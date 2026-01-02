Under 16, il bilancio di metà stagione: classe 2010 da podio, Bottone stakanovista

Under 16, i protagonisti: Santagata leader, Bottone stakanovista

Tra i punti fermi nella prima metà di stagione c'è sicuramente Aleandro Bottone. Il terzino è stato un riferimento per Corallo e non a caso ha avuto il maggior minutaggio in rosa, dimostrandosi affidabile e propositivo sulla fascia. Una sorpresa che ha saputo trovare ampio spazio è poi Alessandro Rua, arrivato dalla Pro Eureka in estate: il passaggio dai regionali ai campionati nazionali è stato meno ostico di quando a volte avviene. Praticamente sempre titolare, la mezz'ala e trequartista granata si sta sempre più inserendo. Parlando di certezze, due lo erano già in Under 15 e hanno continuato a esserlo anche con il passaggio di categoria. Giuseppe Santagata non è solo un'ala tecnica, ma un leader che sa rimanere accanto al gruppo e guidarlo. I tre gol, bottino che vorrà aumentare nel girone di ritorno, non rendono conto della miglior dote del torello: saper essere trascinatore. Infine due attaccanti. Carmine Chioccarelli fino a questo momento è tra i granata il più prolifico con 5 gol segnati e un avvio di stagione molto positivo sottorete, Francesco Amico si è visto poco in termini di minutaggio ma ha già siglato 4 reti e trovando continuità potrebbe rappresentare un'arma in più per la seconda metà di stagione.