Ruggito Under 18 e Under 17. Le due formazioni ancora in lotta per un posto nelle fasi finali vincono due sfide delicate e continuano la rispettive rincorse. La squadra di Vegliato ora è a -1 dalla zona playoff grazie alla vittoria sul Milan, quella di Rebuffi non sbaglia lo scontro diretto con la Sampdoria e protegge il quarto posto. Under 16 e Under 15, già qualificate alle fasi finali, hanno risultati opposti: ko i torelli di Corallo con il Genoa, vincono quelli di Catto contro la stessa squadra. Di seguito il resoconto completo sul weekend del settore giovanile maschile, segue il punto sul femminile.

UNDER 18

ORBASSANO, ITALY - NOVEMBER 10: Gabriele Falasca of Torino U17 celebrates scoring his team's second goal during the Under 17 A-B match between Torino and Juventus at Valentino Mazzola stadium on November 10, 2024 in Orbassano, Italy. Photo: Nderim Kaceli

Il Toro c'è e non si ferma più. La terza vittoria consecutiva fa venire l'acquolina in bocca alla squadra di Vegliato, tornata a macinare punti e di conseguenza portatasi a solo un punto di distanza dalla zona playoff. La partita in casa del Milan è tirata, sul filo del rasoio. I granata hanno il merito di riuscire a portarsi avanti nel recupero di primo tempo con l'ennesima rete di Falasca, arrivato a 11 marcature in campionato. Nella ripresa il risultato non cambia più e così basta una sola rete al Toro per portare a casa il bottino pieno. La lotta per accedere alle fasi finali è apertissima. I granata sono ottavi a parimerito con il Cesena a 1 punto dal sesto e ultimo posto playoff del Napoli, appaiato a sua volta all'Atalanta. La quarta piazza del Genoa è a portata per il prossimo turno, con il Grifone a due sole lunghezze.

Under 18, il tabellino di Milan-Torino

Marcatori: 45+2’ Falasca (T)

MILAN: Catalano, Mazzeo, Baldacchino (86’ Zaffanelli), Di Maria, Vechiu, Kurbegovic, Valenta (78’ Carminati), Agresta (78’ Samb), Petrone, Lupo (68’ Cisse), Batistini. A disposizione: D’Errico, Messaoudi, Grassini, Mazzucchelli. Allenatore: Visconti.

TORINO: Biondi, Manzi, Davia, Cantarella, Roda, Amisano, Turola (58’ Juhasz), Ramondetti (90’ Penkov), Falasca (75’ Grandi), Luongo (75’ Macnack), Odendo (58’ Musat). A disposizione: Martena, Mokris, Conzato, Tounousidis. Allenatore: Vegliato.

Ammoniti: 90’ Davia (T)

Under 18, la classifica

Inter 59 (28), Roma 59 (29), Bologna 52 (27), Genoa 47 (28), Atalanta 46 (27), Napoli 46 (28), Cesena 45 (27),, Fiorentina 43 (28), Monza 39 (28), Parma 37 (27), Lazio 34 (28), Milan 32 (28), Verona 32 (27), Cremonese 30 (29), Sassuolo 28 (27), Lecce 30 (28), Frosinone 23 (27), Cagliari 5 (27)

UNDER 17

ORBASSANO, ITALY - APRIL 2: (Photo by Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

Cruciale più di ogni altra vittoria. Il successo contro la Sampdoria dell'ex granata Tufano per l'Under 17 di Rebuffi rappresenta un passo decisivo per consolidare un piazzamento alle fasi finali. Lo scontro diretto tra formazioni in lotta per la corsa scudetto premia al cardiopalmo la squadra granata. Parte meglio il Toro con il centrale Piano che sblocca la contesa dopo appena dieci minuti. La Samp insegue ma non riesce ad accorciare le distanza, almeno fino agli sgoccioli di primo tempo quando si alza il ritmo. Gallea sigla l'1-1 al 39', ma l'entusiasmo viene subito smorzato da Martini, attaccante che il Toro ha prelevato a gennaio che riporta i granata in avanti al 43'. La ripresa è un'altra battaglia: Martini ci prende gusto, segna ancora al 55' e si porta a quota 5 nella classifica marcatori. Bazzurro poco dopo sigla il 3-2, ma la Sampdoria non riesce più a rispondere e così i 3 punti sono della squadra di Rebuffi. In classifica il Torino resta al quarto posto a 1 punto dall'ultimo gradino del podio del Bologna, il Parma quinto e virtualmente primo escluso dai playoff si ferma sul pari e ora accusa 3 punti di ritardo sui granata.

