi), Bassi, Canini (60’ Anita), Belforti (60’ Tognetti), Anastasiu (70’ Cecchinelli), Lotti (47’ Gabbriellini), Mariotti. A disposizione: Mugnano. Allenatore: Benassi.

Torino: Teyssier, Rey (75’ Battagliotti), Romanucci (55’ Altieri), Graffi (55’ Tozzo), Gaido, Cavallo (61’ Partemi), Bitto, Gallo, Portuondo (61’ Catania), Martellini (75’ Levizzari), Dassi (55’ Ricci). A disposizione: Edokpayi, Graci. Allenatore: Catto.

Ammoniti: 38’ Cavallo (T)

Under 15, la classifica — Parma 40 (15), Torino 37 (15), Cesena 37 (15), Juventus 36 (15), Bologna 29 (15), Sassuolo 20 (15), Genoa 19 (15), Modena 17 (15), Pisa 15 (15), Carrarese 13 (15), Reggiana 10 (15), Virtus Entella 10 (15), Spezia 8 (15), Sampdoria 6 (15)

FEMMINILE Nel Femminile la copertina è tutta per l'Under 15. Le torelle, impegnate nei playoff interregionali, conquistano la certezza matematica dell'accesso alla Fase Interregionale con un turno d'anticipo. Il Toro chiude i giochi imponendosi sull'Alba Bra Women con un 9-0 senza appello: tripletta per Ginevra Coppola, bis a firma Matilde Cagnotto; completano le marcature Martina Romano, Arianna Rotundo e Greta Colombo. Vince anche l'Under 17 con un 4-0 ai danni del Boys e Girls in casa: decidono Beatrice Sacchi, Elena Longo e la doppietta di Marta Tamburella. Per le granata si chiudono qui i playoff, ma il discorso qualificazione è appeso allo scontro tra Rhodense e ovadesi: con un punto saranno le milanesi a strappare il pass eliminando il Toro. Di seguito i risultati e le classifiche.

Femminile, i risultati del fine settimana — UNDER 17 (Playoff Fase Interregionale): Torino-Boys e Girls 4-0

Marcatrici granata: Beatrice Sacchi, Elena Longo, Marta Tamburella (x2)

UNDER 15 (Playoff Fase Interregionale): Torino-Alba Bra Women 9-0

Marcatrici granata: Ginevra Coppola (x3), Arianna Rotundo, Martina Romano, Greta Colombo, Rebecca Quarneti, Matilde Cagnotto (x2)

Femminile, le classifiche — UNDER 17 (Playoff Fase Interregionale): Rhodense 3 (1), Torino 3 (2), Boys e Girls 0 (2)

UNDER 15 (Playoff Fase Interregionale): Torino 6 (2), Ivrea Women 3 (2), Albra Bra 3 (2), Borgo Vittoria 0 (2)