Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche

Giovanili maschili a secco di vittorie, nel femminile l'Under 19 riparte da una vittoria mentre l'U17 saluta ai playoff interregionali

Irene Nicola Redattore 26 gennaio - 12:36

Qualche rimpianto per Under 18 e Under 17 al termine del weekend di campionato appena ultimato. La squadra di Vegliato perde 2-3 il confronto diretto con il Bologna, in una partita dove arriva la fame di rimonta ma non basta per portare a casa un punto nel finale. I granata scivolano così fuori dalla zona playoff, anche se restano in piena lotta per tornarci. La squadra di Rebuffi invece non va oltre il pari per la seconda volta consecutiva: il 2-2 contro la Virtus Entella però non incide sulla classifica perché anche il Bologna perde e quindi paradossalmente il terzo posto si avvicina. Di seguito il resoconto completo del fine settimana delle giovanili maschili, a ranghi ridotti per stop a Under 16 e Under 15; segue a sua volta il punto sull'area femminile.

UNDER 18 Il girone di ritorno per l'Under 18 si apre con una sconfitta, stesso risultato che aveva chiuso quell'andata. In terra felsinea, la squadra di Vegliato deve cedere al Bologna al termine di una gara combattuta, che il Toro prova a riaprire nel finale ma senza riuscirci. La contesa si apre solo a fine primo tempo, quando Pantaleoni dà la guida ai padroni di casa con Pantaleoni. I granata tornano negli spogliatoi sotto di un gol e alla ripresa si ritrovano a fare i conti con la doccia fredda del gol di Anastasio. A quel punto iniziano però i tentativi di rimonta. Ad alimentarli David Bonacina, aggregatosi alla squadra di Vegliato dopo l'infrasettimanale con la Primavera, costatogli due giornate di squalifica in U20. L'esterno alto, reduce dal primo gol in Primavera 1, si ripete con i compagni di leva siglando il 2-1 (terza rete in stagione per lui). Il Bologna risponde però colpo su colpo: Mazzetti cinque minuti dopo riporta la distanza di sicurezza. Il finale di gara diventa l'ora del tutto per tutto. Reynheim, sbloccatosi settimana scorsa contro il Genoa, si ripete trovando il suo secondo gol siglando il 3-2. Non arriva in extremis il colpo del pareggio nonostante gli sforzi. Il Bologna porta a casa tre punti. Il ko al Torino costa invece qualche posizione di classifica. I granata scivolano all'ottavo posto, fuori dalla zona playoff che però, pur in un nugolo di contendenti, resta alla portata essendo distante solo 2 lunghezze.

Under 18, il tabellino di Bologna-Torino — BOLOGNA-TORINO 3-2

Marcatori: 37’ Pantaleoni (B), 49’ Anastasio (B), 60’ Bonacina (T), 65’ Mazzetti (B), 81’ Reynheim (T)

BOLOGNA: Galli, Igbinigun, Ugolotti, Zonta, Tupec, Dimitrisin, Della Rocca (73’ Dattilo),Pantaleoni (76’ Mennini), Mazzetti, Anastasio, Osti. A disposizione: Rabbi, Romagnoli, Bevilacqua, Raimondi. Allenatore: Della Rocca.

TORINO: Martena, Cekrezi (76’ Bianchi), Barranco (50’ Davia), Mokris (56’ Gori), Cantarella, Amisano (76’ Tounousidis), Bonacina, Ramondetti (50’ Roda), Spadoni (76’ Moretti), Juhasz (56’ Kirilov), Turola (56’ Reynheim). A disposizione: Gilardenghi. Allenatore: Vegliato.

Ammoniti: 53’ Mokris (B), 86’ Cantarella (T)

Under 18, la classifica — Inter 39 (19), Roma 39 (19), Atalanta 37 (19), Genoa 34 (18), Bologna 33 (18), Cesena 33 (19), Napoli 32 (19), Torino 31 (19), Fiorentina 26 (19), Lazio 25 (18), Monza 24 (19), Milan 21 (18), Sassuolo 21 (18), Parma 20 (18), Verona 20 (18), Lecce 19 (18), Cremonese 17 (19), Frosinone 13 (19), Cagliari 4 (18)

