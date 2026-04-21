Con la Primavera lunedì, si è chiuso un altro weekend lungo per le giovanili granata. Non è stato un fine settimana come gli altri, perché sono arrivati i primi verdetti: Under 16 e Under 15 se la dovranno vedere con la Juventus nel derby agli ottavi scudetto. L'Under 17 perde e si gioca l'accesso ai playoff nell'ultima giornata di campionato, l'Under 18 vince e mette un altro tassello per le fasi finali. Sconfitta infine la Primavera, ko per mano del Genoa. Di seguito il resoconto completo sul settore giovanile maschile granata, segue a sua volta il punto sul femminile.

UNDER 18

TORINO, ITALY - APRIL 6: Vittorio Ramondetti of Torino Under 16 in action during the Under 16 A-B match between Torino U16 and Juventus U16 at Cit Turin Sports Center on April 6, 2025 in Torino, Italy. Photo: Nderim Kaceli

Non se lo fa ripetere due volte il Toro. La squadra di Vegliato sapeva di aver la possibilità di dare concretamente l'assalto alla zona playoff e ha saputo sfruttarla. L'Under 18 ottiene la quarta vittoria consecutiva (quinta nelle ultime sette) nella sfida contro il Lecce e si riporta, dopo una lunga rincorsa, in zona playoff in attesa di capire come si comporterà il Cesena nel suo posticipo. I granata chiudono la pratica salentina tra fine primo tempo e inizio secondo. Gli attori protagonisti sono gli stessi delle ultime settimane: Falasca, capocannoniere dei suoi con 12 gol all'attivo in campionato, in gol al 35' e Ramondetti, classe 2009 salito alla corte di Vegliato e in rete per la seconda volta in U18 al 50'. Il 2-0 manda ko il Lecce e proietta in avanti per contro il Torino, che sopravanza il Napoli (uscito con le ossa rotte dalla sfida con l'Atalanta) e si piazza al sesto posto a -2 dalla quinta piazza del Genoa. In caso di pari o sconfitta del Cesena con la Lazio, i granata sarebbero confermati al sesto posto. Se così non fosse alla squadra di Vegliato resterebbe comunque la consapevolezza di aver ricucito il gap: la pressione ora è sulle avversarie.

Under 18, il tabellino di Torino-Lecce

Marcatori: 35’ Falasca (T), 50’ Ramondetti (T)

TORINO: Biondi, Manzi (64’ Cekrezi), Davia, Cantarella (84’ Mokris), Roda, Acquah, Da Costa Melo (64’ Odendo), Ramondetti (75’ Juhasz), Falasca (75’ Macnack), Luongo (64’ Amisano), Turola (84’ Penkov). A disposizione: Martena, Musat. Allenatore: Vegliato.

LECCE: Lupo, Basile (74’ Pavese), Trio (74’ Voglino), Parente (50’ Maiotti), Cafasso, Palmieri, Candido, Milojevic (74’ Miccoli), De Vita, Marrocco (55’ Mele), Minkov Maksim (74’ Parisi). A disposizione: Fontanarosa, Schito. Allenatore: Marrocco.

Ammoniti: 45’ Minkov Maksim (L), 68’ Odendo (T), 83’ Turola (T)

Under 18, la classifica

Inter 59 (28), Roma 59 (29), Bologna 55 (29), Atalanta 52 (29),Genoa 50 (29),, Fiorentina 47 (30), Cesena 46 (28), Napoli 46 (28), Monza 39 (28), Parma 38 (28), Lazio 34 (29), Milan 32 (29), Verona 32 (27), Sassuolo 31 (28), Cremonese 30 (29), Lecce 30 (29), Frosinone 23 (30), Cagliari 9 (29)

UNDER 17

ORBASSANO, ITALY - APRIL 2: (Photo by Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

Una sconfitta che rimanda il discorso playoff all'ultima giornata. L'Under 17 deve arrendersi al Genoa nella penultima giornata di campionato, in una partita che mette il Grifone nelle migliori condizioni sin dall'inizio. Nuredini e Cozzolino sbloccano la partita poco prima del quarto d'ora, portando il risultato sul 2-0 in due giri d'orologio. Martini però dà nuova speranza al Toro a un soffio dallo scadere del primo tempo, siglando il 2-1 e confermandosi un acquisto azzeccato del mercato invernale (già 6 i gol per l'ex Vicenza). Alla ripresa tutto è di nuovo in gioco, ma è il Genoa a trovare la zampata decisiva con Acrocetti a poco più di venti minuti dalla fine. Il 3-1 condanna i granata di Rebuffi alla sconfitta, ma non a vedere svanite le speranze di playoff. Anzi, il Torino resta al quinto posto (avrebbe gli stessi punti del Parma quarto ma è dietro per via della peggior differenza reti in campionato, essendo terminati pari entrambi gli scontri diretti). Nella prossima partita, contro il Modena, i granata avranno solo bisogno di un punto per mettere fuori dai giochi la Sampdoria per le fasi finali.

