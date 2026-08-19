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Ieri, lunedì 17 agosto, è iniziata presso il Centro Sportivo Robaldo la stagione sportiva 2026/27 della formazione Under 16 agli ordini del tecnico Michele Vegliato, che nelle ultime due annate aveva condotto l'Under-18. Di seguito lo staff che affiancherà mister Vegliato e la lista dei giocatori.

Staff tecnico e area medica

Michele Vegliato

Vice Allenatore: Cristian Viola

Collaboratore Tecnico: Mirko Lombardo

Preparatore Atletico: Francesco Pastorelli

Preparatore dei Portieri: Gabriele Frasca

Dottore: Francesco Onorato

Fisioterapista: Mirko Andreotti

Team Manager: Marco Maiolino

Dirigenti Accompagnatori: Roberto Cravero, Domenico Lacava

Lista giocatori

Leonardo BRIGANTE (2012), Elsir SUFAJ (2011), Mathieu TEYSSIER (2011)

Difensori: Immanuel ALTIERI (2011), Giulio CACUCCIOLO (2011), Federico CAVALLO (2011), Alessandro DANIELI (2011), Enrico DELLAVALLE (2011), Filippo GAIDO (2011), Francesco ROMANUCCI (2011), Simone SCALERANDI (2011)

Centrocampisti: Cristian BITTO (2011), Mattia GALLO (2011), Daniele GRACI (2011), Marco GRAFFI (2011), Panfilo PARTEMI (2011), Andrea TOZZO (2011)

Attaccanti: Alejandro BARBERO (2011), Tiziano DASSI (2011), Simone LEVIZZARI (2011), Riccardo MARTELLINI (2011), Gian Michael PORTUONDO (2011), Francesco REY (2011)