Under 17, il tabellino di Torino-Sampdoria

Marcatori: 11’ Piano (T), 39’ Gallea (S), 43’ Martini (T), 55’ Martini (T), 61’ Bazzurro (S)

TORINO: Goralczyk, Houser (85’ Soye Ndime), Befani (46’ Antonelli), Cigaina (85’ Pierro), Gaffurini, Piano, Di Rienzo, Mukerjee, Martini (71’ Boulifi), Moraglio (85’ Furtado Nejad), Pagliano (56’ Marangon). A disposizione: Salaroglio, Leonori, Cai. Allenatore: Rebuffi.

SAMPDORIA: Borgia, Fortuna (93’ Hamdi), Michelis (46’ Conticini), Fiorucci (93’ Gaiezza), Bozino, De Sario (93’ Fiemez), Bazzurro, Angotti (61’ Talle), Gallea (61’ Lucca), Piostone (81’ Nastac), Sangerardi (81’ Costantino). A disposizione: Ballarino. Allenatore: Tufano.

Ammoniti: 27’ Fiorucci (S), 42’ Befani (T), 52’ Antonelli (T), 83’ Mukerjee (T)

Under 17, la classifica

Juventus 60 (24), Genoa 48 (24), Bologna 41 (24),, Parma 37 (24), Pisa 36 (24), Sampdoria 35 (24), Modena 33 (24), Cesena 30 (24), Virtus Entella 29 (24), Spezia 27 (24), Reggiana 18 (24), Sassuolo 17 (24), Carrarese 16 (24)

UNDER 16

Under 16, il tabellino di Genoa-Torino

Sconfitta per l'Under 16, che va ko con il Genoa nello scontro diretto ma non ne paga le conseguenze avendo già strappato il pass per accedere ai playoff. Primo tempo equilibrato in casa del Grifone, con i padroni di casa che si portano avanti con Terranova dopo 11' e gli ospiti che rispondono con l'1-1 al 21' a firma di Castrignano, in gol per la seconda volta in campionato. Nella ripresa la zampata decisiva arriva e porta i tre punti in dote al Genoa con il 2-1 di Bocchi. Il Genoa con la vittoria scavalca in classifica il Torino portandosi al quinto posto, piazza che sulla carta dovrebbe valere un accoppiamento più facile ai playoff. I granata scivolano al sesto, ma restano certi di avere un posto nella post season.

Marcatori: 11’ Terranova (G), 21’ Castrignano (T), 62’ Bocchi (G)

GENOA: Corci, Bavestrello (53’ Mandassi), Guernieri, Avci (53’ Krasniqi), Comotti (73’ Fracchia), Della Ventura, Basha (73’ Bolla), Bencivinni, Patricelli, Terranova, Bocchi (66’ Cepollina). A disposizione: Scognamillo, D’Ambrosio, Schipani, Bailon Sanchez. Allenatore: Ruotolo.

TORINO: Pellicanò, Piro, Bottone (70’ Cattaneo), Isoldi (41’ Pipino), Raiola (41’ Morra), Tonon (70’ Condello), Castrignano (70’ Musso), Vagnati (41’ Gambino), Chioccarelli, Rua (53’ Pautassi), Santagata. A disposizione: Cordero, Cantella. Allenatore: Corallo.