Under 17, il tabellino di Genoa-Torino

Marcatori: 13’ Nuredini (G), 15’ Cozzolino (G), 44’ Martini (T), 67’ Acrocetti (G)

GENOA: Bondone (78’ Iudice), Pagano (9’ Napoli), Ibara Yoka, Di Stasi Enrique, Niat, Damonte, Longobardi (65’ Morellini), Fazio, Cozzolino (46’ Acrocetti), Scaglione (78’ Tanti), Nuredini (81’ Consoli). Allenatore: Criscito.

TORINO: Goralczyk, Houser (46’ Pierro), Befani (27’ Cai), Cigaina (46’ Boulifi), Gaffurini (76’ Traversi), Piano (84’ Leonori), Di Rienzo (27’ Marangon), Mukerjee, Martini, Moraglio (84’ Furtado Nejad), Pagliano (74’ Soye Ndime). A disposizione: Salaroglio. Allenatore: Rebuffi.

Ammoniti: 15’ Cozzolino (G)

Under 17, la classifica

Juventus 63 (25), Genoa 51 (25), Bologna 41 (25), Parma 40 (25),, Sampdoria 38 (25), Pisa 36 (25), Modena 36 (25), Virtus Entella 32 (25), Cesena 30 (25), Spezia 27 (25), Reggiana 18 (25), Sassuolo 20 (25), Carrarese 16 (25)

UNDER 16

Under 16, il tabellino di Torino-Spezia

Ultima giornata, l'Under 16 chiude con un pareggio la regular season e scopre chi sarà la sua avversaria nelle fasi finali. La squadra di Corallo termina al sesto posto nel girone A chiudendo a quota 41 punti, gli stessi del Parma che però è avanti nella differenza reti complessiva (si equivale quella relativa agli scontri diretti). L'ultimo punto il Toro lo conquista in casa nella sfida con lo Spezia, che si risolve tutta nel primo tempo con lo sprint di Bambacaro per i liguri al 31' e la risposta di Pipino al 33'. Sulla base dei risultati di girone A, quello in cui sono inseriti i granata, girone B e girone C è nato il quadro degli ottavi di finale scudetto, prossimo appuntamento. Il sesto posto costringe i torelli all'abbinamento più difficile, quello contro la miglior prima classificata dei tre gironi: la Juventus. Sarà quindi derby della Mole sulla corsa per lo scudetto, una stracittadina difficilissima visto il passo dei bianconeri in tutta la stagione ma anche affascinante per storia e rivalità.

Marcatori: 31’ Bambacaro (S), 33’ Pipino (T)

TORINO: Agosto, Pipino, Bottone, Piro, Morra, Gambino (76’ Velaj), Tonon (76’ Vagnati), Cattaneo (52’ Castrignano), Chioccarelli, Freguglia (52’ Amico), Santagata (52’ Pautassi). A disposizione: Cordero, Musso, Condello, Raiola. Allenatore: Corallo.

SPEZIA: Doretti, Turturro, Viviani, Affanni (70’ Merolla), Zullo, Francini, Bambacaro (57’ Squatrito), Nutile (51’ Scuderi), Tinfena (70’ Affiane Stefanelli), Balsano (60’ Petrafesa), Liguori. A disposizione: Grillo, Cerruti. Allenatore: Giunta

Under 16, la classifica finale della regular season

Under 16, gli abbinamenti degli ottavi di finale scudetto

Juventus 72 (26), Bologna 54 (26), Cesena 48 (26), Genoa 44 (26), Parma 41 (26),, Reggiana 33 (26), Spezia 32 (26), Sassuolo 30 (26), Sampdoria 29 (26), Modena 28 (26), Pisa 26 (26), Virtus Entella 20 (26), Carrarese 12 (26): Torino-Juventus; O2: Udinese-Roma; O3: Parma-Inter; O4: Pescara-Fiorentina; O5: Venezia-Milan; O6: Genoa-Bologna; O7: Lazio-Atalanta; O8: Cesena-Empoli

