Under 15, Martellini e Gallo convocati dall’Italia: i dettagli

Novità tra i torelli: il tecnico federale dell’Italia Under 15, Enrico Battisti, ha inserito Riccardo Martellini e Mattia Gallo nella lista dei convocati Azzurri, dopo aver già chiamato Giulio Cacucciolo. Martellini e Gallo prenderanno parte alla doppia amichevole contro i pari età della Slovenia, in programma nei prossimi giorni. Le convocazioni arrivano dopo la partecipazione della Nazionale Under 15 al Torneo di Sviluppo UEFA disputato in Inghilterra dal 15 al 20 dicembre, e saranno il primo impegno internazionale della stagione. Le due gare contro la Slovenia apriranno infatti il calendario azzurro del 2026 e si giocheranno a breve distanza l’una dall’altra, il 20 e il 22 gennaio, presso il Centro Sportivo di Novarello, sede del ritiro e delle attività della selezione italiana.