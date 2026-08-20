Nuovo arrivo per l'Under 18 del Torino. Alla corte granata è arrivato Tommaso Burg, calciatore classe 2009 proveniente dall'Associazione Sportiva Dilettantistica San Luigi Calcio. A seguito di un'ultima buona stagione, conclusa con il secondo posto in campionato e convocazioni con la rappresentativa regionale U17 e nazionale LND U17, l'Under 18 del Toro lo ha prelevato dalla squadra triestina. Il difensore si prepara così a vivere la sua nuova avventura a tinte granata e a partecipare al campionato italiano U18.