Under 18, il bilancio di metà stagione: obiettivo playoff, Ballanti si conferma

Zona playoff agguantata prima della sosta, il Toro ha le potenzialità per restarci. E tanti iniziano ad approcciarsi alla Primavera
Irene Nicola
L'Under 18 c'è. Non sempre ha raccolto quanto avrebbe potuto, non sempre ha saputo capitalizzare, ma la squadra di Vegliato ha la possibilità di dire la sua. Lo ho dimostrato nella prima parte di campionato, dove è andata in scena una lunga rincorsa verso la zona playoff, agguantata all'ultima giornata.

Under 18, tra complicazioni e la rincorsa playoff

Il campionato Under 18 comporta una serie di difficoltà. Si tratta di un'annata intermedia dove gli interscambi con la Primavera sono consistenti e costringono a lavorare con un gruppo spesso rivoluzionato. È fisiologico che accada, necessario quando la Primavera ha bisogno di rifornimenti e auspicabile quando qualche singolo dimostra la possibilità di fare un salto in avanti; ciò comporta tuttavia costanti necessità di assestamento all'interno del gruppo. La squadra di Vegliato ha iniziato la stagione con qualche difficoltà con risultati altalenanti nelle prime sei giornate. Ciò, in un campionato molto combattuto, ha fatto sì che la squadra scivolasse in classifica e fosse costretta a inseguire. Pian piano il Toro ha trovato però maggior stabilità. Qualche punto di troppo perso negli scontri più agevoli, ma complessivamente è stata la continuità nell'ultima parte di giocato a premiare i granata. I nove risultati utili consecutivi prima di Natale hanno permesso ai classe 2008 di chiudere al sesto posto, l'ultimo che consentirebbe di accedere alla zona playoff a fine stagione. Tre le lunghezze di distanza dalla quarta piazza, cinque dalla vetta: tutto è possibile con la priorità che resta un posto in top 6.

Vegliato ha messo in campo 43 giocatori nel corso della prima parte di stagione, tra zoccolo duro, giocatori scesi dalla Primavera e saliti dall'Under 17. In tanti hanno quindi dato il proprio contributo, con qualcuno che si è però distinto particolarmente. Escludendo Bonacina - perno dei classe 2008 con quasi mille minuti all'attivo e due gol, ma ormai in pianta stabile in Primavera - restano altre figure di spicco. L'uomo più affidabile, l'unico a non essere mai stato risparmiato nelle prime quindici partite di campionato, è Luca Cantarella: il difensore centrale, tornato in granata a luglio 2024 dopo il trasferimento dal Lascaris, ha saputo dimostrarsi un riferimento e ora guida una delle migliori difese del campionato. Nello stesso reparto si è riproposto su livelli alti anche Lucas Cekrezi, terzino destro già riferimento in Under 17 la cui centralità è stata ribadita anche in U18 all'interno del progetto di Vegliato. A centrocampo un'altra conferma da cui ci si aspetta tanto, Andrea Ballanti. La mezzala granata, prelevata dal Cesena nell'estate del 2024, aveva già dimostrato le sue qualità in Under 17 ma è cresciuto ancora nella visione e nella qualità delle giocate. Nelle ultime due partite ha iniziato a trovare spazio in Primavera e anche per lui è immaginabile un impiego sempre più orientato all'Under 20. Stesso discorso vale per Gabriele Falasca, prima scelta in attacco per Vegliato: i sei gol in metà stagione lo rendono il capocannoniere in rosa e lo hanno portato in rampa di lancio anche in Primavera, dove l'impiego ora ha subito uno stop causa squalifica. Infine, una sorpresa arrivata dal mercato: Emiliano Davia, difensore centrale arrivato dall'Udinese in estate e legato ai granata da un contratto fino al 2028, ha trovato continuità prendendosi la titolarità dietro e si sta mettendo in mostra, obiettivo che perseguirà anche nella seconda metà di campionato dove il Toro si gioca l'accesso alle fasi finali.

