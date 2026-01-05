Under 18, il bilancio di metà stagione: obiettivo playoff, Ballanti si conferma

Under 18, cinque prospetti in rosa: Cantarella il più impiegato, tanti verso la Primavera

Vegliato ha messo in campo 43 giocatori nel corso della prima parte di stagione, tra zoccolo duro, giocatori scesi dalla Primavera e saliti dall'Under 17. In tanti hanno quindi dato il proprio contributo, con qualcuno che si è però distinto particolarmente. Escludendo Bonacina - perno dei classe 2008 con quasi mille minuti all'attivo e due gol, ma ormai in pianta stabile in Primavera - restano altre figure di spicco. L'uomo più affidabile, l'unico a non essere mai stato risparmiato nelle prime quindici partite di campionato, è Luca Cantarella: il difensore centrale, tornato in granata a luglio 2024 dopo il trasferimento dal Lascaris, ha saputo dimostrarsi un riferimento e ora guida una delle migliori difese del campionato. Nello stesso reparto si è riproposto su livelli alti anche Lucas Cekrezi, terzino destro già riferimento in Under 17 la cui centralità è stata ribadita anche in U18 all'interno del progetto di Vegliato. A centrocampo un'altra conferma da cui ci si aspetta tanto, Andrea Ballanti. La mezzala granata, prelevata dal Cesena nell'estate del 2024, aveva già dimostrato le sue qualità in Under 17 ma è cresciuto ancora nella visione e nella qualità delle giocate. Nelle ultime due partite ha iniziato a trovare spazio in Primavera e anche per lui è immaginabile un impiego sempre più orientato all'Under 20. Stesso discorso vale per Gabriele Falasca, prima scelta in attacco per Vegliato: i sei gol in metà stagione lo rendono il capocannoniere in rosa e lo hanno portato in rampa di lancio anche in Primavera, dove l'impiego ora ha subito uno stop causa squalifica. Infine, una sorpresa arrivata dal mercato: Emiliano Davia, difensore centrale arrivato dall'Udinese in estate e legato ai granata da un contratto fino al 2028, ha trovato continuità prendendosi la titolarità dietro e si sta mettendo in mostra, obiettivo che perseguirà anche nella seconda metà di campionato dove il Toro si gioca l'accesso alle fasi finali.