Dopo aver terminato al secondo posto il Gruppo 1 della prima fase delle qualificazioni agli Europei, gli Azzurrini dell'Under 17 si ritroveranno a Novarello dal 27 al 29 novembre per partecipare al Torneo dei Gironi. Per l’occasione, il tecnico Daniele Franceschini ha convocato 61 calciatori, tutti nati nel 2009, fatta eccezione per un 2010, il centrocampista romanista Mattia Guaglianone. Le convocazioni verranno suddivise in tre squadre, Nazionale, Selezione A e Selezione B, che si sfideranno nel corso della manifestazione. Nel gruppo figurano anche tre promesse del Torino: Davide Gaffurini, Dylan Scibilia e Youssef Boulifi. Per quest’ultimo si tratta di una chiamata molto significativa, avendo finora rappresentato la Tunisia nelle selezioni giovanili. Il giovane granata ha raccontato le sue emozioni alla propria agenzia: “Essere convocato per la nazionale italiana è sempre un onore e un piacere, ma soprattutto una bella soddisfazione per tutti i sacrifici che ho fatto e che tutt’ora sto facendo. Ad essere sincero, non mi aspettavo la chiamata visto i precedenti con la nazionale tunisina a cui sono davvero legato, però le cose inaspettate alla fine sono le più belle. Spero di divertirmi e mettermi in gioco con altri ragazzi della mia età”.
Torneo dei Gironi: tre granata convocati dall’Italia U17
Tutti i convocati—
Portieri: Alessandro Bianchi (Milan), Elia Cantarelli (Parma), Lorenzo Costoli (Genoa), Carlo Galliera (Inter), Tommaso Mazzi (Fiorentina), Ferdinand Ugwu (Modena);
Difensori: Mosè Opata Adjoka (Parma), Matteo Albini (Como), Matteo Andreotti (Bologna), Thomas Bergamaschi (Venezia), Salim Berrima (Atalanta), Giampaolo Bonifazi (Roma), Cristian Covelli (Empoli), Jacopo Del Fabro (Juventus), Andrea Donato (Inter), Edoardo Evangelista (Inter), Davide Gaffurini (Torino), Giuseppe Lo Verde (Cagliari), Lorenzo Marrone (Pescara), Federico Melani (Fiorentina), Mattia Mercogliano (Milan), Lorenzo Puricelli (Inter), Davide Rigo (Juventus), Edoardo Dario Rocca (Inter), Edoardo Rocchetti (Juventus), Tommaso Tosti (Fiorentina), Davide Verdelli (Atalanta);
Centrocampisti: Mattia Angelicchio (Milan), Stefano Arui (Como), Giovanni Francesco Baldini (Bologna), Francesco Ballarin (Venezia), Youssef Boulifi (Torino), Alessandro Brancato (Juventus), Riccardo Cassano (Como), Abdul Alim Compaore (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Lorenzo Dal Bon (Roma), Emanuele Esposito (Colonia), Agostino Fazio (Genoa), Gioele Giammattei (Roma), Mattia Giannoni (Fiorentina), Mattia Guaglianone (Roma), Jacopo Landi (Empoli), Kenneth Isak Mensah (Leeds), Cesare Morosi (Inter), Mattia Pannuto (Inter)*, Andrea Pibiri (Cagliari), Dylan Scibilia (Torino), David Zanin (Hellas Verona);
Attaccanti: Pietro Umberto Avogadro Di Vigliano (Milan), Giuseppe Bonanno (Frosinone), Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Francesco De Benedetto (Benevento), Marcello Fugazzola (Atalanta), Kevin Fustini (Bologna), Francesco Luongo (Bologna), Thomas Matarrese (Inter), Luca Menon (Milan), Diego Perillo (Empoli), Samuele Pisati (Como), Anthony Tagliente (Parma).
