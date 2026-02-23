Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche

Under 18, il tabellino di Sassuolo-Torino — SASSUOLO-TORINO 0-1

Marcatori: 27’ Odendo (T)

Sassuolo: Lungu, Capacchione, De Dominicis (84’ Wiredu), Coman (75’ Sangiorgi), Caricato, Golinelli, Borrelli (64’ Cavani), Volante, David (75’ Roli), Cornescu, Brugnoli (64’ Tumminelli). A disposizione: Venuti. Allenatore: Gilioli.

TORINO: Cereser, Ceuca, Gori (46’ Cekrezi), Gallo, Manzi (84’ Cantarella), Brzyski (73’ Juhasz), Ewurum (46’ Turola), Amisano, Falasca (62’ Musat), Odendo (84’ Ramondetti), Penkov (73’ Macnack). A disposizione: Martena, Moretti. Allenatore: Vegliato.

Ammoniti: 43’ Gori (T)

Under 18, la classifica — Inter 49 (23), Bologna 43 (22), Roma 43 (22), Genoa 41 (23), Atalanta 40 (22), Cesena 39 (22), Napoli 38 (23), Torino 36 (23), Fiorentina 33 (23), Lazio 31 (23), Monza 30 (23), Milan 29 (22), Parma 25 (22), Lecce 24 (22), Cremonese 23 (22), Sassuolo 22 (23), Verona 21 (22), Frosinone 20 (23), Cagliari 5 (23)

UNDER 16 Continuano le difficoltà dell'Under 16 negli scontri diretti. Partite di altissimo spessore tecnico quelle con Cesena settimana scorsa e Bologna questo weekend, in entrambe però è arrivata una sconfitta. In casa felsinea il risultato è più pesante e costringe i granata a un ko 1-4. In realtà il Toro inizia bene la partita riuscendo a portarsi in vantaggio dopo soli sette minuti con Velaj, al sesto gol del suo campionato. Poi però il Bologna rimonta, ritornando in carreggiata a metà primo tempo con il rigore siglato da Lima. Nella ripresa viene fuori la qualità felsinea con il Toro che non riesce a reagire: il bis di Lima e il gol di Viti tra 51' e 53' chiudono di fatto la partita, a cui mette poi la parola fine Ventola a cinque minuti dal gong. L'Under 16 granata, sconfitta nello scontro diretto, scivola di una posizione e si piazza al quarto. Il Torino resta quindi in zona playoff ma lascia la terza piazza al Bologna, avanti di due punti, e dovrà ora fare attenzione al Genoa alle spalle.

Under 16, il tabellino di Bologna-Torino — BOLOGNA-TORINO 4-1

Marcatori: 7’ Velaj (T), 19’ rig. Lima (B), 51’ Lima (B), 53’ Viti (B), 75’ Ventola (B)

BOLOGNA: Capra, Frassineti (66’ Monti), Liberti (78’ Visintainer), Barbieri (78’ Coden), Deffo Tchinda, Angelini, Bertuzzo (78’ Specchia), Ardeni, Pazzi (57’ Ventola), Lima, Viti (66’ Agostino). A disposizione: Donati, Mezzetti, Calvagna. Allenatore: Ceccarelli.

TORINO: Pellicanò, Piro, Bottone, Isoldi, Morra, Castrignano, Pautassi, Rua, Velaj (57’ Vagnati), Amico (57’ Santagata), Freguglia. A disposizione: Agosto, Condello, Raiola, Musso, Pipino, Cantella, Cattaneo.

Ammoniti: 17’ Pellicanò (T), 41’ Velaj (T), 48’ Bertuzzo (B)

Under 16, la classifica — Juventus 54 (19), Cesena 40 (19), Bologna 38 (19), Torino 36 (19), Genoa 33 (19), Parma 29 (19), Modena 25 (19), Reggiana 24 (19), Sassuolo 22 (19), Sampdoria 18 (19), Spezia 18 (19), Pisa 16 (19), Virtus Entella 13 (19), Carrarese 5 (19)

UNDER 15 Pari dal sapore davvero amaro per l'Under 15. Con il Bologna sembrava tutto fatto al termine dei primi quaranta minuti. Martinelli impiega appena due minuti a siglare il vantaggio, il gol numero 14 di un campionato fin qui straordinario per l'attaccante. Poi ci pensa Catania, l'altro grande protagonista del campionato granata, in rete con una doppietta che lo porta a 13 nella classifica marcatori. Il 3-0 all'intervallo è una prova di forza a tutti gli effetti. Il Bologna però non è morto e rinasce dalle sue ceneri negli ultimi venti minuti di gara. Tintore dà il via alla rimonta, Ciccarello e Thairi la completano fino al 3-3 su cui si chiude la partita. La classifica del Torino non cambia formalmente, ma lo fa in alcune sue dinamiche. Il Torino resta al quarto posto con il Bologna quinto ben distante a 6 punti, scappa però il terzo posto del Cesena, ora distante 7 punti dopo la vittoria bianconera sulla Carrarese.

