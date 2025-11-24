Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche

In un weekend a ranghi ridotti, tutti gli occhi sono stati puntati su Under 18 e Under 17. I granata di Vegliato vincono all'ultimo sospiro contro il Lecce in trasferta: il 3-2 in Puglia porta la firma decisiva del nuovo innesto Musat, subito in rete per i tre punti. Prosegue quindi la risalita dell'Under 18 verso la zona playoff. L'Under 17 non va oltre lo 0-0 nella sfida di Bogliasco contro la Sampdoria. La piccola frenata fa scivolare i granata alle soglie della zona playoff, ma la classifica è cortissima e il podio di categoria è sempre a un passo. Cade infine la Primavera di Baldini, sconfitta per 1-3 dall'Inter. Di seguito il resoconto completo sul weekend delle giovanili maschili granata. Segue il punto relativo all'area femminile.