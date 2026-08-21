Meno due alla ripartenza del campionato di Serie A per il Torino che ha nel Milan il suo primo avversario. Il debutto in campionato dei granata avverrà tra le mura amiche ma subito contro una big del torneo che ha tanta voglia quando il Toro di rialzarsi dopo un'ultima stagione deludente. Per conoscere tutti i segreti del Diavolo, abbiamo posto alcune domande a chi lo segue sempre da vicino. Si tratta di Federico Iezzi, giornalista della redazione di Milanisti Channel, che ringraziamo per essersi concesso ai nostri microfoni in vista di questa gara di domenica sera e per averci presentato i punti di forza e quelli di debolezza dei rossoneri, tra le cui fila milita anche l'ex Samuele Ricci.

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Buongiorno Federico, come arriva il Milan a questa partita contro il Torino? Il precampionato dei rossoneri è stato soddisfacente? "Il precampionato del Milan è stato complesso. In quattro amichevoli la squadra di Amorim ha collezionato due pareggi, una sconfitta ed una vittoria. In mezzo ci sono state le sue decisioni in merito a chi, dei giocatori in rosa, far partire e chi tenere. Il Milan, però, arriva da una bella vittoria contro il Manchester United e certamente determinato a vincere la prima partita di campionato: Amorim vuole partire con il piede giusto".

CAIRATE, ITALY - AUGUST 19: Ruben Amorim Head coach of AC Milan looks onduring an AC Milan Training Session at Milanello on August 19, 2026 in Cairate, Italy. (Photo by Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Uno degli ex della partita potrebbe essere Samuele Ricci che però è al centro del mercato e potrebbe partire. Come è andata la sua prima annata con il Milan? "Una prima annata non facile. E del resto non è facile, non è mai facile la prima annata in maglia rossonera. Da lui, però, ci si aspettava forse qualcosa di più. Le statistiche non sono esaltanti: 1 gol e 4 assist in 31 partite (ma solo 11 da titolare). Allegri, del resto, gli ha anche concesso molto poco minutaggio. Sicuramente una stagione non esaltante per Ricci, con poche luci e più ombre".

Uno dei nuovi acquisti è Goncalo Ramos che è il giocatore più costoso della sessione estiva di mercato di Serie A. Si tratta del colpo giusto per l'attacco del Milan? "Certamente i tifosi del Milan lo sperano. Ramos ha il gol nel sangue, sa muoversi bene, sa segnare. Lo ha dimostrato. Finora a spezzare la maledizione della maglia numero 9 ci è riuscito solo Giroud. Sul portoghese ci sono grandi aspettative. Secondo me, però, può fare molto bene e Amorim è sicuramente in grado di esaltare le sue caratteristiche".

TURIN, ITALY - AUGUST 15: Torino FC head coach Ignazio Abate looks on during the Coppa Italia match between Torino FC and US Carrarese at Stadio Olimpico on August 15, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

In questa partita si affrontano due nuovi allenatori come Ruben Amorim e Ignazio Abate (per altro ex tecnico delle giovanili del Milan): cosa possiamo aspettarci da questa loro prima partita in carriera in Serie A? "Il debutto in Serie A non è mai facile, per tecnici e giocatori. Sono due allenatori giovani, anche se il tecnico rossonero ha certamente esperienza maggiore rispetto ad Abate. Credo, però, che non si faranno intimidire e che faranno giocare le proprie squadre a viso aperto. Abate, inoltre, ha anche fatto un ottimo precampionato".

Dove può arrivare secondo lei questa squadra in campionato? E quali sono le aspettative della piazza rossonera? "La domanda delle domande. Credo che le aspettative del tifo siano, dopo questo mercato comunque con spese importanti (penso a Ramos, ma anche a Gila e Moreira), dopo questa rifondazione totale targata RedBird, molto alte. Quantomeno si dovrebbe tornare in Champions League. Credo che sia più che fattibile con questa squadra. Poi, sia chiaro, è un Milan un po' tutto da scoprire, almeno in parte. Penso possa lottare anche per lo Scudetto. E penso anche che abbia i mezzi per provare ad arrivare in fondo anche in Europa League".