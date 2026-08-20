Il classe 2009 Tommaso Burg, dopo una buona stagione con il San Luigi Calcio, approda alla corte dell'Under 18 del Torino

Federico Marchesi

Nuovo arrivo per l'Under 18 del Torino. Alla corte granata è arrivato Tommaso Burg, calciatore classe 2009 proveniente dall'Associazione Sportiva Dilettantistica San Luigi Calcio. A seguito di un'ultima buona stagione, conclusa con il secondo posto in campionato e convocazioni con la rappresentativa regionale U17 e nazionale LND U17, l'Under 18 del Toro lo ha prelevato dalla squadra triestina. Il difensore si prepara così a vivere la sua nuova avventura a tinte granata e a partecipare al campionato italiano U18.

Tommaso Burg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti