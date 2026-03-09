Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche

Under 18, il tabellino — TORINO-MONZA 1-4

Marcatori: 4’ Zanni (M), 14’ Turola (T), 21’ Carobbio (M), 37’ Cassina (M), 71’ Tantardini (M)

TORINO: Martena, Ceuca (75’ Moretti), Cekrezi (75’ Davia), Gallo, Manzi, Amisano (75’ Grandi), Turola (66’ Da Costa Melo), Juhasz (46’ Ramondetti), Macnack (76’ Tounousidis), Odendo (46’ Musat), Penkov (46’ Cantarella). A disposizione: Cereser. Allenatore: Vegliato.

MONZA: Ballabio, Lazzareschi (66’ Nicoli), Locatelli, Carobbio (79’ Orlando), Gamba, Porta (59’ Burini), Cassina, Treffiletti (59’ Rossini), Leggio (66’ Tantardini), Iuliani (59’ Rota Bulò) , Zanni (66’ Piscitelli). A disposizione: Ossino, Calvo. Allenatore: Brivio.

Under 18, la classifica — Inter 53 (25), Roma 50 (25), Bologna 46 (25), Genoa 44 (25), Atalanta 43 (24), Napoli 41 (24), Cesena 39 (24), Fiorentina 37 (25), Torino 36 (24), Lazio 33 (25), Monza 33 (25), Milan 31 (24), Sassuolo 28 (25), Lecce 27 (25), Cremonese 26 (24), Parma 25 (23), Verona 25 (24), Frosinone 23 (25), Cagliari 5 (25)

UNDER 17 Non arriva il quarto sigillo per l'Under 17 granata, che però allunga a otto la striscia di risultati utili consecutivi. I torelli di Rebuffi impattano sul Pisa, contro cui all'andata era arrivata una sconfitta. In una gara dove l'obiettivo del Torino era continuare a raccogliere i tre punti per insidiare la seconda piazza del Genoa, non arriva il gol e l'episodio che sblocca il risultato. Reti inviolate a fine primo tempo, reti inviolate anche al termine del secondo con la posta in palio spartita equamente. In termini di classifica, la squadra di Rebuffi resta stabile. Il Torino infatti continua ad occupare il terzo posto ma vede allontanarsi il secondo del Genoa, ora distante 4 punti; invariato il margine sul Bologna terzo, bloccato sul pari e rimasto a -2.

Under 17, il tabellino di Torino-Pisa — TORINO-PISA 0-0

TORINO: Salaroglio, Houser (56’ Pierro), Befani (73’ Cai), Cigaina (86’ Furtado Nejad), Gaffurini, Piano (86’ Leonori), Soye Ndime (56’ Scibilia), Pagliano, Martini, Moraglio, Jawo Danso (46’ Di Rienzo). A disposizione: Agosto, Mukerjee, Omosigho. Allenatore: Rebuffi.

PISA: Guizzo, Bertacca, Minisini (80’ Rossi), Saviozzi, Organi (63’ Lelli), Marra, Bernardini (63’ Lanza), Vitale (72’ Rocca), Ghizzani, Lucarelli, Masini (72’ Lombardi). A disposizione: Paolini, Rinaldini, Bertozzi, Degli Innocenti Lucchesi. Allenatore: Murras.

Ammoniti: 18’ Vitale (P), 25’ Cigaina (T), 47’ Organi (P), 52’ Houser (T), 70’ Minisini (P), 92’ Lelli (P)

Under 17, la classifica — Juventus 51 (21), Genoa 41 (21), Torino 37 (21), Bologna 35 (21), Parma 32 (21), Modena 32 (21), Sampdoria 32 (21), Pisa 27 (21), Virtus Entella 26 (21), Cesena 24 (21), Spezia 24 (21), Sassuolo 16 (21), Carrarese 16 (21), Reggiana 14 (21)

