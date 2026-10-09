Dopo una sosta interminabile, riecco il campionato e riecco, a chiudere la sesta giornata di Serie A, Torino-Udinese. A partire dalle 20:45 di lunedì 12 ottobre al via la gara tra Torino e Udinese allo stadio Olimpico Grande Torino. Come arrivano i bianconeri alla sesta giornata di Serie A? Scopriamo la situazione dell'Udinese, punti di forza e di debolezza grazie al collega che segue sempre da vicino la squadra friulana. Si tratta di Lorenzo Petiziol, giornalista che segue l'Udinese per varie testate come TuttoUdinese ed è corrispondente per Radio Sportiva, che noi ringraziamo per essersi concesso ai nostri microfoni e per averci presentato il prossimo avversario del Toro.

Buongiorno Lorenzo, come arriva l'Udinese a questa partita? "Sarà la ripresa del campionato dopo una sosta eterna, l'Udinese arriva piena di cicatrici. Ha avuto un sacco di infortunati, in primis Zaniolo, che avrà un altro mese circa di recupero. Poi mancheranno elementi importanti come Palma e Arizala. Però ci sarà Alaba. Non è certo che possa giocare dall'inizio. Lui si dice pronto però dipenderà da Runjaic. Il problema sarà sostituire gli assenti. Poi Piotrowski non ha ancora ricevuto l'ok dal medico e non ci sarà a Torino. Il posto di Zaniolo se lo giocano Gomez, Miller e Jovanovic".

Cosa si aspetta sia cambiato nel corso della sosta? "Mi aspetto moltissimo. L'arrivo di Alaba sarà determinante, soprattutto per una difesa che ha preso troppi gol. Ma con Alaba, Solet e Abankwah terrà bene. Manca un'alternativa a Gueye, che avrà tre mesi di stop. E anche un'alternativa a Davis, che è fatto di cristallo. Manca qualche finalizzatore di supporto a lui. Però mi aspetto un Udinese in grado di migliorare la situazione di ora".

E su Vojvoda? "È bravissimo. Ha fatto partite molto buone anche in Nazionale. È un giocatore di grande personalità e duttilità, sul quale Runjaic dovrà per forza fare affidamento con continuità".

Il punto di forza e di debolezza dell'Udinese. "Il punto di forza resta Davis davanti, con quelli che ci sono, cioè senza Zaniolo. E anche Solet, un ritorno importante il suo. Come quello di Zanoli, che sta assumendo un ruolo importante, dà l'idea che sarà determinante per quanto riguarda il gioco di squadra. E lo stesso Kamara. Nel mezzo, però, c'è qualcosa che dovrebbe essere rifatto, velocizzato. Karlstroom è bravo ma è un po' lento, ha dei ritardi che non si confanno con questo campionato, che dovrebbe essere molto più veloce. Per l'Udinese del futuro, insieme a Gomez, punterei su Miller e Jovanovic".