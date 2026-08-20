Il classe 2009 Tommaso Burg, dopo una buona stagione con il San Luigi Calcio, approda alla corte dell'Under 18 del Torino
Nuovo arrivo per l'Under 18 del Torino. Alla corte granata è arrivato Tommaso Burg, calciatore classe 2009 proveniente dall'Associazione Sportiva Dilettantistica San Luigi Calcio. A seguito di un'ultima buona stagione, conclusa con il secondo posto in campionato e convocazioni con la rappresentativa regionale U17 e nazionale LND U17, l'Under 18 del Toro lo ha prelevato dalla squadra triestina. Il difensore si prepara così a vivere la sua nuova avventura a tinte granata e a partecipare al campionato italiano U18.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Carlo Nesti a TN: "Cairo ha detto tante bugie. Gliel'ho fatto presente ma..."
Rassegna Stampa
La Stampa: "Toro, arriva Fortini. E per Darmian..."
Toro
Lista lunga dei giovani ancora da piazzare: da Balcot a Di Marco, il punto
Columnist
Un "Elefante" in porta
Campionato
Serie A, il calcio parla sempre più straniero: 12 club su 20 hanno proprietà estere
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti