Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche

UNDER 16

Sfuma all'ultimo la vittoria per l'Under 16. Contro la Virtus Entella, in una gara in cui il bottino pieno era alla portata, arriva solo un pareggio con più di un rammarico. La partita in realtà costringe il Toro a inseguire a lungo l'avversaria. Camara infatti sblocca il match a metà primo tempo, costringendo i granata alla rimonta. Al 32' ci pensa Rua, in gol per la terza volta in stagione. Il primo tempo si chiude così sull'1-1. La ripresa però rimette tutto in discussione. Camara si rivela ancora un problema e questa volta va a segno dopo quattro minuti trovando la doppietta personale. La squadra di Corallo non ci sta e impiega un solo giro d'orologio a trovare il 2-2 con il primo gol stagionale di Castrignano. A quel punto la gara cambia perché al 51' Freguglia si regala il quinto sigillo in campionato e per la prima volta dà il vantaggio al Toro. La doccia fredda arriva però a poco meno di un quarto d'ora dalla fine: Angeletti strappa il 3-3. Il pareggio in casa della Virtus Entella, frena solo leggermente la corsa del Torino. I granata perdono terreno dalla Juventus capolista, che però stava già facendo a gara a sé. La seconda piazza invece è confermata, anche se il Bologna terzo si avvicina a -1.