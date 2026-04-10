Per il Settore giovanile maschile granata inizia il rettilineo finale. Under 16 e Under 15, già certe di un posto ai playoff, si preparano alla doppia sfida con il Genoa, penultima uscita della fase a gironi prima di iniziare la corsa verso lo scudetto. Under 18 e Under 17 invece devono ancora lottare sul campo. La squadra di Vegliato rincorre un posto ai playoff dopo essersi rifatta sotto e affronta il Milan per agganciare la zona calda di classifica. La formazione di Rebuffi invece è quarta, ma pressata dalle dirette inseguitrici e quindi con la Sampdoria è chiamata a cercare un colpo di reni per respingerle. Di seguito il programma completo del fine settimana.

UNDER 18

ORBASSANO, ITALY - NOVEMBER 10: Lucas Cekrezi of Torino U17 joins Borislav Penkov's celebration after the team's first goal during the Under 17 A-B match between Torino and Juventus at Valentino Mazzola stadium on November 10, 2024 in Orbassano, Italy. Photo: Nderim Kaceli

Ora si fa sul serio. Dopo essersi trovata anche a nove punti di distacco dalla zona playoff, l'Under 18 è tornata a spingere risalendo la china. La classifica ha premiato la squadra di Vegliato, priva dei 2008 che si sono aggregati in Primavera, riportandola a sole 3 lunghezze dall'ultimo posto playoff, il sesto. La lotta adesso è ufficialmente aperta e ha due avversarie principali in questo momento: Cesena e Napoli, quinta e sesta della classe con 45 punti a testa. Il Torino invece è settimo e si è guadagnato la possibilità di agganciare entrambe. Per farlo dovrà tentare di raggiungere la terza vittoria consecutiva, battendo il Milan nella sua tana nella sfida in programma domenica alla Puma House of Football. I rossoneri occupano la metà bassa di classifica, con 32 punti all'attivo ma non andranno sottovalutati. Il Toro d'altro canto dovrà essere bravo a dimostrare di valere i 13 punti di differenza sul campo. Il Cesena intanto affronterà il Parma in una sfida ostica, il Napoli sulla carta dovrebbe avere vita più agevole con l'Hellas Verona.

Milan-Torino, domenica 12 aprile, ore 15, c.s. "Puma House of Football - Centro P. Vismara", Milano (Mi)

UNDER 17

ORBASSANO, ITALY - APRIL 2: Christian Yeboah of Juventus U17 during the football match between Torino U17 and Juventus U17 on April 2, 2026 in Orbassano, Italy. (Photo by Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

L'Under 17 vive l'avvicinamento alla sfida con la Sampdoria con un peso in più sulle spalle, consapevole di quanto possa essere decisiva ai fini della zona playoff. La squadra di Rebuffi, reduce da tre uscite senza vittoria, è sempre quarta ma deve guardarsi le spalle. La concorrenza del Parma e della Sampdoria appunto è sempre più agguerrita e soprattutto si è fatta più pericolosa. I ducali sono quinti a -1, i blucerchiati sesti a -2. Tutto è quindi in gioco. Il Toro però potrà giocarsi un set point domenica contro i liguri tra le mura amiche del Valentino Mazzola, dove una vittoria sarebbe vitale sia per respingere le inseguitrici sia per provare a insidiare il Bologna, terzo con un solo punto di margine sui granata. Nel frattempo il Parma se la dovrà vedere con il Genoa, seconda in campionato. Tanti incroci tra pretendenti per le fasi finali, ogni punto varrà doppio per evitare di ritrovarsi nelle sabbie mobili.

Torino-Sampdoria, domenica 12 aprile, ore 15, c.s. "Valentino Mazzola", Orbassano (To)

UNDER 16

Già certa di un posto ai playoff, l'Under 16 si prepara al penultimo impegno di regular season. Sarà una sorta di prova generale delle fasi finali la sfida con il Genoa, ultima squadra del gruppo A a strappare un pass per la post season. In casa granata la priorità è arrivare con la maggior serenità possibile ai prossimi impegni, ritrovando un po' di continuità che è mancata in tutto il girone di ritorno. Dopo aver battuto la Reggiana, l'asticella si alza quindi con il Genoa. La sfida di domenica al campo sportivo Begato sarà l'occasione per testarsi e iniziare a sentire l'adrenalina di ciò che verrà.

Genoa-Torino, domenica 12 aprile, ore 13, c.s. "Begato", Genova (Ge)

UNDER 15

Anche l'Under 15 è già da tempo di playoff. Ora la squadra di Catto ha acquisito anche la certezza del proprio posizionamento finale nel girone: Il Toro chiuderà al quarto posto, già matematico con ancora due giornate da giocare visto che anche in caso di aggancio alla Juventus i granata sarebbero comunque dietro avendo perso entrambi gli scontri diretti. Nella penultima uscita della fase a gironi, il Torino affronterà il Genoa, squadra che si avvicina alla certezza di playoff ed è solo chiamata a chiudere i giochi. Il Grifone avrà quindi più motivazioni, ma se la dovrà vedere con una squadra che per contro non vuole perdere ritmo e sta ritrovando una certa solidità, chiave per la post season.

Genoa-Torino, domenica 12 aprile, ore 11, c.s. "Begato", Genova (Ge)

FEMMINILE

Femminile, il programma del weekend

Nel Femminile sono due le formazioni che scenderanno in campo nel fine settimana. Si aprono le danze sabato con l', attesa dalla sfida più difficile della fase interregionale, il derby con la Juventus. Le bianconere, fuori categoria in questa fase e autrici di un percorso netto, partono con tutti i favori del pronostico. Il Toro sa che gli servirebbe un'impresa, ma parte consapevole della bontà del proprio cammino che attualmente vale il terzo posto. Domenica chiuderà le gare l', impegnata nella seconda fase del campionato regionale. Le granata, incontrastate in vetta, se la vedranno con l'Aosta per continuare ad affermare il proprio dominio.(Regionali Piemonte, fase 2):, domenica 12 aprile, ore 11, c.s. "Gianpiero Frand Genisot", Aosta (Ao)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Juventus-Torino, sabato 11 aprile, ore 16, c.s. "Garino", Vinovo (To)