UNDER 15

Under 16, il tabellino di Torino-Spezia

Termina con un'altra vittoria, tennistica, la sesta consecutiva. I granata di Catto rifilano sei gol allo Spezia in una partita divertente e riaperta più di una volta. Il Toro si porta avanti a metà primo tempo con Levizzari e Romanucci, ma Romboni riporta la partita sul 2-1. A un passo da fine primo tempo Levizzari si regala la doppietta e riporta il margine di sicurezza, 3-1. Nella ripresa ancora montagne russe: Romboni fa il 3-2 pronti via, Dassi gli risponde un minuto dopo con il 4-2 che diventa 4-3 quando Ruscelli al 52' riaccorcia le distanze. Il finale però è a tinte granata e premia la squadra di Catto, che chiude 6-3 con acuti finali di Rey e Dassi. Come l'Under 16, anche l'Under 15 termina qui la regular season con un quarto posto che vale l'accesso agli ottavi scudetto. E come l'Under 16 l'accoppiamento per le fasi finali è il derby della Mole contro la Juventus. I bianconeri si sono imposti sia all'andata che al ritorno, ma c'è stata battaglia e il Torino a maggio sarà chiamato a scendere ancora in trincea per cercare i quarti.

Marcatori: 20’ Levizzari (T), 24’ Romanucci (T), 29’ Romboni (S), 39’ Levizzari (T), 42’ Romboni (S), 43’ Dassi (T), 52’ Ruscelli (S), 70’ Rey (T), 74’ Dassi (T)

TORINO: Scaffeo (st 20’ Sufaj), Graffi (st 20’ Altieri), Battagliotti, Graci (st 1’ Dassi), Gaido (st 20’ Partemi), Ricci, Rey, Fiore, Levizzari (st 27’ Portuondo), Tozzo, Romanucci. A disposizione: Cacucciolo, Cavallo, Gallo, Catania. Allenatore: Catto.

SPEZIA: Costa, Ferri, Molica (77’ Bellesi), Spinelli (67’ Scirocco), Cafferata, Felisso (77’ Roncarà), Bola (77’ Lorenzetti), Ferrari (53’ Bonfiglio), Romboni (67’ Maesano), Ruscelli (53’ Figaia), Longobardi (77’ Incorvaia). A disposizione: Pellegrini. Allenatore: Napoletano.

Ammoniti: 56’ Bonfiglio (S)

Under 15, la classifica finale della regular season

Under 15, gli abbinamenti degli ottavi di finale scudetto

Cesena 66 (26), Parma 65 (26), Juventus 64 (26),, Bologna 49 (26), Genoa 34 (26), Sassuolo 30 (26), Pisa 30 (26), Modena 29 (26), Carrarese 21 (26), Virtus Entella 21 (26), Reggiana 16 (26), Spezia 16 (26), Sampdoria 12 (26)O1: Genoa-Cesena; O2: Udinese-Milan; O3: Napoli-Roma; O4: Bologna-Parma; O5: Inter-Lazio; O6: Fiorentina-Atalanta;; O8: Cagliari-Empoli

FEMMINILE

Femminile, i risultati del weekend

Con autorità l'si riprende il terzo posto nella Fase Interregionale. Il duo di testa è in fuga, ma il Toro sta facendo un ottimo cammino in questo step che alza il livello rispetto al campionato regionale dominato. La facilità con cui le torelle si impongono sul Como Women, prima concorrente per il gradino più basso del podio, ne è ulteriore prova. Finisce 4-0 lo scontro diretto: doppietta di Matilde Cagnotto, gol di Iris Pezzano e Ginevra Coppola a chiudere i giochi. L'si rialza dopo il passo falso di settimana scorsa e mette le cose in chiaro con l'Independiente, rifacendosi vedere in versione monstre. Finisce 8-0 in favore del Toro lo scontro con la quinta forza del girone: Elena Valentini ne fa tre, Martina Romano si regala una doppietta, poi arrivano le marcature singole di Rebecca Bisaschi, Chiara Consiglio e Lisa De Cristofaro. Le granata restano in testa con 5 punti del vantaggio sul Venaria.(Campionato Regionale, fase 2):

Marcatrici granata: Elena Valentini (x3), Martina Romano (x2), Rebecca Bisaschi, Chiara Consiglio, Lisa De Cristofaro

UNDER 15 (Fase Interregionale): Torino-Como Women 4-0

Marcatrici granata: Matilde Cagnotto (x2), Iris Pezzano, Ginevra Coppola

Femminile, le classifiche

(Campionato Regionale, fase 2):, Venaria 19 (8), San Giorgio 15 (9), Cit Turin 12 (8), Independiente 12 (8), Aosta Calcio 11 (8), Borgo Vittoria 5 (9), Mappanese 1 (9)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Juventus 30 (10), Sampdoria 25 (10), Torino 17 (10), Como Women 16 (10), Como 8 (10), Genoa 8 (10), Sedriano 7 (10), Venaria 3 (10)