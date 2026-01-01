Toro News
Under 15, il bilancio di metà stagione: la squadra sorprende, Martellini goleador

Il gruppo di Catto è il meglio piazzato al giro di boa: la lotta per la vetta entra nel vivo
Irene Nicola
Tra le giovanili è forse la sorpresa più grande. Non era scontato che l'Under 15 riuscisse a disputare una prima metà di campionato così convincente quando la stagione ha preso il via. Non per demeriti o mancanza di qualità, anzi, ma perché il primo anno di settore giovanile vero e proprio comporta un adattamento non facile e spesso serve tempo per carburare meccanismi nuovi con giocatori che sono ancora all'inizio del loro percorso. Il tecnico granata Riccardo Catto ormai conosce a menadito la categoria e ha fatto in quest'ottica un lavoro importante, guidando un gruppo che si sta consolidando sempre più e che oggi è il miglior piazzato tra tutti quelli del Torino.

Under 15, Toro in una lotta serrata per la vetta

Il Torino è tra le squadre che più si è presa la scena nel girone A. Parma e Cesena sono in vetta a quota 34 punti, segue proprio la squadra di Catto distante peraltro sole tre lunghezze dalla vetta e quindi pienamente in corsa per un assalto al primo posto, quarta la Juventus che però è anch'essa da tenere d'occhio. Il gradino più basso del podio è il frutto di 31 punti in 13 giornate, arrivati grazie a 10 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Percorso quasi netto quindi per il Toro, costante e concreto. Guardando i dati relativi ai reparti spicca soprattutto il comparto offensivo. Con 41 gol segnati i granata hanno una media di 3 reti a partita e non a caso sono il secondo attacco del girone dietro alla Juventus (42). La difesa invece è la quarta migliore con 19 reti incassate. Nel girone di ritorno l'obiettivo sarà continuare a tenere un ritmo di questo tipo per confermarsi nella zona garantirà a fine stagione di partecipare alle fasi finali per lo scudetto. Il Toro ha dimostrato di poter stare in alto e dovrà sfruttare le restanti 13 partite per restarci, lanciando anche il guanto di sfida a chi lo precede. Lo step per i torelli può essere in questa direzione: confermare la solidità di quanto fatto vedere nella prima metà di campionato e abbinarci ancora qualcosa in più negli scontri diretti, gli unici in cui i granata abbiano lasciato punti indietro.

Under 15, i protagonisti tra i granata: Martellini è il più prolifico di tutte le giovanili

In un gruppo in cui tanti hanno avuto l'occasione di mettersi in mostra, alcuni hanno spiccato particolarmente per rendimento. Il più affidabile e unico giocatore a cui Catto non ha mai rinunciato è Mattia Gallo, mezzala. È sempre stato titolare fin qui ed è rimasto in campo più minuti di tutti, mostrando peraltro una particolare propensione all'inserimento come testimoniano i 5 gol siglati fin qui. Grande spazio anche per Daniele Graci, centrocampista centrale a cui sono state affidate le chiavi del centrocampo, e Immanuel Altieri, terzino di riferimento sulla corsia sinistra. Per ultimi gli attaccanti, con due su tutti a fare la voce grossa. Edoardo Catania e Riccardo Martellini sono i riferimenti offensivi del Toro. Il primo è arrivato in estate dall'Inter e ha subito trovato la sintonia con la nuova squadra e con il campionato: ha già segnato 8 gol, inoltre è il giocatore con il miglior rapporto tra gol e minuti giocati in tutto il girone. Martellini invece era già nel vivaio del club granata e ha confermato le proprie potenzialità dimostrando la sua crescita. Sfiorare la doppia cifra, come dimostrano i 9 gol messi a referto fino a questo momento, in appena metà stagione è indicativo del percorso fatto fino a questo momento: nessuno in tutte le giovanili del Torino ha tenuto il suo passo.