UNDER 16 Beffa cocente per l'Under 16. La squadra di Corallo, autrice di un girone di ritorno al di sotto delle aspettative e in questo momento arrivata al quarto ko consecutivo, cade nel finale contro il Pisa in una gara pazza. Il primo tempo è un botta e risposta: Santagata sblocca la partita dopo soli quattro minuti siglando il quarto gol del suo campionato, dopo un giro di lancette però Baldi riporta in parità la partita. La stessa identica cosa accade alla mezz'ora: Amico, arrivato a quota 5 in classifica marcatori, riporta avanti i granata per poi vedere annullato il vantaggio dal 2-2 di Simonini. Il Pisa cambia copione allo scadere del primo tempo quando per la prima volta lancia il guanto di sfida con Bassetti. A quel punto il Toro si ritrova sotto nel punteggio. Ci pensa Velaj a cavallo con l'ora di gioco - miglior marcatore tra i granata con i suoi 7 gol - a riportare il 3-3. A questo punto inizia un'altra partita. Fici lascia il Pisa in dieci con dieci minuti ancora da giocare, per la squadra di Corallo si apre la possibilità di mettere in bersaglio il bottino pieno. Invece arriva la doccia fredda: Lucchesini chiude la contesta sul 4-3. Il ruolino di marcia negativo non penalizza ancora l'Under 16, che però dovrà reagire: il Parma si è portato a -3 dal quarto posto granata, si avvicina anche il Genoa a -2.

Under 16, il tabellino di Pisa-Torino — PISA-TORINO 4-3

Marcatori: 3’ Santagata (T), 5’ Baldi (P), 28’ Amico (T), 32’ Simonini (P), 40’ Bassetti (P), 55’ Velaj (T), 73’ Lucchesini (P)

PISA: Benedettini, Bindi, Bartoletti (41’ Aliperti), Cosi (67’ Scocci), Presotto (61’ Dell’Antico), Fici, Cangiano, Simonini, Baldi, Bassetti (61’ Lucchesini), Pergioni (61’ Ascareggi). A disposizione: Carbonella, Lenzi, Nannetti, Cantarella. Allenatore: Lo Russo.

TORINO: Pellicanò, Pipino (75’ Chioccarelli), Bottone, Isoldi (40’ Raiola), Morra, Piro, Castrignano (80’ Velaj), Rua, Sanatagata, Amico, Freguglia. A disposizione: Cordero, Condello, Musso, Cattaneo, Vagnati, Pautassi. Allenatore: Corallo.

Ammoniti: 38’ Baldi (P), 61’ Lucchesini (P), 63’ Piro (T), 65’ Cangiano (P), 65’ Pipino (T)

Espulsi: 69’ Fici (P)

Under 16, la classifica — Juventus 60 (21), Bologna 44 (21), Cesena 43 (20), Torino 36 (21), Parma 35 (21), Genoa 34 (21), Sassuolo 28 (21), Reggiana 27 (21), Modena 25 (21), Pisa 22 (21), Spezia 21 (21), Sampdoria 19 (21), Virtus Entella 13 (21), Carrarese 5 (21)

UNDER 15 Dopo cinque uscite senza vittoria, l'Under 15 torna al successo tanto agognato. Lo fa in maniera convincente, senza sprecare e capitalizzando al momento giusto. Il primo tempo in realtà sembra presagire a una partita bloccata, restando fermo con la porta inviolata da entrambi i lati. Nella ripresa, dopo quattro minuti, ci pensa invece Partemi a sbloccare la situazione, con il secondo gol consecutivo e quinto complessivo del suo campionato. Ribadisce la superiorità granata Graci a cavallo dell'ora di gioco, seconda rete per lui, e poi a un passo dal finale ci pensa Dassi, ex Udinese, a siglare lo 0-3 trovando il suo quarto sigillo. I tre punti permettono al Toro di consolidare il quarto posto, perché il Bologna è fermato sul pari e quindi si ritrova respinto a 5 punti di distacco dai granata.

