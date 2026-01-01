Under 15, il bilancio di metà stagione: la squadra sorprende, Martellini goleador

Under 15, i protagonisti tra i granata: Martellini è il più prolifico di tutte le giovanili

In un gruppo in cui tanti hanno avuto l'occasione di mettersi in mostra, alcuni hanno spiccato particolarmente per rendimento. Il più affidabile e unico giocatore a cui Catto non ha mai rinunciato è Mattia Gallo, mezzala. È sempre stato titolare fin qui ed è rimasto in campo più minuti di tutti, mostrando peraltro una particolare propensione all'inserimento come testimoniano i 5 gol siglati fin qui. Grande spazio anche per Daniele Graci, centrocampista centrale a cui sono state affidate le chiavi del centrocampo, e Immanuel Altieri, terzino di riferimento sulla corsia sinistra. Per ultimi gli attaccanti, con due su tutti a fare la voce grossa. Edoardo Catania e Riccardo Martellini sono i riferimenti offensivi del Toro. Il primo è arrivato in estate dall'Inter e ha subito trovato la sintonia con la nuova squadra e con il campionato: ha già segnato 8 gol, inoltre è il giocatore con il miglior rapporto tra gol e minuti giocati in tutto il girone. Martellini invece era già nel vivaio del club granata e ha confermato le proprie potenzialità dimostrando la sua crescita. Sfiorare la doppia cifra, come dimostrano i 9 gol messi a referto fino a questo momento, in appena metà stagione è indicativo del percorso fatto fino a questo momento: nessuno in tutte le giovanili del Torino ha tenuto il suo passo.