Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche

Under 17, il tabellino di Carrarese-Torino—
CARRARESE-TORINO 1-2
Marcatori: 8’ Piano (T), 11’ Moraglio (T), 96’ Ciappei (C)
CARRARESE: Migliorini, Battini, Meletti, Cianti, Papi (91’ Es Sabri), Romagnoli, Brisiuc (31’ Altini), Giusti F. (46’ Angeli), Ciappei, Pieri, Vanni (65’ Gelsi). A disposizione: Brungaj, Giusti M., Vita, Menini. Allenatore: Guadagni.
TORINO: Salaroglio, Houser, Antonelli, Cigaina (87’ Mukerjee), Gaffurini (74’ Pierro), Piano (83’ Leonori), Di Rienzo (46’ Marangon), Boulifi (87’ Soye Ndime), Martini, Scibilia (74’ Pagliano), Moraglio. A disposizione: Goralczyk, Befani, Cai. Allenatore: Rebuffi.
Ammoniti: 50’ Angeli (C), 60’ Papi (C), 75’ Piano (T), 86’ Gelsi (C), 86’ Boulifi (T), 91’ Marangon (T), 94’ Romagnoli (C)
Under 17, la classifica—
Juventus 46 (18), Genoa 32 (18), Bologna 31 (18), Torino 30 (18), Parma 28 (18), Sampdoria 26 (18), Modena 25 (18), Spezia 24 (18), Virtus Entella 22 (18), Cesena 20 (18), Pisa 20 (18), Sassuolo 16 (18), Carrarese 16 (18), Reggiana 13 (18)
UNDER 16
Sfuma all'ultimo la vittoria per l'Under 16. Contro la Virtus Entella, in una gara in cui il bottino pieno era alla portata, arriva solo un pareggio con più di un rammarico. La partita in realtà costringe il Toro a inseguire a lungo l'avversaria. Camara infatti sblocca il match a metà primo tempo, costringendo i granata alla rimonta. Al 32' ci pensa Rua, in gol per la terza volta in stagione. Il primo tempo si chiude così sull'1-1. La ripresa però rimette tutto in discussione. Camara si rivela ancora un problema e questa volta va a segno dopo quattro minuti trovando la doppietta personale. La squadra di Corallo non ci sta e impiega un solo giro d'orologio a trovare il 2-2 con il primo gol stagionale di Castrignano. A quel punto la gara cambia perché al 51' Freguglia si regala il quinto sigillo in campionato e per la prima volta dà il vantaggio al Toro. La doccia fredda arriva però a poco meno di un quarto d'ora dalla fine: Angeletti strappa il 3-3. Il pareggio in casa della Virtus Entella, frena solo leggermente la corsa del Torino. I granata perdono terreno dalla Juventus capolista, che però stava già facendo a gara a sé. La seconda piazza invece è confermata, anche se il Bologna terzo si avvicina a -1.
Under 16, il tabellino di Virtus Entella-Torino—
VIRTUS ENTELLA-TORINO 3-3
Marcatori: 21’ Camara (V), 32’ Rua (T), 44’ Camara (V), 45’ Castrignano (T), 51’ Freguglia (T), 67’ Angeletti (V)
VIRTUS ENTELLA: Ottaviani, De Col, Polenghi, Gaetani, Ratto, Xhindi (st 16’ Wahabi), Colombo (st 1’ Merlin), Enrietti, Angeletti (st 37’ Angelini), Maffei, Camara. A disposizione: Casabianca, Tassan Din, Giaquinto, Semino, Valva. Allenatore: Capurro.
TORINO: Pellicanò, Pipino (st 22’ Piro), Bottone, Isoldi (st 29’ Chioccarelli), Raiola, Gambino, Castrignano, Rua, Velaj, Amico, Freguglia. A disposizione: Agosto, Condello, Cantella, Musso, Cattaneo, Vagnati, Pautassi. Allenatore: Corallo.