Under 15, il tabellino di Pisa-Torino — PISA-TORINO 0-3

Marcatori: 44’ Partemi (T), 55’ Graci (T), 77’ Dassi (T)

PISA: Porta, Cuccu, Lupi (66’ Giliberti), Tidula, Quattrini, Barsacchi (76’ Mazzoni), Caniglia (56’ Sacco), Scotti (76’ Marcinnò), Izzo, D’Ambrosio (66’ Fabbri), Annibale (66’ Nguessan). A disposizione: Gjergji, Geda, Lensi. Allenatore: Pucci.

TORINO: Teyssier (78’ Scaffeo), Altieri (72’ Rey), Cavallo, Graci, Gaido (72’ Ricci), Cacucciolo (41’ Romanucci), Bitto (72’ Tozzo), Gallo (72’ Battagliotti), Catania (72’ Dassi), Martellini (41’ Partemi), Portuondo (60’ Levizzari). Allenatore: Catto.

Under 15, la classifica — Parma 56 (21), Juventus 54 (21), Cesena 53 (21), Torino 43 (21), Bologna 38 (21), Genoa 30 (21), Sassuolo 25 (21), Pisa 24 (21), Modena 23 (21), Reggiana 16 (21), Virtus Entella 15 (21), Carrarese 14 (21), Spezia 10 (21), Sampdoria 9 (21)

FEMMINILE Nel Femminile tre vittorie e tre copertine. La prima è dell'Under 19, uscita vincente dallo scontro diretto con l'Accademia Torino. Era la partita del primo posto della scorso stagione e quella tra prima e seconda della classe ora, il Toro non la vuole perdere e la porta a casa di misura per 1-0 con il gol di Sofia Pierro. In classifica ormai è monologo granata: il Torino ha 11 punti di vantaggio. L'Under 17 travolge il Borgovittoria rifilandogli otto gol. Spicca nella larga vittoria la tripletta di Sofia Aniello, ma anche la doppietta di Elena Valentini; marcatura singola per Lisa De Cristofaro, Sofia Diroma e Rebecca Bisaschi. Grazie al successo il Toro si issa al primo posto, lasciando momentaneamente indietro il Cit Turin che ha osservato il turno di riposo. L'Under 15 infine pareggia 1-1 nello scontro interregionale con il Como. Il punto regalato dal gol di Ginevra Coppola è prezioso in classifica perché permette di agganciare Como Women al terzo posto. Distante 4 punti il secondo posto della Sampdoria, che qualificherebbe alla fase nazionale.

Femminile, i risultati del weekend — UNDER 19 (Regionali Piemonte, girone unico): Accademia Torino 0-1

Marcatrici granata: Sofia Pierro

UNDER 17 (Regionali Piemonte, fase 2, girone A): Borgo Vittoria-Torino 0-8

Marcatrici granata: Lisa De Cristofaro, Sofia Diroma, Elena Valentini (x2), Rebecca Bisaschi, Sofia Aniello (x3)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Como-Torino 1-1

Marcatrici granata: Ginevra Coppola

Femminile, le classifiche — UNDER 19 (Regionali Piemonte, girone unico): Torino 46 (16), Accademia Torino 35 (16), Independiente 34 (16), Cit Turin 25 (16), Moncalieri 24 (16), Alessandria 21 (16), Alba Bra 16 (16), Baveno Stresa 8 (16), Pro Vercelli 7 (16), Buttiglierese 6 (16)

UNDER 17 (Regionali Piemonte, fase 2, girone A): Torino 12 (4), Cit Turin 9 (3), San Giorgio 9 (4), Venaria 6 (3), Borgo Vittoria 3 (3), Independiente 3 (3), Mappanese 3 (4) Aosta Calcio 0 (3), Real 909 0 (3)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Juventus 15 (5), Sampdoria 12 (5), Como Women 8 (5), Torino 8 (5), Sedriano 4 (5), Como 4 (5), Genoa 3 (5), Venaria 3 (5)