Under 16, il bilancio di metà stagione: classe 2010 da podio, Bottone stakanovista

Prima parte di stagione positiva per il nuovo tecnico del roster granata Corallo. L'Under 16 è terza al giro di boa
Irene Nicola
Ai blocchi di partenza poteva essere un'incognita, ma il campo ha dimostrato che non lo è mai stata. L'Under 16 è l'unica tra le giovanili ad aver cambiato guida tecnica con l'innesto di Riccardo Corallo in panchina in un roster di allenatori ormai rodato. L'ex guida dello Spezia ha ereditato il gruppo che fu di Catto, con il compito di traghettarlo nel primo anno di quello che una volta era il biennio Allievi. Lo ha fatto fin qui nel modo giusto, facendo del Torino una delle squadre più in forma del girone A.

Under 16, terzo posto al giro di boa: nel mirino la lotta con il Bologna per la piazza d'argento

Rispetto alla scorsa stagione, l'Under 16 ha puntato sulla continuità: il gruppo è rimasto sostanzialmente intatto, con appena quattro innesti a puntellarlo. I granata hanno iniziato subito con il piede giusto, mostrando di saper capitalizzare e di fare della costanza un importante fattore a favore. In 13 gare la squadra di Corallo ha raccolto 29 punti frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sole sconfitte. Le partite singole parlano di un Toro che difficilmente sbaglia le partite, che sa quando è importante non far calare l'attenzione e che ha dovuto arrendersi a due formazioni: Juventus e Bologna. I bianconeri stanno facendo gara a sé, tanto che nessuna squadra li ha battuti. La lotta per il Toro è invece con il Bologna, secondo a solo 1 lunghezza di distacco: lo scontro diretto ha premiato all'andata i felsinei, ma l'obiettivo deve essere colmare la differenza.

Under 16, i protagonisti: Santagata leader, Bottone stakanovista

Tra i punti fermi nella prima metà di stagione c'è sicuramente Aleandro Bottone. Il terzino è stato un riferimento per Corallo e non a caso ha avuto il maggior minutaggio in rosa, dimostrandosi affidabile e propositivo sulla fascia. Una sorpresa che ha saputo trovare ampio spazio è poi Alessandro Rua, arrivato dalla Pro Eureka in estate: il passaggio dai regionali ai campionati nazionali è stato meno ostico di quando a volte avviene. Praticamente sempre titolare, la mezz'ala e trequartista granata si sta sempre più inserendo. Parlando di certezze, due lo erano già in Under 15 e hanno continuato a esserlo anche con il passaggio di categoria. Giuseppe Santagata non è solo un'ala tecnica, ma un leader che sa rimanere accanto al gruppo e guidarlo. I tre gol, bottino che vorrà aumentare nel girone di ritorno, non rendono conto della miglior dote del torello: saper essere trascinatore. Infine due attaccanti. Carmine Chioccarelli fino a questo momento è tra i granata il più prolifico con 5 gol segnati e un avvio di stagione molto positivo sottorete, Francesco Amico si è visto poco in termini di minutaggio ma ha già siglato 4 reti e trovando continuità potrebbe rappresentare un'arma in più per la seconda metà di stagione.