Under 15, il tabellino di Bologna-Torino — BOLOGNA-TORINO 3-3

Marcatori: 2’ Martellini (T), 22’ Catania (T), 36’ Catania (T), 57’ Tintore (B), 61’ Ciccarello (B), 67’ Thairi (B)

BOLOGNA: Panichella, Giovannini (80’ Amico), Masetti (56’ Ottani), Yabre (41’ Tintore), Livieri, Cuomo (41’ Pivotto), Bianchi (41’ Thairi), Lugaro, Bennardo (41’ Tatani), Masullo, Ricci (41’ Ciccarello). A disposizione: Dall’Olio, Ambrosini. Allenatore: Zaza.

TORINO: Teyssier, Graffi (59’ Dassi), Cavalli, Bitto (59’ De Luca), Gaido, Cacucciolo, Partemi (59’ Ricci), Gallo, Catania (77’ Levizzari), Martellini (77’ Rey). A disposizione: Brigante, Battagliotti, Romanucci, Tozzo. Allenatore: Catto.

Ammoniti: 30’ Partemi (T), 31’ Graffi (T), 78’ Pivotto (B)

Under 15, la classifica — Parma 50 (19), Juventus 48 (18), Cesena 47 (19), Torino 40 (19), Bologna 34 (19), Genoa 26 (19), Pisa 23 (19), Modena 22 (19), Sassuolo 21 (19), Carrarese 14 (19), Reggiana 14 (19), Virtus Entella 14 (19), Spezia 10 (19), Sampdoria 9 (19)

FEMMINILE L'Under 19 prosegue sulla strada della continuità, vincendo anche contro il Cit Turin. Dilagano le granata, capaci di imporsi con un tennistico 6-0 grazie alla doppietta di Giulio Gullo e alle marcature singole di Francesca Romano, Nicole Nardi, Nicole Grieco e Francesca Bessone. Con tredici vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta, il Toro è primo senza appello in classifica. Nella seconda fase regionale, l'Under 17 vince la sua seconda partita consecutiva. Contro l'Independiente le torelle si impongono per 2-0 grazie alle reti di Alice Gionco e Cloe Di Pasquale, confermandosi al primo posto in classifica insieme al Cit Turin. Infine, l'Under 15. Il pareggio contro il Como Women, 1-1 con firma granata di Aurora Panzeca, tiene in corsa entrambe le squadre per il terzo posto. Sia le lariane che il Torino tuttavia vedono scappare la Sampdoria, seconda a 5 punti.

Femminile, i risultati del weekend — UNDER 19 (Regionali Piemonte, girone unico): Cit Turin-Torino 0-6

Marcatrici granata: Francesca Romano, Nicole Nardi, Giulia Gullo (x2), Nicole Grieco, Francesca Bessone

UNDER 17 (Regionali Piemonte, fase 2, girone A): Independiente-Torino 0-2

Marcatrici granata: Alice Gionco, Cloe Di Pasquale

UNDER 15 (Fase Interregionale): Como Women-Torino 1-1

Marcatrici granata: Aurora Panzeca

Femminile, le classifiche — UNDER 19 (Regionali Piemonte, girone unico): Torino 40 (14), Accademia Torino 32 (14), Independiente 31 (14), Cit Turin 25 (13), Moncalieri 21 (14), Alessandria 15 (14), Alba Bra 13 (14), Baveno Stresa 8 (14), Buttiglierese 5 (14), Pro Vercelli 3 (14)

UNDER 17 (Regionali Piemonte, fase 2, girone A): Cit Turin 6 (2), Torino 6 (2), San Giorgio 3 (2), Venaria 3 (1), Borgo Vittoria 3 (2), Independiente 0 (1), Aosta Calcio 0 (1), Real 909 0 (1), Mappanese 0 (2)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Juventus 9 (3), Sampdoria 9 (3), Como Women 5 (3), Torino 4 (3), Como 3 (3), Genoa 3 (3), Sedriano 1 (3), Venaria 0 (3)