Ammoniti: 51’ Morra (T), 61’ Krasniqi (G)

Under 16, la classifica

Juventus 72 (25), Bologna 51 (25), Cesena 48 (25), Parma 41 (25), Genoa 41 (25),, Spezia 31 (25), Sassuolo 30 (25), Reggiana 30 (25), Modena 28 (25), Sampdoria 26 (25), Pisa 23 (25), Virtus Entella 17 (25), Carrarese 12 (25)

UNDER 15

Under 15, il tabellino di Genoa-Torino

L'Under 15 conquista la quinta vittoria consecutiva. Ha ormai ritrovato la piena continuità la squadra di Catto, che tira dritto e si conferma in forma in vista dei playoff scudetto conquistati con largo anticipo. In casa del Genoa, il Toro è straripante nel primo tempo con tre gol nel giro di un quarto d'ora: Gallo sigla il suo ottavo sigillo stagionale dopo soli quattro minuti, Bitto tiene il suo passo e risponde con il suo ottavo gol al 10', poi Dassi firma il suo sesto per il 3-0 pronti e via. Il Grifone ha un moto d'orgoglio a un passo dal duplice fischio e sigla il 3-1 con Tilli. Il gol di Trinceri a inizio ripresa vale il 3-2 e riapre potenzialmente la partita, ma così non succede e la vittoria va al Torino. La squadra di Catto è cristallizzata in classifica, certa di chiudere al quarto posto che verrà certificato settimana prossima dopo l'ultima giornata di campionato.

Marcatori: 4’ Gallo (T), 10’ Bitto (T), 16’ Dassi (T), 39’ Tilli (G), 49’ Trinceri (G)

GENOA: Bondone, Machi, Curella, Fedorchuk, Serpico, D’Aiello, Zambon 64’ Fossa), Vargiu (64’ Shevtsov), Daneri (64’ Criscito), Tilli, Trinceri. A disposizione: Gulisano, Fabbri, Sabatini, Morelli, Ferroni. Allenatore: Maroni.

TORINO: Brigante, Altieri, Cavallo, Bitto (58’ Pistonina), Gaido (58’ Ricci), Cacucciolo, Tozzo (66’ Levizzari), Gallo, Catania (48’ Graffi), Dassi (48’ Martellini), Portuondo (66’ Rey). A disposizione: Scaffeo, Battagliotti, Romanucci. Allenatore: Catto.

Ammoniti: 8’ Machi (G), 28’ Bitto (T), 66’ Serpico (G)

Under 15, la classifica

Parma 65 (25), Cesena 63 (25), Juventus 61 (25),, Bologna 46 (25), Genoa 34 (25), Modena 29 (25), Pisa 27 (25), Sassuolo 27 (25), Virtus Entella 21 (25), Carrarese 18 (25), Reggiana 16 (25), Spezia 16 (25), Sampdoria 12 (25)

FEMMINILE

Femminile, i risultati del weekend

Due sconfitte nel weekend per il Femminile. Cade a sorpresa l'Under 17 nello scontro con l'Aosta, che riesce a battere la capolista per 3-1. Il gol di Rebecca Bisaschi non basta alle granata, sconfitte per la prima volta nella seconda fase del campionato regionale. Il Toro resta in vetta ma vede avvicinarsi a 2 punti il Venaria. Nel derby Under 15 si confermano invece i valori in campo: la Juventus si conferma fuori categoria a livello interregionale (il percorso netto ne è conferma) e lo dimostra battendo 7-0 il Torino, il cui cammino parte dalla fase regionale. Le torelle vengono sorpassate dal Como Women in seguito al ko e scivolano al quarto posto.(Campionato Regionale, fase 2):

Marcatrici granata: Rebecca Bisaschi

UNDER 15 (Fase Interregionale): Juventus-Torino 7-0

Femminile, le classifiche

(Campionato Regionale, fase 2):, Venaria 19 (8), Cit Turin 12 (7), Independiente 12 (7), San Giorgio 12 (8), Aosta Calcio 11 (8), Borgo Vittoria 4 (8), Mappanese 0 (8)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Juventus 27 (9), Sampdoria 22 (9), Como Women 16 (9), Torino 14 (9), Como 8 (9), Sedriano 7 (9), Genoa 5 (9), Venaria 3 (9)