Under 16, la classifica—
Juventus 48 (17), Torino 36 (17), Bologna 35 (17), Cesena 34 (17), Genoa 32 (17), Parma 25 (17), Sassuolo 22 (17), Modena 21 (17), Spezia 17 (17), Reggiana 18 (17), Pisa 14 (17), Sampdoria 14 (17), Virtus Entella 12 (17), Carrarese 5 (17)
UNDER 15
Non va oltre il pari nemmeno l'Under 15. Anche per la squadra di Catto una sfida sulla carta più agevole si rivela in realtà non così semplice. La Virtus Entella trova infatti il vantaggio allo scadere di una prima frazione bloccata, andando in gol con Fabiani. Il Toro così si ritrova a inseguire in una ripresa dove non riesce a invertire la rotta del risultato. Poi al 67' viene assegnato un calcio di rigore ai granata ed è l'occasione per riportarsi in carreggiata: Catania dagli undici metri non sbaglia raggiungendo quota 11 in stagione. Finisce 1-1 la partita con il risultato che non cambia più nell'ultimo quarto d'ora. La classifica per il Torino non cambia al di là del mezzo passo falso. I granata infatti erano e restano quarti, con la Juventus che prende un primo margine e si porta a +4; il Bologna quinto resta a distanza rilevante, accusando 8 lunghezze di distanza.
Under 15, il tabellino di Virtus Entella-Torino—
VIRTUS ENTELLA-TORINO 1-1
Marcatori: 39’ Fabiani (V), 67’ rig. Catania (T)
VIRTUS ENTELLA: Sossa, Luongo, Fabiani (65’ Pollini), Scamporrino, Trestianu, Sanguineti, Salisci, Shkira, Campi (65’ Ravecca), Ravera, Pavanello (47’ Pagano). A disposizione: Peripimeno, Nadalin, Paffile, Casabianca, Cavagnaro, Merkaj. Allenatore: Paglia.
TORINO: Edokpayi, Altieri, Romanucci (53’ Graffi), Graci, Gaido, Cacucciolo, Bitto, Gallo (65’ Levizzari), Portuondo (44’ Catania), Dassi (44’ Martellini), Partemi (65’ Tozzo). A disposizione: Sufaj, Ricci, Rey, Battagliotti, Levizzari. Allenatore: Catto.
Ammoniti: 67’ Altieri (T)
Under 15, la classifica—
Parma 46 (17), Cesena 43 (17), Juventus 42 (17), Torino 38 (17), Bologna 30 (17), Genoa 25 (17), Sassuolo 20 (17), Pisa 19 (17), Modena 18 (17), Reggiana 14 (17),Carrarese 14 (17), Virtus Entella 11 (17), Spezia 9 (17), Sampdoria 6 (17)
FEMMINILE
Weekend perfetto per l'area femminile. La miglior notizia arriva dall'Under 15, capace di sfruttare al meglio la prima sfida della Fase Interregionale, quella contro il Venaria. Le granata hanno la meglio per 3-2, grazie alla doppietta di Giulia Coppola e al sigillo di Iris Olimpia Pezzano. Così arrivano subito i primi tre punti in classifica, non c'era miglior modo per iniziare il nuovo step stagionale. Ottime nuove anche per l'Under 19. Non una sorpresa il successo della Juniores granata, anche se in una gara non così scontata, che firmano un poker ai danni dell'Alba Bra grazie alle reti di Gaia De Francesco, Nicole Nardi, Giulia Gullo e Francesca Romano. Il vero plus è il contemporaneo pareggio dell'Accademia Torino, che stecca ancora e si trova ora a 6 punti dalle granata dopo un lungo testa a testa.
Femminile, i risultati del weekend—
UNDER 19 (Regionali Piemonte, Under 19 Juniores Femminile, girone unico): Alba Bra-Torino 1-4
Marcatrici granata: Gaia De Francesco, Nicole Nardi, Giulia Gullo, Francesca Romano
UNDER 15 (Fase Interregionale): Venaria Reale-Torino 2-3
Marcatrici granata: Ginevra Coppola (x2), Iris Olimpia Pezzano
Femminile, le classifiche—
UNDER 19 (Regionali Piemonte, Under 19 Juniores Femminile, girone unico): Torino 34 (12), Accademia Torino 28 (12), Independiente 25 (12), Cit Turin 22 (12), Moncalieri 17 (12), Alba Bra 13 (12), Alessandria 12 (12), Baveno Stresa 7 (12), Buttiglierese 5 (12), Pro Vercelli 2 (12)
UNDER 15 (Fase Interregionale): Juventus 3 (1), Como Women 3 (1), Torino 3 (1), Genoa 0 (0), Sampdoria 0 (0), Venaria 0 (1), Como 0 (1), Sedriano 0 (1)
