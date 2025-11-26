Torneo dei Gironi: tre granata convocati dall’Italia U17

Dopo aver terminato al secondo posto il Gruppo 1 della prima fase delle qualificazioni agli Europei, gli Azzurrini dell'Under 17 si ritroveranno a Novarello dal 27 al 29 novembre per partecipare al Torneo dei Gironi. Per l’occasione, il tecnico Daniele Franceschini ha convocato 61 calciatori, tutti nati nel 2009, fatta eccezione per un 2010, il centrocampista romanista Mattia Guaglianone. Le convocazioni verranno suddivise in tre squadre, Nazionale, Selezione A e Selezione B, che si sfideranno nel corso della manifestazione. Nel gruppo figurano anche tre promesse del Torino: Davide Gaffurini, Dylan Scibilia e Youssef Boulifi. Per quest’ultimo si tratta di una chiamata molto significativa, avendo finora rappresentato la Tunisia nelle selezioni giovanili. Il giovane granata ha raccontato le sue emozioni alla propria agenzia: “Essere convocato per la nazionale italiana è sempre un onore e un piacere, ma soprattutto una bella soddisfazione per tutti i sacrifici che ho fatto e che tutt’ora sto facendo. Ad essere sincero, non mi aspettavo la chiamata visto i precedenti con la nazionale tunisina a cui sono davvero legato, però le cose inaspettate alla fine sono le più belle. Spero di divertirmi e mettermi in gioco con altri ragazzi della mia età”.