UNDER 17 Liguria ancora stregata per l'Under 17. Dopo essere sbattuta sul pareggio contro lo Spezia, il Torino ottiene un 2-2 fotocopia anche contro la Virtus Entella. I granata di Rebuffi devono però mangiarsi le mani, perché la partita si era messa su tutt'altri binari e sembrava indirizzata alla vittoria. La gara si mette in discesa in meno di un quarto d'ora con il solito Marangon, arrivato a quota 5 nella classifica marcatori, ad aprire le danze. Gli fa eco un altro compagno particolarmente profilo nel girone di ritorno, Boulifi: terzo gol nelle ultime tre, quarto complessivo, e un 2-0 che pare lasciare poco appello. Il secondo tempo conferma la sensazione, con la gara che resta equilibrata fino a venti minuti dalla fine. Da quel momento sale in cattedra Botto, che prima accorcia le distante e poi gela i torelli con la doppietta all'85' valsa il 2-2 finale. Il secondo pareggio consecutivo non preclude al Torino la zona playoff, con i granata che si trovano al quarto posto e anzi guadagnano una lunghezza al Bologna terzo, sconfitto dalla Sampdoria. I felsinei sono a 2 punti, il Genoa secondo ha la possibilità però di scappar via portandosi a +8 nel posticipo.

Under 17, il tabellino di Virtus Entella-Torino — VIRTUS ENTELLA-TORINO 2-2

Marcatori: 12’ Marangon (T), 29’ Boulifi (T), 69’ Botto (V), 85’ Botto (V)

VIRTUS ENTELLA: Pasticcio, Costantino, Alvigini (58’ Ivanov), Raso (78’ Fojta), Di Marco (78’ Cavalli), Callierotti, Radovanovic (74’ Bucur), Ricciardi, Botto, Matei, Paganino (58’ Forte). A disposizione: Speziari, Lisciotto, Mercanti, Spaccamonti. Allenatore: Venuti.

TORINO: Salaroglio, Houser (82’ Cai), Antonelli, Cigaina (71’ Mukerjee), Gaffurini, Pierro, Di Rienzo (82’ Leonori), Boulifi, Marangon (71’ Moraglio), Scibilia (82’ Jawo Danso), Soye Ndime (61’ Pagliano). A disposizione: Goralcyk, Savant Ros, Piano. Allenatore: Rebuffi.

Ammoniti: 19’ Scibilia (T), 78’ Di Marco (V), 90’ Antonelli (T)

Under 17, la classifica — Juventus 40 (16), Genoa 31 (15), Bologna 28 (16), Torino 26 (16), Sampdoria 25 (16), Parma 24 (16), Modena 24 (16), Spezia 24 (16), Virtus Entella 19 (16), Pisa 16 (15), Cesena 16 (16), Sassuolo 14 (16), Carrarese 13 (16), Reggiana 9 (16)

FEMMINILE Chiusa anche l'ultima pratica, l'Under 15 festeggia. Le torelle avevano già la certezza del pass per la Fase Interregionale, ma onorano i playoff ottenendo un'ultima vittoria contro la Pro Vercelli che le proietta con fiducia in uno step della stagione dove la competitività renderà tutto più complicato ma anche più stimolante. Il percorso granata ai playoff si chiude con tre vittorie su tre, l'ultima per 3-0 grazie alle reti di Ginevra Coppola, Aurora Panzeca e Michelle Crepaldi. Finisce qui invece l'avventura per l'Under 17, eliminata ai playoff dove si impone la Rhodense. Le torelle pagano lo scontro diretto perso con la squadra lombarda di misura in un triangolare dove solo la prima avrebbe ottenuto il pass e dove quindi non c'era margine di risalita. L'unica speranza rimasta al Toro era un passo falso della Rhodense nell'ultimo match playoff, situazione che non si è concretizzata. Infine, l'Under 19. La ripresa del campionato porta in dote una vittoria per 2-0 contro la Pro Vercelli grazie ai gol di Sofia Pierro e Francesca Romano. Grazie al successo, il Torino si conferma in vetta respingendo l'assalto dell'Accademia Torino che resta confinata a -2.

Femminile, i risultati del weekend — UNDER 19 (Regionali Piemonte, Under 19 Juniores Femminile, girone unico): Torino-Pro Vercelli 2-0

Marcatrici granata: Francesca Romano, Sofia Pierro

UNDER 15 (Playoff interregionali): Borgo Vittoria-Torino 3-0

Marcatrici granata: Ginevra Coppola, Michelle Crepaldi, Aurora Panzeca

Femminile, le classifiche — UNDER 19 (Regionali Piemonte, Under 19 Juniores Femminile, girone unico): Torino 28 (10), Accademia Torino 26 (10), Independiente 21 (10), Cit Turin 18 (10), Moncalieri 15 (10), Alessandria 11 (10), Alba Bra 10 (10), Baveno Stresa 4 (10), Buttiglierese 4 (19), Pro Vercelli 2 (0)

UNDER 17 (Playoff interregionali): Rhodense 6 (2), Torino 3 (2), Ovadese 0 (2)

UNDER 15 (Playoff interregionali): Torino 9 (3), Ivrea Women 6 (3), Alba Bra 3 (3), Borgo Vittoria 0 (3)