Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche

L'Under 17 si issa al terzo posto, nel femminile Under 15 in piena corsa nella Fase Interregionale

Irene Nicola Redattore 2 marzo - 17:29

Nel Settore giovanile maschile granata spicca l'Under 17. I granata di Rebuffi infatti si confermano in casa del Sassuolo e ottengono una vittoria che vale il terzo posto in classifica nel girone. Derby amari invece per Under 16 e Under 15, sconfitti anche al ritorno dalla Juventus dopo le sfide in programma al Robaldo. Ferma per riposo l'Under 18. Di seguito il resoconto completo del weekend, segue il punto sul Femminile.

UNDER 17 Terza vittoria consecutiva per l'Under 17 granata, imbattuta nel girone di ritorno. La squadra di Rebuffi non sbaglia l'appuntamento in trasferta nella tana del Sassuolo. Lo fa con una prestazione convincente, lasciando poco spazio agli emiliani. Il primo tempo ha un protagonista assoluto, Edoardo Martini. Il centrocampista arrivato a Torino a gennaio dopo il trasferimento a titolo definitivo dal Vicenza, trova in un colpo solo il secondo e il terzo gol in maglia granata indirizzando la partita nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo. L'autogol di Piano poco prima della mezz'ora dà speranza al Sassuolo, che però non riesce ad accorciare le distanze. In extremis, a fine recupero, Moraglio però le spegne definitivamente con l'1-3 finale. La vittoria per il Toro è ancor più dolce perché nel frattempo il Bologna perde con la Juventus ed è costretto ad abbandonare il terzo posto in favore dei granata.

Under 17, il tabellino di Sassuolo-Torino — SASSUOLO-TORINO 1-3

Marcatori: 30’ Martini (T), 45’ Martini (T), 55’ aut. Piano (S), 102’ Moraglio (T)

SASSUOLO: Zanetti, Pacchioli, Bozzo (st 44’ Coppa), Policastri, Yara, Di Chiara, Spaseski (st 13’ Compagnone), Likaj, Nti Boateng, Nestorov (st 13’ Da Silva), Benassi (st 44’ Malagoli). A disposizione: Cavazza, Mitev, Owusu, Massoussi, Ruini. Allenatore: Papalato.

TORINO: Salaroglio, Antonelli (pt 3’ Pierro), Befani, Cigaina, Gaffurini, Piano (st 16’ Leonori), Marangon, Boulifi (st 1’ Pagliano), Martini (st 39’ Jawo Danso), Scibilia (st 16’ Soye Ndime), Moraglio (st 39’ Omosigho). A disposizione: Agosto, Cai, Mukerjee. Allenatore: Rebuffi.

Ammoniti: 44’ Yara (S), 49’ Bozzo (S), 49’ Piano (T)

Under 17, la classifica — Juventus 50 (20), Genoa 38 (20), Torino 36 (20), Bologna 34 (20), Parma 32 (20), Modena 29 (20), Sampdoria 29 (20), Spezia 24 (19), Cesena 23 (20), Pisa 23 (19), Virtus Entella 23 (20), Sassuolo 16 (20), Carrarese 16 (20), Reggiana 13 (20)

UNDER 16 L'Under 16 cade nel derby della Mole contro la Juventus. In una sfida che sulla carta era molto complicata, considerando che i bianconeri sono primi incontrastati, il Toro prova a dire la propria. Si trova però in difficoltà a contrastare la manovra della Juventus e non riesce a sfondare in contropiede quando prova a farlo, anche se ci va vicino con Santagata a metà gara quando il risultato ancora vedeva i rivali avanti di un gol con la rete di Salvai. La Juventus affonda il colpo a metà ripresa con Ghiotto, la squadra di Corallo non riesce ad accorciare e incassa allo scadere il gol di Deniz.

Under 16, il tabellino di Torino-Juventus — TORINO-JUVENTUS 0-3

Marcatori: 24’ Salvai (J), 61’ Ghiotto (J), 79’ Deniz (J)

TORINO: Pellicanò, Pipino, Bottone, Isoldi, Morra, Piro, Castrignano, Rua, Santagata (64’ Velaj), Amico (75’ Pautassi), Freguglia (81’ Cattaneo). A disposizione: Cordero, Condello, Raiola, Musso, Cantella, Vagnati. Allenatore: Corallo.

JUVENTUS: Repaci, Mazzotta (65’ Berthe), Pioli, Krediet (77’ Fornero), Balbo, Ghiotto (77’ Cotrone), Tufaro (57’ Vidzivashets), Rastello (57’ Mosso) , Pame (77’ Pal), Salvai (65’ Deniz), Pipitò (77’ Castagneri). A disposizione: Galvaotti. Allenatore: Gridel.

