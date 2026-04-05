Sconfitta amara per il Torino Primavera che cede al Cesena per 2-1. I granata dimezzano il doppio svantaggio iniziale, ma non riescono ad agguantare il pareggio nei minuti finali. Al termine del match, l'allenatore del Toro, Franceso Baldini è intervenuto in conferenza stampa ai microfoni di Toro News. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Toro ha fatto la partita, ma paga due disattenzioni e ha cercato la rimonta rimonta troppo tardi... "Quando perdo queste partite, il calcio mi fa arrabbiare, ma ci può fare poco. Bisogna fare i complimenti al Cesena, che è venuto qui a difendersi e a vincere la partita. Se considero i punti di differenza tra noi e loro, ho detto ai ragazzi che si devono rendere conto di aver buttato via un campionato. Non ho visto tutta questa differenza, così come contro la Fiorentina, la Roma e le altre squadre. Se c'è una squadra che in campo avrebbe meritato per gioco espresso è il Toro. Loro sono stati bravissimi a difendersi e ripartire. Noi sapevamo che avrebbero giocato così, ma in tante occasioni non siamo stati fortunati, mentre loro su un rimpallo sul nostro portiere hanno segnato il secondo gol. C'è rammarico perchè i ragazzi non meritavano questa sconfitta".

Ci spiega la sua espulsione? "Domani voglio andare a vedere sui report che abbiamo noi quanto è stato fermo il gioco. Ci sono partite di Lega Pro dove il tempo in cui sta ferma una partita arriva anche a 50/55 minuti. Forse uno dei problemi del calcio in Italia è questo. Bisognerebbe fare delle regole in modo tale che si giochi una partita da almeno 60/70 minuti. Una volta lo dissi a Marani, (Presidente Lega Pro NdR) gli feci vedere i dati, quando ero a Perugia, di una partita in cui si era stati fermi per 55/60 minuti. Oggi ho chiesto semplicemente perché ha dato solo 4 minuti di recupero e mi ha dato la seconda ammonizione. Non gli ho mancato di rispetto così come nessun altro.

A centrocampo Perciun è sembrato nuovamente in condizione. Ballanti qualche problema ha fine primo tempo? "No mettevamo tanti palloni in mezzo e ho pensato che Ferraris potesse risolvere la partita. Secondo me nel primo tempo ci è mancato riempire l'area di rigore e la fisicità di Ferraris poteva darci una mano a gara in corso come ha già dimostrato. Olinga arrivava da 3 partite consecutive da 90' con il Belgio e ho preferito non rischiarlo. Ballanti arrivava anche lui da 2 partite da 90' con l'Italia e l'avrei tolto a inizio secondo tempo dopo pochi minuti. Ho preferito non sprecare uno slot nel secondo tempo. Perciun è in crescita da settimane, se gioca è perchè se lo sta meritando come vale anche per gli altri.

Di settori giovanili e della riforma del calcio italiano dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale. Quale la sua opinione? "Io penso che tutti debbano fare un esame di coscienza. Le colpe non sono di uno solo o esclusivamente di chi è sceso in campo con la Bosnia. Devono riflettere i vertici, così come noi allenatori sulla metodologia e su ciò che proponiamo in campo. Io spesso sono stato all'estero e lavorano in maniera diversa. Ci dobbiamo chiedere perchè De Zerbi, Farioli, Maresca allenino all'estero. Perchè abbiamo mandato via Luis Enrique dopo metà stagione alla Roma o perchè Thiago Motta non alleni. Sono tutti allenatori con determinate caratteristiche che da noi non lavorano. L'esame di coscienze se lo devono fare anche i procuratori e non solo Gattuso, Gravina e i giocatori".