Il Torino rinforza il proprio reparto delle giovanili con il tesseramento di Paulo Maslac, difensore centrale croato
Con un comunicato sulla sezione delle giovanili del proprio sito ufficiale il Torino ha annunciato il tesseramento di Paulo Maslac, centrale classe 2009 nato a Dubrovnik. Un innesto che va quindi a rinforzare il reparto delle giovanili granata. Bisogna vedere se il giovane difensore si unirà all'Under 18 del Toro o si metterà agli ordini di Baldini con la Primavera granata.
Il comunicato del Torino"Il Torino Football Club è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Paulo Maslac, difensore centrale classe 2009"
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