Ammoniti: 50’ Ghiotto (J), 69’ Krediet (J)

Under 16, la classifica — Juventus 57 (20), Cesena 43 (20), Bologna 41 (20), Torino 36 (20), Genoa 33 (20), Parma 32 (20), Reggiana 27 (20), Modena 25 (20), Sassuolo 25 (20), Pisa 19 (20), Sampdoria 18 (20), Spezia 18 (20), Virtus Entella 13 (20), Carrarese 5 (20)

UNDER 15 Derby della Mole amaro anche per l'Under 15. I torelli di Catto giocano una partita alla pari con la Juventus in numerose fasi della partita. Lo dimostrano quando non si lasciano sopraffare dal gol di Modica dopo poco più di dieci minuti e tornano a spingere, trovando al 25' la splendida rete di Partemi dalla distanza. L'ex Pescara arriva a quattro gol in stagione e ridà slancio alla gara. La ripresa è una sliding doors. Juventus e Torino battagliano con i granata che però si mangiano un gol a porta vuota prima e poi sprecano un'altra occasione importante. I bianconeri invece sono chirurgici quando devono affondare il colpo, dato che vale i tre punti perché Esposito e Capristo gonfiano la rete fissando il risultato sull'1-3. La sconfitta non comporta cali di classifica per la squadra di Catto, che resta al quarto posto ma vede avvicinarsi il Bologna, ora a -3; si allontana però il terzo posto in modo significativo essendo in questo momento distante 10 lunghezze.

Under 15, il tabellino di Torino-Juventus — TORINO-JUVENTUS 1-3

Marcatori: 12' Laruccia (J), 26' Partemi (T), 51' Esposito (J), 71' Capristo (J)

TORINO (4-3-1-2): Teyssier; Graffi (69' Rey), Gaido, Cacucciolo, Cavallo; Bitto, Graci, Gallo; Partemi (54' Portuondo); Catania, Martellini. A disposizione: Brigante, Ricci, Tozzo, Romanucci, Dassi, Battagliotti, Levizzari. Allenatore. Riccardo Catto

JUVENTUS: Moretti, Cussotto (78' Piraneo), Modica (58' Capristo), Vaccarella, Esposito, Allara, Duka (78' Bassanese), Nobile, Paesanti (78' Elliot), Laruccia, Laganà (50' Monte). A disposizione: Pugno, Freyria Fava, Piraneo, Serpico, Della Rosa. Allenatore. Marco Pecorari

Ammoniti: 40' Modica (J), 66' Gallo (T)

Under 15, la classifica — Parma 53 (20), Juventus 51 (20), Cesena 50 (20), Torino 40 (20), Bologna 37 (20), Genoa 27 (20), Sassuolo 24 (20), Pisa 24 (20), Modena 23 (20), Reggiana 15 (20), Carrarese 14 (20), Virtus Entella 14 (20), Spezia 10 (20), Sampdoria 9 (20)

FEMMINILE Basta un gol di scarto all'Under 19 per vincere il confronto con la terza della classe, l'Independiente. Finisce 2-1 tra le mura granata: apre la gara la rete di Francesca Bessone, poi arriva lo squillo ospite che porta il risultato sulla parità. Il Toro però esce fuori nel finale e Francesca Romano trova il colpo da tre punti, alimentando una vetta che resta incontrastata in classifica. Vince anche l'Under 17, impegnata nella seconda fase regionale: il successo con il Venaria per 5-2 permette alle torelle di restare in vetta. Decisiva la prestazione monstre di Elena Valentini, autrice di quattro gol; chiude in bellezza Marta Tamburella per la cinquina. Chiude il tris di vittorie l'Under 15, brava a capitalizzare lo scontro con il Genoa che termina 4-2 con doppietta di Ginevra Coppola e marcature singole di Martina Romano e Noemi Giachero. Il Toro è quarto in classifica ma in piena lotta per il secondo posto che vale la qualificazione, essendo a -2 dalla Sampdoria. Di seguito risultati e classifiche.

Femminile, i risultati del weekend — UNDER 19 (Regionali Piemonte, girone unico): Torino-Independiente 2-1

Marcatrici granata: Francesca Bessone, Francesca Romano

UNDER 17 (Regionali Piemonte, fase 2, girone A): Torino-Venaria

Marcatrici granata: Elena Valentini (x4), Marta Tamburella

UNDER 15 (Fase Interregionale): Torino-Genoa 4-2

Marcatrici granata: Martina Romano, Ginevra Coppola (x2), Noemi Giachero

Femminile, le classifiche — UNDER 19 (Regionali Piemonte, girone unico): Torino 43 (15), Accademia Torino 35 (15), Independiente 31 (15), Cit Turin 25 (15), Moncalieri 24 (15), Alessandria 18 (15), Alba Bra 13 (15), Baveno Stresa 8 (15), Pro Vercelli 6 (15), Buttiglierese 5 (15)

UNDER 17 (Regionali Piemonte, fase 2, girone A): Cit Turin 9 (3), Torino 9 (3), San Giorgio 6 (3), Venaria 3 (2), Borgo Vittoria 3 (2), Aosta Calcio 3 (2), Independiente 0 (2), Real 909 0 (2), Mappanese 0 (3)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Juventus 12 (4), Sampdoria 9 (4), Como Women 8 (4), Torino 7 (4), Sedriano 1 (3), Como 3 (4), Genoa 3 (4), Venaria 0 (4)